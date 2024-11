Pixel Buds Pro 2 im Test: Die In-Ears haben mich positiv überrascht

Google hat mit den Pixel Buds Pro 2 die nächste Generation der In-Ear-Ohrstöpsel auf den Markt gebracht. Hat das Unternehmen die Zeit zwischen den beiden Versionen sinnvoll genutzt und nützliche Neuerungen vorgenommen? Das und viel mehr erfährt ihr in unserem Test zu den Pixel Buds Pro 2.

Die Pixel Buds Pro 2 mit einer umweltbewussten Verpackung

Genau wie die Verpackung des Pixel 9 Pro XL, hat sich Google auch bei den Pixel Buds Pro 2 für eine umweltbewusste Verpackung aus recyceltem Papier entschieden und verzichtet dabei auf jegliches Plastik. Im Lieferumfang sind die Kopfhörer, ein kabelloses Lade-Case, Ohreinsätze in vier verschiedenen Größen und eine Kurzanleitung enthalten. Bei den Ohreinsätzen ist Medium ab Werk an den Buds angebracht. Die Größen XSmall, Small sowie Large wurden zum tauschen in einem kleinen Karton beigelegt. Mein Testgerät hat die Farbe Hazel, passend zum Google Pixel 9 Pro XL. Sollte euch diese Farbe nicht zusagen, könnt ihr euch noch zwischen Porcelain, Wintergreen oder Peony entscheiden. Die Abmessungen der In-Ears liegt, pro Stück mit dem mittleren Einsatz, bei 22,74 mm × 23,08 mm × 17,03 mm und einem Gewicht von leichten 4,7 Gramm. Das Ladecase ist nur 49,9 mm × 63,3 mm × 25,0 mm groß, liegt sehr angenehm in der Hand und wiegt inklusive Kopfhörer insgesamt 65 Gramm. Selbstverständlich haben die Buds eine IP54-Zertifizierung und sind somit Schweiß- und Wasserbeständig. Das Ladecase hat eine IPX4-Zertifizierzung und ist Spritzwasserfest. Der UVP für die Pixel Buds Pro 2 liegt bei 249€ (Google Store), weshalb sie schon zu den Premium-Kopfhörern zählen.







Viel Hardware in solch kleinen Dingern

Wer sich die Größe und das Gewicht der Pixel Buds Pro 2 anschaut, würde nie so viel Hardware darin vermuten. Die Kopfhörer verbinden sich mittels Bluetooth 5.4 Standard und besitzen sogar einen eigenen Tensor A1 Prozessor. Beim Audio hat Google einen eigens entwickelten dynamischen 11‑mm-Lautsprechertreiber verbaut, damit die Töne und Bässe nochmal besser klingen. Die Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) wird mit Silent SealTM 2.0 verarbeitet und gesteuert. Es gibt einen guten Transparenzmodus, eine aktive Druckreduzierung im Ohr und eine Unterhaltungserkennung. Das Lade-Case besitzt an der Unterseite einen kleinen Lautsprecher, welcher mit einem Klingelton für „Mein Gerät finden“ seinen Standort preisgibt. Für verständliche Anrufe besitzen die Buds insgesamt drei Mikrofone und haben kapazitive Touchsensoren für Musik, Anrufe sowie zum Steuern des Sprachassistenten. Der IR-Näherungssensor für die Trageerkennung spielt Medien automatisch ab und pausiert diese auch. Des Weiteren gibt es einen Beschleunigungsmesser für die Bewegungserkennung und ein Gyroskop. Das Ladecase hat einen verbauten Halleffekt-Sensor, um zu erkennen, wenn das Case geschlossen ist. Der Akku hält laut offiziellen Angaben bei deaktivierter Geräuschunterdrückung bis zu 12 Stunden. Bei Verwendung des Ladecase beträgt die gesamte Wiedergabezeit bis zu 48 Stunden. Bei aktiver Geräuschunterdrückung beträgt die Wiedergabezeit der Kopfhörer bis zu 8 Stunden und die gesamte Wiedergabezeit inklusive des Ladecase bis zu 30 Stunden. Werden die Kopfhörer im Ladecase für fünf Minuten aufgeladen, reicht die Akkuleistung bei deaktivierter Geräuschunterdrückung für 1,5 Stunden Wiedergabezeit. Diese Werte kommen ganz gut hin, entsprechen beinahe der Realität und bestätigen sich auch in meinem Test. Geladen wird das Case mit einem USB-C Ladekabel und Qi-zertifiziertes kabelloses Laden ist ebenfalls möglich.







