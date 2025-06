Fantasy Life i im Test- ein gelungenes Slow-Life-RPG!

Das Entwicklerstudio Level-5 ist ein besonderes Studio. Es hat die Fähigkeit charakterstarke Spielewelten mit einzigartigem Art-Style und emotionalen Geschichten zu erschaffen. Sie schaffen es auch immer wieder innovative Gameplay-Elemente in ihre Titel zu integrieren und sich dadurch von der breiten Masse abzuheben. Eines dieser Spiele ist Fantasy Life, welches 2014 für den Nintendo 3DS erschienen ist. Fast ein Jahrzehnt später erblickt der Nachfolger, Fantasy Life i für die Nintendo Switch, das Licht der Welt. Wird Fantasy Life i ebenfalls die Herzen der Community im Sturm erobern, oder reichen die Verbesserung dafür nicht aus?

Ein Fossil, ein Lichtstrahl und eine mysteriöse Insel

In Fantasy Life i: die Zeitdiebin begeben wir uns zusammen mit dem Archäologen Edward und seinem Team, auf eine Reise ins Unbekannte. Wir befinden uns auf einem Schiff und folgen dem leuchtenden Licht eines mysteriösen Drachenfossils. Dabei stoßen auf eine unbekannte sowie verlassene Insel. Kurz vor dem Ziel greift ein Dunkler Drache an. Wir wissen uns nicht zu verteidigen und versuchen irgendwie zu überleben. Im letzten Moment erwacht das Fossil und enthüllt sich als Knochendrache. Dieser Drache, welcher auf unsere Seite zu stehen scheint, liefert sich einen erbitterten Kampf mit dem dunklen Drachen. Kurz darauf fliegen wir mit dem Knochendrachen durch ein mysteriöses Tor, welches aus dem Nichts erschienen ist. Auf der anderen Seite des Tores findet unser Held einen Ort vor, welcher im Gegensatz zur Gegenwart der Insel lebendig und friedlich ist. Es stellt sich heraus, dass wir 1000 Jahre durch die Zeit in die Vergangenheit gereist sind. Ein zentrales Element der Geschichte ist die Ankunft eines kleinen Mädchens namens Rem aus einem fernen Königreich. Sie trägt einen Knochenkragen und bittet unseren Helden ein Zahnrad zu zerstören. Unsere Hauptaufgabe in Fantasy Life i besteht darin, zwischen der blühenden Insel der Vergangenheit und der verwüsteten Insel der Gegenwart hin und her zu reisen. Dabei sollen wir das Geheimnis des Untergangs der Insel lüften und herausfinden, was mit ihren Bewohnern geschehen ist. Die Story entfaltet sich recht langsam und ermöglicht es uns, in unserem eigenen Tempo voranzukommen. Wir treffen auf neue Freunde und erleben ihre Geschichten. Es gibt auch Hinweise auf Verbindungen zum Vorgänger, wobei alte Charaktere und Orte nur erwähnt werden, die Geschichte jedoch eigenständig ist. Die Story kann in circa 20 bis 25 Stunden durchgespielt werden, sofern ihr nur die Hauptmissionen erledigt. Neben dem Abenteuer darf unser Team die Insel der Gegenwart bebauen, verschönern und zu neuem Glanz verhelfen. Werden wir das Mysterium um diese Insel und ihrer Bevölkerung lüften können?

Quelle: Level 5

Fantasy Life wie wir es kennen und lieben!

Mit einem Schwert in der Hand und Mut im Herzen stürzen sich zahllose Helden verschiedenster Rollenspiele in gefährliche Abenteuer. Teilweise um ihre Lieben zu beschützen oder womöglich sogar um die gesamte Welt zu retten. Allerdings sollte man auch die tapferen Bewohner normaler Städte nicht vergessen, die trotz drohender Gefahr ihren Alltag kontinuierlich fortsetzen und nicht in Panik verfallen. Gastwirte, Schmiede, Händler, Fischer, Bauern, oder sogar die etlichen Kinder. Genau diese Einwohner sorgen nämlich unter anderem dafür, dass die Helden ein gute Verpflegung bekommen, mit scharfen Waffen ausgestattet sind, ausreichend Tränke in der Tasche haben, und nicht ohne Kleidung durch die Welt wandern müssen. Die Entwickler von Level-5 widmeten sich in Fantasy Life für den Nintendo 3DS genau diesen Personen und verzichten hierbei vermutlich absichtlich auf die üblichen Bezeichnungen wie Klasse oder Beruf. Denn in Fantasy Life ist die Wahl des nächsten Lebensabschnitts weniger Beruf, sondern viel mehr Berufung. Aus diesem Grund werden im Spiel die Entscheidungen des kommenden Arbeitsplatzes vermutlich auch Leben genannt. Ihr habt die Möglichkeit aus vielen verschiedenen Lebensklassen zu wählen, darunter einige kämpferische Klassen wie Paladin, Söldner oder Magier. Zudem gibt es auch noch Jobs wie Koch, Schmied, Schreiner, Jäger, Holzfäller, Schürfer, Schneider, Alchemist oder Angler, welche nicht primär für den Kampf gedacht sind. Ein Wechsel zu einem anderen Leben ist jederzeit möglich, ohne vorher erworbenen Fähigkeiten zu verlieren. Dafür müssen wir nur die Lebensgilde einer Stadt besuchen. Egal welches Leben wir uns aussuchen, dadurch ermöglicht uns das Spiel Materialien zu sammeln, Gegenstände herzustellen, Monster zu bekämpfen und die Insel der Gegenwart wieder aufzubauen.

