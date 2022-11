Das Skullcandy X Street Fighter PLYR Gaming-Headset im Test

Skullcandy hat erst vor kurzem seinen erneuten Einstieg in die Welt des Gamings gefeiert und schon ist eine Limited Edition des PLYR erschienen. Das PLYR Multi-Platform Wireless Gaming Headset im schicken Street Fighter-Design feiert das 35-jährige Jubiläum von Street Fighter, indem es die aktuellste Audiotechnologie mit dem charakteristischen Stil von Street Fighter II verbindet. Skullcandy war so freundlich und hat uns ein Testmuster dieser Limited Edition zukommen lassen. Ob die limitierte Auflage des Pro-Modells etwas für euch sein könnte, erfahrt ihr hier bei uns im Review.

Das Kultspiel „Street Fighter“

Quelle: Nintendo

Ich denke Street Fighter wird für jeden Gamer ein Begriff sein, oder etwa nicht? Für diejenigen die dieses beliebte Kultspiel noch nicht kennen, gibt es nun eine kurze Erklärung. Street Fighter II ist ein sehr populäres japanisches Arcade-2D-Beat-’em-up, welches sowohl in Amerika, als auch in Europa eine große Fanbase besitzt und sich deshalb noch stets großer Beliebtheit erfreut. Für viele Liebhaber von Beat-’em-ups, gilt dieser Kalssiker als das beste Beat-’em-up aller Zeiten. Das klassische Kampfspektakel, welches in den 90er Jahren Videospiel-Geschichte geschrieben hat, bekommt demnächst mit Street Fighter 6 einen modernen Nachfolger spendiert. Solltet ihr noch mehr über das Spiel erfahren wollen, dann findet ihr hier unser Review zu Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für die Nintendo Switch.

Was befindet sich in der Limited Edition-Box?

Das Skullcandy X Street Fighter PLYR Gaming-Headset kostet aktuell €159,99 UVP und kommt in einer liebevoll designten Street Fighter-Verpackung daher. Überall finden sich kleine Liebeserklärung der Designer an das Kultspiel Street Fighter, was mein Gamerherz höher schlagen lässt. Darin befindet sich das begehrte sowie limitierte PLYR Gaming-Headset, ein abnehmbares Boom Bügelmikrofon, ein 1,5 Meter langes 3.5mm Aux-Kabel, ein 1,8 Meter langes USB-C auf USB-A Kabel (leider kein Schnellladeadapter), ein Quick Start Guide und die Garantiekarte. Das Pro-Headset PLYR richtet sich, wie schon anhand des Preises erahnt werden kann, an Spieler mit einem hohen Skill-Level (Vielspieler), an jene die sich selbst etwas Gutes gönnen wollen und selbstverständlich an die Sammler selbst.

Viel Ausstattung mit einzigartigem Design

Das Skullcandy X Street Fighter PLYR Wireless Gaming-Headset ist wie die beiden anderen Modelle auch (SLYR und SLYR Pro) aus einem robusten und leichtem Material gefertigt. Das Gewicht des Testgerätes beträgt im Gegensatz zum von uns getesteten SLYR (265g), etwas schwerere 315g. Dank der verstellbaren Kopfbügel, welche den Druck auf den Kopf reduzieren, sitzt das Headset angenehm und wirkt selbst nach einer längeren abendlichen Session nicht störend. Selbst unterhalb des Kopfbügels zieren die legendären Wörter „Double KO“ und „FIGHT“ den Gummizug. Die Ohrpolster der Over-Ear Kopfhörer besitzen einen Memory-Schaumstoffeffekt, welche mit einem angenehmen feuchtigkeitsabweisendem und atmungsaktivem Material umhüllt sind. Zum Glück wurde hier kein Kunstleder verwendet, da dieser nach ein paar Jahren porös wird und abblättert. Was bei einer teueren limitierten Edition sehr ärgerlich wäre. Das moderne und rundlichere Street Fighter-Design spricht mich wie beim bereits getesteten SLYR, optisch mehr an, als manch kantigere Formen der Konkurrenzhersteller. Das Design des limitierten Gaming-Headset verfügt über vielerlei Anspielungen auf das legendäre Kultspiel aus Japan. Die vertraute grau-schwarze Kieselsteintextur des Arcade-Kabinetts ist hier ein klares Designelement. Die individuellen Illustrationen der Ohrmuscheln, auf welchen Chun-Li und Ryu im Kampf dargestellt sind, werden mithilfe eines Lentikular-Effekts zum Leben erweckt. Schön das bei Skullcandy so viel Wert auf Detailverliebtheit gelegt wurde.

