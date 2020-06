Last of Us 2 | Alle Tresor-Codes und Safe Combinations finden

Im neuen Last of us 2 könnt ihr jede Menge Tresor Codes und Safe Combinations finden. Das bringt euch im Spiel nicht nur jede Menge Loot, sondern auch eine hübsche Trophäe am Ende. Wir verraten, wie ihr alle Tresore finden und öffnen könnt im Video.

Last of Us 2 | Tresor-Codes und Safe Combinations

Es ist eines der letzten großen Spiele für die PlayStation 4. Bevor es Ende des Jahres auf der nächsten Konsolen-Generation weitergeht, könnt ihr euch noch einmal durch das postapokalyptische Game kämpfen und den Infizierten den Kampf ansagen. Wenn ihr in Last of Us 2 alle Tresor-Codes (Safe Combinations) finden wollt, um geilen Loot zu bekommen oder auch die begehrte Trophäe am Ende seid ihr hier genau richtig.

Spoiler-Warnung: Wenn ihr euch das Video anschaut, kann es sein, dass ihr die ein oder andere Info aus dem weiteren Spielverlauf von Last of Us 2 seht. Im Video gibt es allerdings keine großen Spoiler. Ihr werdet eventuell etwas verwirrt sein, aber das legt sich, wenn ihr im Spiel weiterkommt.

The Last of Us 2 setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des preisgekrönten ersten Teils auf einer gnadenlosen Vergeltungsmission befindet. Dabei muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen. Ihr erlebt eine Reise durch das verlassene Amerika und seit sprichwörtlich „The Last of Us“ – was nicht nur für die letzten von uns, sondern aufgrund des Schauplatzes auch für die Letzten von Amikera gesehen werden kann.

Rund um The Last of Us Part II drehen sich derzeit spannende Aktivitäten. So könnt ihr ein XXL-Graffiti von Ellie in Berlin Neukölln bestaunen und habt die Möglichkeit bis zum 22. Juni an einem Lookalike-Contest unter dem Hashtag #BecomeEllie teilzunehmen.

Falls Fragen auftauchen, wie ihr in Last of Us 2 alle Tresore mit den Codes finden und öffnen könnt, schaut doch im Stream vorbei: