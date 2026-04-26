HyperX Cloud Alpha 2 im Test- Qualität und Komfort vereint

Das HyperX Cloud Alpha 2 tritt in große Fußstapfen, da sein Vorgänger bereits für seine überragende Akkulaufzeit von 300 Stunden bekannt war. Das Alpha 2 ist nicht mehr nur ein reines Gaming-Headset, sondern ein Hybrid für Gamer, welche gleichzeitig zocken, streamen und zwischen verschiedenen Geräten wechseln wollen. Diese Flexibilität hat einen stolzen Einführungspreis von rund 299 €, wodurch es klar auf das High-End-Segment zugeschnitten ist. Kann das HyperX Cloud Alpha 2 mit seiner Vielseitigkeit und Flexibilität für diesen Preis überzeugen? Das und mehr könnt ihr hier bei uns im Review lesen.

Verpackung & Lieferumfang

Das HyperX Cloud Alpha 2 hält die Verpackung professionell und nachhaltig. Auffällig ist, dass das Paket doch sehr schwer ist, was vor allem an der neuen Hardware-Zentrale liegt. In der Verpackung ist das HyperX Cloud Alpha 2 Headset; die neue RGB Base Station (Steuereinheit & Funkempfänger); ein abnehmbares 10-mm-Kondensatormikrofon mit LED-Mute-Indikator; ein 1,5 m USB-C auf USB-A, ein kurzes USB-C Ladekabel und ein 1,5 m langes 3.5-mm-Klinkenkabel enthalten. Zudem liegt ein Transportbeutel aus Mikrofaser bei, was ein kratzfreies transportieren der Geräte ermöglichen soll. Das Anschließen der neuen Hardware-Zentrale an den Computer verlief ohne Probleme, schnell und das Wireless Headset hat sich auch sofort damit verbunden.

Design & Tragekomfort

Optisch bleibt HyperX sich seiner Linie treu, was ich gut finde, da mir das Design sehr gut gefällt. Dennoch wurde das Design leicht überarbeitet und damit modernisiert. Die auffälligen roten Akzente des Vorgängers sind einem eleganteren, dunkelgrauen Edelstahl-Finish gewichen, was dem Premium-Status zugutekommt. Die Kombination aus Aluminium und Edelstahl lässt das Headset nicht nur elegant wirken, sondern macht es auch extrem robust. Die Ohrmuscheln lassen sich nun bis zu 90 Grad drehen, was den Komfort beim Tragen um den Hals um vieles angenehmer macht. Statt Kunstleder setzt HyperX beim Cloud Alpha 2 auf atmungsaktive Mikrofaser-Ohrpolster. Diese Änderung hört sich unbedeutend an, es fühlt sich für mich viel angenehmer an. Zudem verhindert es schwitzige Ohren bei langen Gaming-Sessions. Ein negativer Punkt- es isoliert die Außengeräusche etwas weniger als Leder. Mit ca. 345 Gramm hat es schon ein gewisses Gewicht, was aber durch die bessere Gewichtsverteilung am Kopf kaum auffällt. Alles fühlt sich hochwertig und gut verarbeitet an.

Technik & Spezifikationen

HyperX hat das Audiosystem beim Alpha 2 komplett überarbeitet. Die neuen 53-mm-Treiber nutzen ein Multilayer-Composite-Design, sprich ein Multilayer-Doppelkammer-Treiber. Dadurch wurde die Trennung von Bässen und Mitten/Höhen verfeinert, wodurch Verzerrungen (THD < 2 %) minimiert wurden. Eines meiner Highlights ist die simultane Verbindung. Ich kann per 2,4 GHz am PC meine Games spielen und gleichzeitig via Bluetooth 5.2 mit meinem Smartphone verbunden sein, um Telefonate anzunehmen oder Podcasts zu hören. So viel Luxus würde ich mir gerne bei allen Headsets über 100€ wünschen. Ein weiteres Schmankerl ist die Akkulaufzeit, welche mit 250 Stunden (2,4-GHz-Modus) einfach unglaublich lang ist. Selten musste ich ein Headset im Testzeitraum so wenig aufladen wie beim HyperX Alpha 2. Im Dual-Modus (Bluetooth + 2,4 GHz) halbiert sich natürlich die Laufzeit auf etwa 125 Stunden, was noch immer akzeptabel ist. Die RGB Base Station ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern bietet auch viele komfortable Features. Das Lautstärkerad lässt sich sehr angenehm drehen und die 6 darunterliegenden Tasten bieten folgende Funktionen:

– Mikrofon stummschalten

– der Game-Chat-Mix ermöglicht das Abmischen der Lautstärke zwischen Spiel-Audio und Sprach-Chat (PC-exklusiv).

– Audio-Umschaltung: Nahtloses Wechseln der Audioausgabe zwischen dem Headset und an der Station angeschlossenen Lautsprechern.

– Ton ein bzw ausschalten

– EQ-Profil-Wechsel: Standardmäßig lassen sich oft die drei im Gerät speicherbaren Hardware-Equalizer-Profile durchschalten.

– die Mediensteuerung ermöglicht das steuern von Medien (Start/ Pause) und das Überspringen zum nächsten Titel bei zum Beispiel Spotify.





Das HyperX Cloud Alpha 2 überzeugt mich!

Im Einsatz zeigt das HyperX Cloud Alpha 2 seine Stärken vor allem in der Räumlichkeit. Der Sound bietet druckvolle, aber präzise Bässe und deutlich klare Höhen. Dank der verbesserten Kammer-Trennung lassen sich Gegner in Shootern sehr präzise ausmachen. Natürlich hängt es auch ein wenig vom Sound-Design des Spiels ab, aber ein Großteil machen tatsächlich die Kopfhörer aus. Da ich gerne Shooter spiele, bin ich mit der Abmischung des Tons sehr zufrieden. Das 10 mm Mikrofon ist solide für Discord, Meetings oder TeamSpeak, erreicht aber natürlich nicht die Qualität von Standmikrofonen wie zum Beispiel des HyperX Flipcast. Es klingt leicht komprimiert, filtert Hintergrundgeräusche aber effektiv und gut heraus. Die Steuerung der Base-Station am Schreibtisch ist für mich ein echter Gamechanger und erleichtert vieles. Ich muss nicht mehr am Headset herumfummeln, um den Game-Chat-Mix anzupassen oder das Mikrofon stummzuschalten. Ich kann die Medien (Filme, Serien, Podcasts oder Musik) unkompliziert steuern und EQ-Profile per Tastendruck wechseln. Das HyperX Cloud Alpha 2 ist das für mich bisher beste Paket, was Gaming Headsets betrifft. Wer über den etwas höheren Preis hinwegsehen kann, sollte sich das Alpha 2 unbedingt einmal ansehen.