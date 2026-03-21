HyperX Knight Rucksack im Test- der perfekte Begleiter?

Wer sein komplettes Setup sicher von A nach B bringen will, stößt mit einem normalen 0815-Rucksack schnell an seine Grenzen. Der HyperX Knight verspricht mit seinen 22,6 Litern Volumen und einem durchdachten Clamshell-Design die Lösung für Gamer zu sein. Ob der Mix aus Rucksack und Duffel-Bag im Alltag wirklich überzeugen kann, könnt ihr in unserem Test lesen.

Speziell für Gamer konzipiert

Der HyperX Knight Rucksack ist speziell für Gamer konzipiert, welche ihre komplette Ausrüstung sicher und organisiert transportieren von A nach V transportieren wollen. Er bietet ein großzügiges Innenvolumen von 22,6 Litern Fassungsvermögen und ist so bemessen, dass er Laptops bis zu einer Größe von 16 Zoll (das sind circa 41 cm) problemlos aufnehmen kann. Mit seinen Maßen von etwa 48,2 x 27,9 x 12,7 cm und einem Gewicht von rund 907 Gramm wirkt er robust, qualitativ hochwertig und ist dennoch leicht genug für den täglichen Gebrauch oder auf Reisen. Solltet ihr also mit eurem Gaming-Laptop unterwegs sein, oder gerne LAN-Parties besuchen, scheint dieser Rucksack die optimale Wahl zu sein.





Das Design und die Möglichkeiten

Ein besonderes Highlight ist das bereits erwähnte Clamshell-Design, bei welchem sich der Rucksack wie eine Muschel weit aufklappen lässt. Dies erleichtert nicht nur das Packen, sondern beschleunigt auch zum Beispiel die Sicherheitskontrollen am Flughafen, solltet ihr viel auf Reisen sein. Im Inneren sorgen vier Reißverschlusstaschen und spezielle Fächer für Ordnung, sodass neben dem Notebook auch Tastatur, Controller, Kabel und Powerbanks ihren festen Platz finden. Für Kleidung gibt es sogar ein praktisches, faltbares Bodenfach.

Außen überzeugt der Rucksack durch sein widerstandsfähiges Design aus wetterbeständigem und recyceltem 600D-Polyester, welches die Hardware vor Regen und Stößen schützt. Der HyperX Knight ist zudem äußerst flexibel in der Handhabung, welches verschiedene Transportmöglichkeiten bietet:

– Klassisch: Als Rucksack mit gepolsterten Schultergurten.

– Duffel-Style: Die Schultergurte lassen sich verstauen und mit dem mitgelieferten Gurt kann ich den Rucksack wie eine Sporttasche über der Schulter tragen.

– Reise-Feature: Er verfügt über eine Trolley-Durchführung, mit welchen ich ihn einfach am Griff deines Rollkoffers befestigen kann. Sehr praktisch und bequem.

Optisch bleibt der HyperX Knight der Marke mit sienen klassischen Akzenten, einem speziellen Innenfutter und einem abnehmbaren HyperX-Patch treu. Dank der verstaubaren Gurte und der Trolley-Halterung macht er unterwegs eine sehr gute Figur. Der Rucksack sieht professionell genug für den Alltag aus, ohne seine Gaming-Wurzeln zu verleugnen. Ich habe natürlich im Laufe des Testzeitraumes einige Punkte gefunden, welche einige als problematisch sehen könnten:

– Die Polsterung der Schultergurte ist zwar vorhanden, aber für sehr lange Fußmärsche mit maximalem Gewicht, könnte es ruhig mehr Polsterung sein. Ein Hüftgurt zur besseren Lastverteilung wäre auch wünschenswert gewesen.

– das 600D Polyester ist ein solides Material im mittleren Preissegment. Ob die Reißverschlüsse und Nähte bei dauerhafter Überladung an ihre Grenzen kommen könnten, wird die Zeit zeigen. Doch bis jetzt haltet das Material sehr gut.

– fehlendes Trinkflaschenfach

– Man muss trotz gutem Design umsichtig packen. Das Laptopfach ist so platziert, dass bei ungeschicktem Packen (z. B. harte Gegenstände im Hauptfach) Druck auf das Gerät entstehen könnte.

Die Kritikpunkte mögen sich gravierend anhören, sind es aber nicht. Das ist Kritik auf hohem Niveau. Solltet ihr also nach einem passenden Rucksack für euer Gaming Equipment suchen, könnte der HyperX Knight eine gute Lösung sein.





