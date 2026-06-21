Enshrouded im Test- nicht nur ein Spiel für Entdecker!

Als Enshrouded Anfang 2024 in den Early Access startete, stand die Gaming-Welt noch ganz unter dem Eindruck von Palworld, Tekken 8 oder Final Fantasy VII Rebirth. Doch das Survival-Action-RPG des deutschen Entwicklerstudios Keen Games bewies sehr schnell, dass es kein kurzlebiger Hype ist. Die Entwickler sind gekommen um zu bleiben. Durch die Verschmelzung verschiedene Kategorien wie zum Beispiel der Bau-Freiheit eines Minecraft, der dichten Atmosphäre von Valheim und den Kämpfen eines Dark Souls, trifft das Spiel den Geschmack vieler Gamer gleichzeitig. Aber kann Enshrouded mit dem Mix aus Survival und klassischem Rollenspiel auch auf langer Strecke motivieren?

Endlich wieder ein Spiel aus dem deutschsprachigen Raum!

Das Spiel Enshrouded stammt von Keen Games, einem unabhängigen Studio mit Sitz in Frankfurt am Main. Solltet ihr das Studio nicht kennen, diese sind durch Portal Knights bekannt geworden. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass ein Computerspiel aus dem deutschsprachigen Raum auf den Markt kommt und zudem Erfolge feiert. Davon gibt es leider viel zu wenige. Es sind mittlerweile knapp zwei Jahre vergangen und der Early Access wird im Herbst diesen Jahres mit der Version 1.0 verlassen. Ich habe dies zum Anlass genommen und nach einer Testversion beim Entwickler angefragt. Da Enshrouded sein volles Potenzial erst mit mehreren Mitspielern voll entfalten kann, habe ich zwei weitere Tester mit ins Boot geholt. Diese werden am Ende des Reviews ein kurzes aber aussagekräftiges Fazit von sich geben. Das besondere an Enshrouded ist die Engine. Das Spiel nutzt die hauseigene Holistic Engine, welche speziell für die Darstellung riesiger, komplett zerstörbarer Voxel-Welten entwickelt wurde. Mit dem letzten Update kam sogar das Element Wasser dazu, was den Spielern noch mehr Möglichkeiten bietet und die Welt authentischer gestaltet. Wie schon oben erwähnt, ist die Version 1.0 sowie der Release für PlayStation 5 und Xbox Series X|S für den Herbst 2026 angekündigt.

Semi, Phil und Flo (von li. nach re.) bereit um ins Abenteuer zu stürzen!

Die Story reicht nur als Antrieb…

In Enshrouded schlüpfen wir in die Rolle eines Flammengeborenen, welcher die letzte Hoffnung einer untergegangenen Zivilisation ist. Die Welt Embervale wurde durch eine magische Katastrophe, dem sogenannten Miasma (engl. The Shroud), fast vollständig zerstört. Dieser dichte, blaue Nebel korrumpiert das jeweils befallene Gebiet, alles enthaltene Leben und mutiert die Lebewesen zu Monstern. Wir müssen in dieser feindlichen Welt überleben, die Flamme in uns nähren, verlorene Handwerker aus ihrem Schlaf befreien und das Geheimnis hinter dem Untergang von Embervale lüften. Können wir das Geheimnis um das Verderbnis Lüften und schließlich zurückzudrängen?

Quelle: Keen Games

Die Gegner sind in Gruppen am gefährlichsten. Also übernehmt euch nicht…

In Enshrouded greift alles ineinander wie ein gut gestelltes Uhrwerk

Das Spielprinzip dürfte mittlerweile jedem aus anderen Spielen bekannt sein. Enshrouded ist ein Mix aus Survival, Action-RPG und Crafting. Im Gegensatz zu klassischen Survival-Spielen liegt der Fokus weniger auf dem harten Kampf gegen Hungedr, sondern mehr auf Erkundung und dem Fortschritt unseres Charakters. Nehmen wir Nahrung beziehungsweise köstliche Gerichte zu uns, erhalten wir verschiedene Buffs, die uns in verschiedenen Situationen helfen können (z.B. Wärme-Buffs für die späteren Gebirgsbiome).

Quelle: Keen Games

Das letzte große Update hat das Element Wasser hinzugefügt. Die Landschaften laden immer wieder zum verweilen ein.

Die Welt ist in verschiedene Zonen unterteilt, welche sich in Schwierigkeit und Ressourcen unterscheiden. Da hätten wir zu Beginn die Frühlingslande, eine gemäßigte Startregion, in welcher wir unsere ersten Schritte machen können. Der Revelwald ist der erste Wald mit schwierigeren Gegnern und wertvollere Materialien. Der Schwarzmoor ist ein düsterer, sumpfiger Wald, in wlechem das Überleben deutlich anspruchsvoller wird. Für mich einer der nervigsten Gebiete, da ich das Moor selbst nicht gemocht habe. Die nächste Region sind die Nomadenanhöhen. Trockene Steppen und Canyons so weit das Auge reicht, welche auch durchaus ihren Reiz haben können. Die Kindlewüste ist ein heißes, sonnenverbranntes Biom, wleches Materialien für das fortgeschrittene Crafting bietet. Die Albaneve-Gipfel sind schneebedeckte Gebirge wo wir uns vor der Kälte in Acht nehmen müssen. Zudem sind die Gegner viel anspruchsvoller und teils durch ihre Masse gefährlicher. Das Schleierwasserbecken ist ein neueres, wassergesättigtes und tropisch-feuchtes Biom, welches sich nördlich des Hochlands befindet. Diese Region wurde durch eines der letzten Updates hinzugefügt und ergänzt die Welt hervorragend. Was wir uns noch wünschen würden, wäre ein weitergeben der Karteninformationen wie in Valheim. Es ist leider nervig, dass jeder Spieler alles erkunden muss und nicht alle Informationen einfach ausgetauscht werden können. So könnte man stets auf dem gleichen Stand sein. Des Weiteren wäre eine Notizfunktion auf der Karte und unterschiedlichere Symbole, zwecks besserer Übersicht, sehr wünschenswert.

Das Bausystem gilt für mich als eines der besten des Genres. Dank der Voxel-Präzision kann man einzelne Blöcke platzieren oder entfernen. Das erlaubt detailvolle Gebäude, unterirdische Basen oder in den Fels geschlagene Festungen. Der Fantasie sind fast keinen Grenzen gesetzt. Es gibt dutzende Blocktypen wie zum Beispiel Stein, Holz, Knochen, Lehm und so weiter, welche sich optisch nahtlos verbinden und kombinieren lassen. Damit es nicht allzu kompliziert bei der Verwaltung der Ressourcen wird, gibt es Funktionen wie das Bauen aus Truhen und eine automatische Lagerverwaltung. Die dafür benötigten Truhen vorausgesetzt. Diese komfortablen Systeme wurden in den jüngsten Updates optimiert und verbessert. Allein diese Verbesserungen haben das Verwaltungssystem von Enshrouded um Welten erträglicher gemacht. Im Laufe der Quests befreien wir die Handwerker und ihre jeweiligen Assistenten aus dem Schlaf. Diese geben uns wiederum neue Baupläne und halten weitere Quests bereit. Durch die immer neueren Materialien der verschiedenen Zonen, erweitert sich unserer Baurepertoir, welches uns wiederum neue Produkte ermöglicht und dadurch die Möglichkeiten deutlich erweitert. Hier greift alles schön ineinander wie ein gut gestelltes Uhrwerk. Lediglich das Questlog ist im Koop ein wenig verwirrend beziehungsweise verbugt. Obwohl wir gemeinsam auf unserem gemieteten Server die selbe Quest erledigt haben, hatten wir einige Male, wo einer von uns die Quest nicht abgeschlossen bekommen hat. Dann mussten wir uns entfernen, auf den Reset der Quest warten und diese erneut erledigen. Es war jetzt nicht so schlimm, hätte jedoch reibungsloser funktionieren dürfen.

In Rollenspielen entscheidet man normalerweise welche Klasse man gerne spielen möchte. Enshrouded bietet ein klassenloses System. Über einen riesigen Skill-Tree kann ich entscheiden, ob ich Krieger, Barbar, Athlet, Tank, Jäger, Assassine, Tierbändiger, Zauberer, Heiler, Kampfmagier oder Überlebender spielen möchte. Ich darf auch die verschiedenen Klassetypen nach Lust und Laune kombinieren. Die Kämpfe sind schnell, basieren auf Timing, Ausweichen, Blocken und Parieren. Mit einem der letzteren Updates wurde auch das Kampfsystem massiv überarbeitet. Es gibt nun Spezialangriffe für Waffen, verbessertes Treffer-Feedback und eine klügere Gegner-KI. Das macht die Kämpfe noch einmal taktischer und schwieriger. Wenn man in einem Kampf stirbt, was sehr oft passieren wird, verliert man nur einen Teil der Gegenstände im Inventar. Die Rüstung, Waffen und andere Objekte bleiben unangetastet. So muss man nicht immer wieder ohne Ausrüstung losziehen. Das Transfersystem, mit welchem ich gefundene items einem Mitspieler über Distanz senden kann, könnte ruhig ausgeweitet werden. Leider muss man dafür sehr nah beieinander sein.

Die Lichteffekte können sich sehen lassen.

Unsere erste Basis von vielen…

Ein neuer süßer Bewohner in der Hauptbasis.

Meinungen der Tester:

Semi: Die Mischung aus der Erkundung einer offenen Spielwelt und dem Basenbau funktioniert hervorragend. Entdecker und Freunde kreativer Bauprojekte kommen bei Enshrouded voll auf ihre Kosten. Besonders das Bausystem hat mich überzeugt. Es gehört für mich zu den besten, die ich bisher in einem Spiel gesehen habe.

Florian: Enahrouded ist eine riesige, sehr schöne und vor allem abwechslungsreiche Welt. Die Entwickler haben mit viel Liebe zum Detail gearbeitet und ein umfangreiches Bausystem implementiert. Enshrouded ladet euch ein, seinen eigenen Landsitz mit NPCs zu gestalten und neben den ganzen Erkundungen, eine Unzahl an Spielstunden dort zu verbringen.