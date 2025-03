Kingdom Come: Deliverance 2 im Test- Mehr Mittelalter geht nicht!

Rollenspiele sind heutzutage groß, komplex und benötigen sehr viel Zeit zum durchspielen. Mit Kingdom Come: Deliverance hat Warhorse, das Studio hinter diesem Titel, 2018 einen Überraschungshit gelandet. Das Spiel hat in kürzester Zeit viel positive Resonanz erhalten und mit der Zeit eine große Community aufgebaut. Kein Wunder also, dass sich die Entwickler dazu entschlossen haben, eine Fortsetzung zu entwickeln. Sechs Jahre später ist es endlich soweit. Kingdom Come: Deliverance 2 steht in den Startlöchern und wir durften mit dem Test schon vier Wochen vor Release beginnen. Ist die Fortsetzung Kingdom Come: Deliverance 2 der erhoffte Hit geworden und wird es auch dem Hype gerecht?

Was bisher geschah

Wer in den Genuss von Kingdom Come: Deliverance 2 kommen möchte, muss nicht zwingend den Vorgängern gespielt haben. Zu Beginn der Geschichte durchlaufen wir eine Art Intro, welches direkt an den ersten Teil anschließt und uns in Traumsequenzen das Geschehene zusammenfasst. Dennoch möchte ich euch hier eine kleine Zusammenfassung der Geschichte aus dem ersten Teil zur Verfügung stellen, sodass ihr direkt mit dem Nachfolger durchstarten könnt.

Wir schlüpfen in die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds, dessen friedliches Leben durch einen brutalen Überfall zerstört wurde. König Wenzel IV. von Böhmen wird von seinem Halbbruder Sigismund gefangen genommen, welcher daraufhin dessen Ländereien plündert und die Bevölkerung terrorisiert. Heinrichs Familie wird Opfer dieses Angriffs und er selbst ist nur knapp dem Tode entkommen. Getrieben von Rache schwört Heinrich, die Verantwortlichen für den Tod seiner Eltern zur Rechenschaft zu ziehen. Er schließt sich dem Widerstand gegen Sigismund an und wird in die Intrigen und Konflikte des böhmischen Adels hineingezogen. Heinrich findet sich im Dienst von Herrn Radzig Kobyla wieder, einem Adligen, welcher den Widerstand gegen Sigismund anführt. Er arbeitet sich Stück für Stück nach oben, um ein nützlicher Diener seines Lehnsherrn zu werden, indem er Feinde aufspürt, infiltriert und vor Gericht bringt. Im Laufe des Spiels müssen wir verschiedene Aufgaben und Herausforderungen meistern. Wir lernen kämpfen, schleichen, jagen und andere Fertigkeiten, welche uns im Kampf ums Überleben helfen. Dabei treffen wir auf zahlreiche Charaktere, die uns entweder helfen oder behindern. Dazu zählen Theresa, die tapfere Müllerstochter, welche Heinrich das Leben rettet; Herr Hans Capon, einem jungen Adligen und Hitzkopf; oder Pater Godwin, einem aufgeschlossenen, aber sündigen Priester. Unsere Reise führt uns durch eine detailreiche und authentische Spielwelt Böhmens, welche in Zusammenarbeit mit Historikern aufwendig reproduziert wurde. Wir bekommen historische Orte zu sehen und lernen viele Persönlichkeiten kennen. Unsere Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und stellen uns sehr oft vor einem moralischen Dilemma. Heinrich versucht, Kobyla und anderen lokalen Adligen zu helfen. Des Weiteren möchte er König Wenzel befreien, welcher von seinem Bruder Sigismund inmitten eines Bruderzwists und politischer Unruhen in Böhmen gefangen gehalten wird. Gegen den Widerstand stehen der General und Anführer des Überfalls auf Skalitz, Markvart von Aulitz; sein Spion und Intrigant Herr Istvan Toth und sein Lehrling Erik. Nach zahlreichen Scharmützeln zwischen den Widerstand und Sigismunds Truppen, wird Herr Hans Capon in Begleitung von Heinrich, als seinen Leibwächter, zur Burg Trosky geschickt. Dort sollten sie weitere Unterstützung gegen den Thronprätendenten gewinnen. Unterhalb findet ihr alle wichtigen Ereignisse des ersten Teils chronologisch und übersichtlich aufgelistet:

– Heinrichs friedliches Leben wird zerstört, als Sigismund von Luxemburg, der Halbbruder von König Wenzel IV., in Böhmen einmarschiert und Skalitz dem Erdboden gleichmacht. Heinrich kann fliehen, muss aber mit ansehen, wie seine Eltern ermordet werden.

– Heinrich schwört Rache und findet Unterschlupf bei Herrn Radzig Kobyla, einem Adligen, der sich dem Widerstand gegen Sigismund anschließt. Heinrich dient Radzig als Knappe und lernt die Grundlagen des Kampfes, der Jagd und anderer Fertigkeiten.

– Heinrich wird in ein Netz aus Intrigen und Verrat verwickelt, als er versucht, die Verantwortlichen für den Überfall auf Skalitz zu finden. Er deckt Verschwörungen auf, kämpft gegen Banditen und Söldner und trifft auf historische Persönlichkeiten wie König Wenzel und Sigismund selbst.

– Der Höhepunkt des ersten Teils ist die Schlacht um Pribyslawitz, in welcher Heinrich und die königlichen Truppen gegen Sigismunds Armee kämpfen. Heinrich spielt eine entscheidende Rolle im Kampf und trägt zum Sieg der königlichen Truppen bei.







Eine scheinbar leichte Aufgabe

Kingdom Come: Deliverance 2 setzt die Geschichte des Heinrich von Skalitz, ein paar Jahre nach dem ersten Teil, fort. Es herrscht Bürgerkrieg und Böhmen wird von diesem förmlich zerrissen. Sigismund von Luxemburg, auch bekannt als der Rote Fuchs, erhält immer mehr Verbündete, wohingegen Wenzels Gefolgschaft stets kleiner wird. Wir sind inzwischen zum Leibwächter des Adligen Hans Capon befördert worden und begleiten ihn zu Beginn der Geschichte auf eine wichtigen Mission. Der Thronstreit in Böhmen ist, wie bereits bekannt, in vollem Gange. Wir sollten einen Brief an einen umliegenden Burgherrn liefern, damit dieser auf Wenzels Seite bleibt. Leider werden wir von unserem vermeintlichen Gefolge nicht mit offenen Armen empfangen. Fremde werden nach Sonnenuntergang nicht mehr in die Burg gelassen, da Banditen in der Gegend ihr Unwesen treiben und alles plündern. Es ist für uns unmöglich, die Burg noch vor Anbruch der Dunkelheit zu erreichen, weshalb wir am naheliegenden See ein einfaches Lager aufschlagen. Bevor wir zu Abend essen, möchte Hans noch ein entspanntes Bad nehmen. Im kalten Wasser angekommen, nehmen wir den Gesang von Weibern (Hans Capons Worte) war. Hans und ich schleichen, durch den mit Schilf bewachsenen Ufer, um nur einen kleinen Blick auf die Schönheiten erhaschen zu können. Dabei wird Authentizität in Kingdom Come: Deliverance 2 groß geschrieben. Die Damen, welche selber ein Bad nehmen und ihre Wäsche waschen, singen ein tschechisches Lied. Kurz darauf ertönen Schreie aus der Richtung unseres Lagers. Die Frauen werden entdeckt und stehen kurz vor einer Vergewaltigung. Hans brüllt die Angreifer an, die Frauen können fliehen und wir haben die volle Aufmerksamkeit. Obwohl wir nicht schwimmen können, schaffen wir es auf die andere Seite des Sees. Am anderen Ufer werden wir von einem Pfeil in die Schulter getroffen und verwundet. Hans schleppt uns durch den Wald und die felsige Landschaft. Nachdem wir die Verfolger abgehängt haben, verlieren wir unser Bewusstsein. Wir wachen in Bozenas Hütte auf, welche unser beider Wunden verarztet hat. Dankbar bleiben wir ein paar Tage und machen uns schließlich mit dreckigen Lumpen auf den Weg, um unseren Auftrag zu erfüllen. Leider wird uns am Tor zur Burg Trosky kein Glauben geschenkt. Kurze Zeit darauf landen wir in einem umliegenden Dorf am Pranger, da wir in der Schenke des Dorfes einen Streit angezettelt haben. Wir streiten mit Hans und gehen vorerst getrennte Wege. Damit werden wir in die offene und gefährliche Welt von Kingdom Come: Deliverance 2 entlassen. Ich bin ehrlich. Bis ich mich einmal zurecht gefunden habe, hat es schon ein paar Stunden gedauert. Man wird schließlich ohne Hab und Gut in der Spielwelt ausgesetzt. Es hat nicht lange gedauert, bis ich mich strafbar gemacht und die Dorfbewohner beklaut habe. Irgendwie muss ich ja an Geld kommen. Und keine Sorge. Das Spiel ist keine trockene Geschichtsstunde. Es ist eher ein klassisches Action-Rollenspiel, gemischt mit historischem Kontext und einer authentischen Darstellung des Königreich Böhmen zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Dabei dürfen wir bei der großen Spielwelt nicht das große Ganze aus den Augen verlieren- die Rache an Sigismund selbst.