Quelle: Level 5

Quelle: Level 5

Im Kern bleibt Fantasy Life im Nachfolger dem bewährten Konzept aus dem Vorgänger treu. Wir erschaffen einen niedlichen Charakter und wählen aus einer Vielzahl von Berufen (insgesamt 14). Egal ob wir als mutiger Paladin Monster bekämpfen, als geschickter Holzfäller Bäume fällen, als kreativer Koch köstliche Gerichte zaubern oder als Magier mächtige Zaubersprüche wirken. Jede Wahl beeinflusst unser Gameplay und eröffnet uns einzigartige Fähigkeiten sowie Quests. Natürlich gibt es zahlreiche Änderungen, welche Fantasy Life i vom Vorgänger abheben. Es beginnt schon alleine beim Namen, denn der Buchstabe „i“ im Titel steht für „Insel“. Im Laufe des Spiels erkunden wir dieses große Stück Land und gestalten es aktiv um. Die Ruinen und verfallenen Gebäude wollen von uns wiederbelebt beziehungsweise platziert werden. Wir dürfen sogar Landschaft, Flüsse und Wege gestalten, ähnlich wie in Animal Crossing. Eine weitere große Änderung ist die Möglichkeit, die zahlreichen Berufe fließend und jederzeit zu wechseln. Das manuelle Wechseln in Städten oder über Menüs, wie im Vorgänger, entfällt weitgehend. Des Weiteren bietet der Nachfolger eine größere und offener gestaltete Welt. Neue Aktionen wie Klettern, Schwimmen und Reiten auf Reittieren erweitern die Erkundungsmöglichkeiten. Das Kampfsystem wurde im Allgemeinen verbessert, und auch das Sammeln von Ressourcen wurde mit einigen Quality-of-Life-Verbesserungen angenehmer gestaltet. Beim abbauen von Ressourcen kann ich mich um das Objekt der Begierde bewegen und eine Schwachstelle suchen. Dadurch geht das abbauen der Materialien schneller, wodurch meine Ausdauer nicht zu sehr strapaziert wird. Anstatt eines übergeordneten Gesamtlevels gibt es nun Level für jedes einzelne Leben, welches die Progression in den einzelnen Berufen noch stärker betont. Das verstärkt zwar den Part des Grinds, was mich nicht sonderlich gestört hat, da die Berufe nun bedeutender wirken. Das Sprinten verbraucht keine Ausdauer mehr, was die Fortbewegung deutlich angenehmer und schneller macht. Eine tolle Idee sind die universelle Werkbänke für Handwerksberufe, welche die Notwendigkeit von spezifischen Werkbänken reduziert. Sollte euer Charakter immer gleich gut aussehen, egal welches Leben ihr auswählt, müsst ihr nur folgendes machen. Wählt das Objekt eurer Begierde im Bekleidungsmenü mit der Menü-Taste aus und wählt die Option „für alle Leben auswählen“ aus. Es macht mir sehr viel Spaß die Berufe durchzuswitchen, diese zu Leveln und die Gegend zu erkunden.

Technisch sehr gut umgesetzt

Das Studio Level-5 ist für seinen charmanten und farbenfrohen Grafikstil bekannt. Fantasy Life i bildet da keine Ausnahme. Die Welt ist liebevoll gestaltet und sprüht vor Leidenschaft der Entwickler für das Medium. Die Charaktere sind detailreich animiert und die Umgebungen laden zum Entdecken ein. Der Soundtrack versprüht ein entspanntes und zugleich abenteuerliches Gefühl. Ich habe eine Testversion für den PC (Steam) erhalten und technisch lief alles ohne Probleme. Ich habe mit meinem System (i5-14400F, 32GB RAM und einer RTX 4060 8GB) durchschnittlich 110-120 FPS, abhängig des Getümmels, erreicht. Die Ladezeiten wurden spürbar verkürzt und sind am PC so gut wie kaum vorhanden. Die Animationen sind schon gestaltet und das Sichtfeld ist, im Gegensatz zum Vorgänger, größer. Dies macht die Erkundung der Umgebung deutlich angenehmer, hätte aber für meinen Geschmack ein bisschen mehr sein können. Das Spiel unterstützt Online-Multiplayer-Sessions mit Cross-Play und Cross-Save zwischen den Plattformen. Wer sich mit Freunden unterschiedlichster Plattformen ins Abenteuer stürzen möchte, kann dies ohne Probleme machen. Bugs habe ich im Test Zeitraum keine erlebt, was mich sehr gefreut hat. Achja. Freunde, welche man im Laufe des Abenteuers findet, können auch tatsächlich auf der eigenen Insel leben. Eine Vertonung gibt es so gut wie keine. Nur gelegentlich hört man ein paar englische Wörter heraus. Der Rest wird über die Untertitel kommuniziert.