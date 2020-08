Am 30. Juni kam das aktuelle Update in Animal Crossing: New Horizons auf die Nintendo Switch. Um den heißen Sommer in Animal Crossing so richtig genießen zu können, möchten wir gemeinsam mit euch im August das Sonntags-Feuerwerk feiern. Zu diesem Anlass könnt ihr in unserem Animal Crossing Gewinnspiel ein tolles Animal Crossing Merchandise Paket gewinnen. Was ihr tun müsst um teilzunehmen, erfahrt ihr hier!

Das neue Update in Animal Crossing: New Horizon bringt euch nicht nur neuen Content, wie das Rezept zur Pharaoh-Maske oder die Schlummeranschriften, mit denen ihr die Inseln von Spielern auf aller Welt besuchen könnt, sondern auch die wichtige Cloud-Saving Funktion, bei denen ihr eure Insel auf der Nintendo-Cloude speichern könnt und so vor Verlusten schützen könnt. Darüber hinaus findet jeden Sonntag im August ein Feuerwerk statt. Und hier kommt ihr ins Spiel:

Bild: Zock Around The Clock

Unser Animal Crossing Gewinnspiel im August

Feiert gemeinsam mit uns in Animal Crossing das August Feuerwerk und gewinnt ein Merchandise-Paket zu Animal Crossing, welches uns freundlicherweise von Nintendo zur Verfügung gestellt wurde. Um teilzunehmen müsst ihr euch ins untenstehende Gewinnspielformular eintragen und euer schönstes Bild von den Feuerwerksfeierlichkeiten zusenden. Beschreibt uns, was ihr euch bei dem Bild gedacht habt. Aus allen Teilnehmern losen wir dann einen oder eine glückliche GewinnerIn aus. Der Teilnameschluss ist der 31. August 2020, somit habt ihr an drei Sonntagen die Gelegenheit ein schönes Foto zu machen.

Nutzt dafür einfach die Foto-Funktion welche in Animal Crossing: New Horizons integriert ist. Ihr könnt diese im Menü auf eurem Nook Phone aufrufen, verschiedene Filter und Rahmen auswählen und mit dem Plus-Knopf ein schönes Foto machen. Die Bilder findet ihr im Hauptmenü der Switch über den Blauen Screenshot Button und ihr könnt die Bilder z.B. auf Twitter oder Facebook posten oder sie über die SD-Karte und ein Kartenlesegerät auf euren PC runterladen (Switch vor dem Rausnehmen der Karte unbedingt ausschalten). Wichtig ist, dass euer Bild bei uns im Gewinnspiel Formular landet. Nach Beendigung des Gewinnspiels wird der Gewinner / die Gewinnerin von uns ausgelost und kontaktiert.