Die Pixel Buds Pro 2 haben mich wirklich überrascht!

Ich persönlich mag ja Over-Ear-Kopfhörer generell lieber als die In-Ear-Varianten. Zumindest dachte ich das, bis mir die Pixel Buds Pro 2 zum testen angeboten wurden. Schon bei der geringen Größe und dem geringen Gewicht der Buds war ich beeindruckt. Ich musste nur die silikonförmigen Medium Ohreinsätzen gegen die Small-Einsätze austauschen. Mit dieser Größe sind sie vom Tragekomfort angenehm und können stundenlang getragen werden. Manch einer mag die kleinere Größe als störend empfinden, ich jedoch komme damit sehr gut klar. Selbst beim Krafttraining im Gym und beim Armdrücken fallen die Buds nicht heraus. Das ist für mich ein dicker Pluspunkt. Solltet ihr euch bei der Passform der Pixel Buds nicht sicher sein, gibt es eine App, welche die Dichtheit der Silikonstöpsels testet. Faszinierend hingegen finde ich, dass Google nicht nur einen dynamische 11‑mm-Lautsprechertreiber, sondern auch einen eigenen Audiochip verbaut hat. Der Tensor A1 verarbeitet laut Google die Audiosignale 90 Mal schneller als Schallgeschwindigkeit, damit sich die Kopfhörer permanent an die Umgebung anpassen können. Die Klangqualität ist sehr gut mit einem größeren Dynamikumfang und einem klaren Sound, beispielsweise bei Podcasts. Die Höhen sind hervorragend und verzerren kaum. Der Bass ist intensiv, könnte für meinen Geschmack jedoch ein bisserl kräftiger sein. Schwächer sind die Pixel Buds Pro 2 bei den Mitten. Hier könnten sie besser ausgeprägter sein und mehr Textur haben. Im Großen und Ganzen hat Google versucht einen Klang zu finden, der jedem gefallen könnte und das haben sie meiner Meinung nach auch geschafft. Die Geräuschunterdrückung des ANC ist gut und dämmt fast alles optimal ab. Wie fast alle Kopfhörer schwächelt das ANC bei den hohen Tönen und daran müssen fast alle Unternehmen noch ein wenig arbeiten. Der Transparenzmodus lässt keine Wünsche offen und leistet gute Arbeit. Es wird auch Spatial Audio mitsamt Kopfbewegungserkennung unterstützt, sofern es der jeweilige Streamingdienst auch anbietet, sodass sich Musik räumlicher anfühlt. Solltet ihr Codecs mit höherer Bitrate wie AptX Adaptive oder LDAC nutzen wollen, dann müsst ihr euch leider nach einem anderen Modell umsehen. Multipoint-Bluetooth ist ebenfalls mit an Board und ermöglicht dem Nutzer, sich mit zwei Hostgeräten gleichzeitig zu verbinden. Ich muss zugeben, dass mich die Pixel Buds Pro 2 in diesem Test regelrecht überrascht haben. Unterm Strich sind die Buds der zweiten Generation gelungen und Google hat gute Arbeit geleistet. Die Airpods Pro von Apple haben mit den Pixel Buds Pro 2 einen weiteren Konkurrenten bekommen.