Die glaubwürdige Welt von Kingdom Come: Deliverance 2

Authentizität ist den Entwicklern hinter Warhorse Studios sehr wichtig, weshalb man sich erneut bei der Gestaltung der Spielwelt besonders viel Mühe gegeben hat. Die Spielwelt ist doppelt so groß wie im Vorgänger und in zwei große Regionen aufgeteilt. Die erste Karte, welche wir zu Beginn der Story bereisen dürfen, besteht aus der Mittelgebirgslandschaft Český ráj (Böhmisches Paradies). Auf dieser gibt es viele Wälder und mehreren kleineren Siedlungen. Dadurch erinnert sie mich sehr stark an die Hauptkarte aus Kingdom Come: Deliverance. Die zweite Karte wiederum, welche circa 80 Kilometer östliche von Prag liegt, besteht aus Kuttenberg einer richtigen Stadt. Diese Stadt wird von sehr vielen NPCs bevölkert, wodurch sie belebt und glaubwürdig wirkt. Jeder einzelne NPC hat einen individuellen Tagesablauf spendiert bekommen, welchem er nachgeht. Manche gehen vor der Arbeit noch zum morgendlichen Gebet, einige erledigen den Einkauf, andere wiederum kochen ein köstliches Gericht, oder nehmen ein Getränk in der nahegelegenen Taverne ein. Ganz amüsant finde ich die unterschiedlichen Gespräche zwischen den Leuten. Die Dialoge sind nicht gerade tiefgründig, geben aber ab und zu einige Informationen zu einer Quest sowie der Umgebung preis. Die Welt von KCD 2 ist dynamisch und reagiert auf unsere Aktionen. Die von uns getroffenen Entscheidungen haben Konsequenzen, weshalb jede Antwort gut abgewogen werden soll. Die Konsequenzen müssen nicht direkt, sondern können auch viel später stattfinden. Seid ihr ein Spieler bei dem alles perfekt sein muss, werdet ihr mit diesem Rollenspiel nicht glücklich werden. Denn die Konsequenzen eurer Handlungen sind, wie im echten Leben auch, nicht absehbar. So wie im Vorgänger auch, legt der zweite Teil ebenfalls viel Wert auf Realismus, was man nicht nur an der Darstellung sondern auch am Gameplay merkt. Ich muss regelmäßig Nahrung zu mir nehmen, schlafen und meine Ausrüstung pflegen. Kämpfe sind herausfordernd und erfordern sehr viel Geschick sowie Taktik. Da es aus der Zeit nicht viele Quellen gibt, hat Warhorse sehr viel mit Experten zusammengearbeitet und die fehlenden Stücke mit eigener Fantasie gefüllt. Selbstverständlich haben die Entwickler versucht dabei so akkurat wie möglich zu sein. Hier ein kleines Beispiel. Die Silber-Bergwerkstollen unterhalb von Kuttenberg sind auch im Spiel enthalten und normal begehbar. In Wirklichkeit können diese Gänge nur kriechend bewältigt werden. Die Kombination aus historischer Genauigkeit, lebendiger Welt und realistischem Gameplay erzeugt eine hervorragende Immersion, welche ich nur selten in einem Spiel erfahren habe. Kingdom Come: Deliverance 2 hat mich förmlich in seine Welt hineingezogen und die Zeit wie im Flug vergehen lassen. Die weiterentwickelte CryEngine sorgt zudem für eine beeindruckende Grafik mit detaillierten Umgebungen und realistischen Charaktermodellen. Lediglich die Mimik und die Animationen der Menschen könnte noch feiner sein. Die Testversion läuft auf meinem System (i5-14400F, Nvidia GeForce RTX 4060 und 32 GB RAM) ohne größere Probleme. Mit einer 1440p Auflösung, hohen bis mittleren Details und aktivierten DLSS, liegt die Bildwiederholrate bei stabilen 70 bis 100 FPS. Leider gab es in meiner Testphase bis zum Release noch einige Bugs. Ab und zu bewegte sich der Mund der Charaktere, aber es kam kein Ton heraus. Ebenfalls ärgerlich- statt der eingestellten deutschen Vertonung, konnte ich nach rund 25 Stunden, trotz mehrmaligem herunterladen des Sprachpakets, nur noch die englische Synchronisation verwenden. Ich musste die Sprache in den Steameinstellungen des Spiels manuell anwählen.