Die Verarbeitung des PLYR Gaming-Headset ist sehr gut. Der Druckpunkt des Mute- und Power-Knopfes sowie das Drehrad des Lautstärkereglers fühlt sich genau richtig an. Die Bedienelemente sind leicht zugänglich, so dass ich den Ton bei Bedarf schnell stummschalten und die Lautstärke regulieren kann. Bevor man das Headset verbindet, kann man mithilfe des Lautstärkereglers die unterschiedlichen Modi (FPS, RPG, Fight, Music und Custom) einstellen. Wird der Power-Knopf betätigt, erklingt das altbekannte Street Fighter 2-Theme. Dies war mein ganz persönlicher Gänsehautmoment beim Review, sodass ich mich sofort ins Jahr 1993 versetzt gefühlt habe, als Super Street Fighter 2 für die SNES erschien. Eine sehr schöne Zeit in meiner Kindheit, an welche ich mich gerne zurückerinnere. Die KI-basierte Technologie des Mikrofons (Clear Voice Smart Mic) entfernt unerwünschte Hintergrundgeräusche und ermöglicht eine kristallklare Kommunikation. Dank der im Mikrofon integrierten LED-Lampe sehe ich sofort, ob ich stumm geschaltet oder bereits in der Party hörbar bin. Der sogenannte Skullcandy Supreme Sound, ist ein Audio-Tuning-Prozess, welcher es ermöglicht die Tiefe und das Detail jedes Klangs zu maximieren. Für eine verbesserte Klangwahrnehmung, kann ein Hörtest durchgeführt werden, welcher die Audiopegel auf meine individuellen Hörbedürfnisse abstimmt. Möchten wir noch mehr Einstellungsmöglichkeiten haben, dann können wir mit der mobilen App/ PC-Software (Skull-HQ Software) erweiterte Funktionen freischalten und Tastenfunktionen anpassen.

Die Akkulaufzeit liegt mit einer vollen Ladung, je nach persönlichen Einstellungen und Vorlieben, bei bis zu 24 Stunden. Sollte doch Mal der Akku in einer ungünstigen Situation schlapp machen, können wir mit der integrierten Schnellladetechnologie sofort entgegenwirken. Haben wir das PLYR Wireless Gaming-Headset irgendwie verlegt, kann es mit der integrierten Tile-Findungstechnologie und der dazugehörigen Tile-App gefunden werden. Die Bluetooth 5.2 Wireless-Technologie sorgt nicht nur für eine stabilere Konnektivität zu Bluetooth-fähigen Geräten, sondern hat auch ein besseres Energiemanagement. Da ich eine Xbox Series X verwende, benötige ich einen Dongle um dieses Headset über Wireless mit meiner Konsole verbinden zu können. Leider ist dies nicht im Umfang enthalten und muss selbst gekauft werden. Der Treiberdurchmesser beträgt 50mm, die Impedanz (der elektrische Widerstand der Schwingspulen im Schallwandler) liegt bei 32Ω, der Frequenzbereich geht von 20Hz – 20KH, der THD (Total Harmonic Distortion) ist <2% bei 1KHz und die Empfindlichkeit liegt bei lauten aber angenehmen 95±3dB. Der PLYR kann, genau wie die anderen beiden Modelle SLYR und SLYR-Pro, auf allen gängigen Plattformen (Xbox, PlayStation, PC und Nintendo Switch) verwendet werden.

Wie gut schlägt sich das PLYR Gaming-Headset im Alltag?

Quelle: Skullcandy

Das PLYR Gaming-Headset bietet auf dem Datenblatt die beste Ausstattung aller drei verfügbaren Skullcandy-Modelle. Doch wie schlägt es sich im Alltag eines Gamers? Aus diesem Grund wurde das PLYR Stereo-Gaming-Headset, genau wie das SLYR, in drei unterschiedlichen Kategorien getestet- Film, Musik und Videospiele. Hier zeichnet sich fast das gleiche Bild ab. Sowohl im Film als auch in der Kategorie Musik ist die Tonqualität auf einem noch überzeugenderem Niveau als das Einstiegsmodell. Hier hört man den Preisunterschied von bis zu 90€, je nach Version, am stärksten. Dank dem großen Frequenzbereich von 20Hz – 20KH hört sich der Ton sehr klar uns sauber an. Eigentlich genauso wie es die Produzenten mit ihrer Musik oder dem Film im Sinn hatten. Beim SLYR-Einstiegsmodell habe ich den für mich schwächeren Bass kritisiert. Beim PLYR ist der Bass auf allen Ebenen kräftig und hat, vor allem in Shootern, einen ordentlichen Bums.

Kommen wir nun wie bei jedem Headset-Review zur wichtigsten Kategorie- dem Gaming. Da kurz vor dem Testzeitraum die Fortsetzung Call of Duty: Modern Warfare 2 erschienen ist, habe ich gleich dieses als Testspiel gewählt. Um das Street Fighter PLYR-Gaming-Headset über Wireless mit der Xbox Series X verbinden zu können, ist ein Ultra-Low-Latency-Transmitter notwendig. Da dieser nicht im Lieferumfang enthalten und aktuell auch keiner lieferbar ist, habe ich es ganz traditionell mit einem Kabel an den Controller verbunden. Für eine verbesserte Klangwahrnehmung, kann ein Hörtest durchgeführt werden, welcher die Audiopegel auf meine individuellen Hörbedürfnisse abstimmt. Mit der dazugehörigen Skull-App habe ich die Einstellungsmöglichkeiten ausgenutzt und mir meinen persönlichen Modus abgespeichert. Das multidirektionale Soundsystem funktioniert hervorragend. Ich konnte die Schritte der Gegner, die Schüsse der Waffen sowie die Explosionen den jeweiligen Richtungen genau zuweisen und mich den jeweiligen Situationen anpassen. Das abnehmbare Bi-direktionale Mikrofon überträgt das Gesagte sehr gut ins Spiel und die Teammates konnten meine Calls stets Glasklar hören. Dank der guten Sprachqualität kann das Mikrofon auch abseits des Gamings für Meetings oder Anrufe benutzt werden. Der Mute-Knopf an der linken Ohrmuschel dient auch dem annehmen von Anrufen oder zum abspielen von Musik. Schade finde ich nur, dass das Mikrofon (wie bei allen Modellen) nicht in die linke Ohrmuschel eingefahren und nach Bedarf verbogen werden kann.