Das mittelalterliche Böhmen verdient eure Zeit!

Wollt ihr in eine Welt eintauchen, in der die Zeit langsamer fließt? Ein Rollenspiel erleben, welches die Entschleunigung zelebriert und euch einlädt, die Reise in eurem eigenen Tempo zu genießen? Dann habt ihr mit Kingdom Come: Deliverance 2 das richtige Spiel gefunden. Hier können wir den Stress und die Hektik, wie es in manch anderen Rollenspielen ist, vergessen. Dabei erkunde ich in aller Ruhe die Welt, knüpfe Beziehungen und schreibe meine eigene Geschichte. Zwischen den Kämpfen genieße ich die Schönheit der böhmischen Landschaft und die Gespräche zwischen den Charakteren. Kingdom Come: Deliverance 2 schafft ein noch tiefergehendes und umfassenderes Mittelaltererlebnis als sein Vorgänger. Doch was kann man alles erleben und tun? In der gut inszenierten und schön erzählten Geschichte, treffen wir auf viele bekannte Charaktere. Zum durchspielen benötigt man zwischen 80-100 Stunden, abhängig des Spielstils und wie viele Nebenquests ihr erledigt. Wer sich lediglich auf die Hauptquest konzentriert, wird um die 50 bis 60 Stunden benötigen. Die Entwickler haben insgesamt fünf Stunden an Zwischensequenzen produziert, welche die Story cineastisch vorantreiben. Viele Quests bieten auch mehrere Lösungsansätze, was sehr erfrischend ist. Jedoch könnte das Spiel den Spieler etwas mehr an die Hand nehmen und leiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Punkt einige stören dürfte. Mich persönlich hat es nicht gestört, da mir nur ein paar Ansatzpunkte in der Spielwelt reichen und ich mir die Abenteuer selber suche. Zum Beispiel müssen wir in einer Aufgabe das gestohlene Pferd eines betrunkenen Jägers finden. Nahegelegene Banditen sollen dafür verantwortlich sein und er verspricht uns, nach erfolgreicher Rettung, eine beträchtliche Belohnung. Soll ich in der Nacht das Banditenlager angreifen oder doch bei Tage mein Glück im offenen Kampf versuchen? Ich entschied mich für letzteres und habe versucht die Feinde einzeln auszuschalten. Leider klappte diese Taktik nur bei der ersten Wache und der nachfolgende hat sofort Alarm geschlagen. Das Kampfsystem ist im Gegensatz zum Vorgänger etwas leichter geworden, aber immer noch sehr knackig. Egal ob mit Schwerter, Äxte oder Bögen, ich muss abwechselnd Angriffe blocken, ausweichen und zuschlagen. Dabei darf ich nicht die anderen Feinde aus den Augen lassen und auf Abstand halten. Meine Fähigkeiten kann ich im Kampf durch Training und Erfahrung verbessern. Des Weiteren kann ich nach jedem Stufenaufstieg Punkte in Kategorien wie Redekunst, Schlösserknacken, Alchemie, Wissenschaft, Reiten, Kampf etc. verteilen. So werde ich mit der Zeit immer ein wenig stärker oder klüger. Dabei könnt ihr euch die Vorstellung eines Helden à la Geralt von Riva aus den Kopf schlagen, da jede Unachtsamkeit bestraft wird und Verletzungen Zeit zum Heilen benötigen. Ich möchte an dieser Stelle nochmals die offene Welt loben. Es ist eine detailreiche und authentische mittelalterliche Welt mit Wäldern, Dörfern, Burgen und Städten. In regelmäßigen Abständen kann ich versteckte Orte, Schätze und Geheimnisse entdecken. Beim Reisen kommt es immer wieder zu Zufallsereignissen, die sich nicht wie Füllstoff anfühlen. Um Geld zu verdienen, kann ich Wild jagen, Kräuter sammeln, Tränke brauen, verschieden Handwerke (zum Beispiel Schmieden, Kochen, Alchemie etc.) erlernen und damit Handel treiben. Nach einigen anfänglichen und schweren Stunden im Spiel erhaltet ihr euer Pferd wieder, was das Reisen erheblich angenehmer macht. Sollte euch das noch immer nicht genug sein, könnt ihr in Minispielen wie Würfeln, Kartenspielen, Turnieren und anderen Veranstaltungen euer Glück versuchen. Solltet ihr einmal einen beschwerlichen Tag in Kingdom Come: Deliverance 2 haben, könnt ihr diesen in einer Taverne bei einem Humpen Bier ausklingen lassen. Dieses Spiel bietet eine riesige und immersive Spielwelt mit unzähligen Möglichkeiten. Mehr Mittelalter geht nicht.





Wie geht es mit Kingdom Come: Deliverance 2 nach dem Launch weiter?

Der Release des Spiels markiert den Beginn einer einzigartigen Reise durch das mittelalterliche Böhmen, welche im Laufe des Jahres 2025 mit einer Reihe zusätzlicher kostenloser und kostenpflichtiger Inhalte bereichert werden wird. Von Pferderennen und dem Hardcore-Modus bis hin zum Erlernen der Schmiedekunst und neuen Quests gibt es für uns viel, worauf wir uns freuen können. Warhorse Studios und PLAION haben bereits Details zur Post-Launch Roadmap von Kingdom Come: Deliverance II enthüllt. Zu den saisonalen Highlights gehören:

– Frühling: Hier kann man sich auf eine Reihe von kostenlosen Updates freuen, wie z. B. die Einführung eines Barbier-Features, mit welchem man das Aussehen des Hauptcharakters Heinrich anpassen kann, einen Hardcore-Modus für diejenigen, die eine größere Herausforderung suchen, und Pferderennen, bei denen man seine Reitkünste verbessern und versteckte Überraschungen entdecken kann.

– Sommer: Begegnungen mit dem Tod – Bei diesem Abenteuer hilft Heinrich einem rätselhaften Künstler mit einer dunklen Vergangenheit. In den Ländereien von Kingdom Come: Deliverance II muss man sich gefährlichen Begegnungen stellen und ein Netz aus Intrigen entwirren.

– Herbst: Das Erbe der Schmiede – Hier wird Heinrich mit seinen Wurzeln konfrontiert und ergründet das Vermächtnis seines Adoptivvaters Martin. Während man die einst berühmte Schmiede restauriert und sein Können in der Kunst des Schmiedens unter Beweis stellt, deckt man eine vergessene Geschichte aus der Vergangenheit auf.

– Winter: Mysteria Ecclesia – Im Kloster Sedletz gibt es zahlreiche Intrigen. Heinrich wird mit einer verdeckten Mission beauftragt und muss verborgene Wahrheiten aufdecken und sich durch ein Labyrinth widerstreitender Interessen navigieren.

Neben diesen Erweiterungen wird es auch eine Reihe von kostenlosen „Quality of Life“-Updates geben, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern. Wir können gespannt sein.