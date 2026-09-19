Razer Basilisk V3 Pro 35K im Test- eine Maus für Produktivität und Gaming

Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Mäuse in den unterschiedlichsten Preiskategorien. Hier eine richtige, für seine persönlichen Bedürfnisse, passende Maus zu finden ist immer sehr schwer. Die Razer Basilisk V3 Pro 35K ist eine ergonomische Allrounder-Maus. Sie richtet sich nicht an Esportler, welche unbedingt jedes Gramm einsparen wollen, sondern an Gamer, die Ausstattung, Anpassbarkeit und Komfort suchen. Ob die Basilisk V3 Pro im Test überzeugen kann, erfährt ihr hier bei uns.

Verpackung und Design

Razer-typisch kommt die Maus in einer mattschwarzen Box mit grünen Akzenten. Neben der Maus liegen ein stoffummanteltes Speedflex-USB-C-Kabel, der HyperSpeed-Wireless-Dongle inklusive Adapter sowie eine Kurzanleitung im Karton bei. Das Gehäuse ist eine Weiterentwicklung der klassischen Basilisk-Silhouette. Sie ist nur für Rechtshänder ausgelegt und bietet auf der linken Seite eine leicht erreichbare Daumenablage. Die angeraute Oberfläche mit gummierten Seitenflächen sorgt für einen sehr guten Halt, auch in den hektischen Momenten. Das Material ist hochwertig verarbeitet und die Maus liegt ergonomisch gut in meiner Hand. Ich musste mich zwar erst an die typische Form der Basilisk gewöhnen, was zu meiner Überraschung sehr schnell ging. Knirschen oder Knarzen ist selbst bei starkem Druck nicht vorhanden. Ein echtes Highlights ist die vielseitige Chroma-RGB-Beleuchtung. Neben dem Scrollrad und dem Razer-Logo ziert eine schöne Underglow-Lichtleiste die Unterseite, welche das Mauspad im Dunkeln leicht ausleuchtet.

Die Technik der Basilisk V3 Pro 35K im Überblick

Das eindeutige Herzstück der Maus ist, wie schon im Produktnamen ersichtlich, der Focus auf den 35K Optical Sensor der 2. Generation. Dieser arbeitet mit einer fast schon unglaubwürdigen Genauigkeit von bis zu 35.000 DPI. Normalerweise kann man die DPI in den entsprechenden Einstellungen nur schrittweise verstellen. Bei der Basilik V3 Pro kann ich die Empfindlichkeit in 1-DPI-Schritten genau an meine eigenen Vorlieben anpassen. Mit einer maximalen Abtastgeschwindigkeit von 750 IPS und einer Beschleunigung von bis zu 70 G verarbeitet der Sensor selbst die schnellsten Bewegungen ohne Präzisionsverlust.

Unter den Haupttasten sitzen Razers Optical Mouse Switches der 3. Generation. Da sie optisch statt mechanisch auslösen, reagieren sie schnell und ungewollte Doppel-Klicks sind nicht möglich. Zudem bieten sie, laut Hersteller, eine hohe Langlebigkeit von bis zu 90 Millionen Klicks. Ein weiteres kleines Highlight ist das Razer HyperScroll Tilt-Wheel. Das Vier-Wege-Mausrad unterstützt mehrere Betriebsmodi:

– taktilen Modus für präzises Waffenwechseln

– freien Scrollmodus für schnelles Navigieren durch beispielsweise lange Dokumente

– den intelligenten Smart-Reel-Modus

Letzterer wechselt über die Razer-Synapse-Software automatisch in den Freilauf, sobald das Rad schneller gedreht wird, was eine sehr praktische Funktion ist. Bei der Konnektivität bietet die Maus alle Modi. Sie verbindet sich wahlweise über Wireless 2,4-GHz, per Bluetooth für eine längere Batterielaufzeit oder ganz klassisch über das mitgelieferte USB-C-Kabel. Ich persönlich bevorzuge die latenzfreie Wireless-Verbindung. Der Akku liefert im Bluetooth-Betrieb bis zu 140 Stunden Laufzeit. Mit einer Wireless-Verbindung komme ich auf ungefähr 100 Stunden. Insgesamt stehen 10+1 programmierbare Tasten zur Verfügung

Dazu gehört auch die Multifunktions- bzw. „Sniper-Taste“ an der Daumenseite. Das Gewicht liegt bei angenehmen 112 Gramm, weshalb sich die Basilisk V3 Pro an Power-User und Komfort-Gamer richtet.







Wie schlägt sie sich in der Praxis?

Trotz ihres Gewichts von 112 g sind stundenlange Sessions, dank der PTFE-Füße, kein Problem. Für Palm-Grip und Claw-Grip liegt sie ergonomisch gut in der Hand und Ermüdungen sind bei mir nicht vorgekommen. Die optischen Switches lösen schnell und verzögerungsfrei aus, ohne dass es zu ungewollten Doppel-Klicks kommt. Ich habe die Maus in Spielen wie Counterstrike 2, Bodycam, Escape from Tarkov, Hunt Showdown und World of Warcraft getestet. Selbst in MMOs entfaltet sie durch die gut erreichbaren Zusatztasten ein gewisses Potenzial. Wer hauptsächlich MMOs spielt, dem würde ich sowieso die Razer Naga V2 empfehlen. Aufgrund ihrer magnetisch abnehmbaren Seitentasten (3 verschiedene Seitenplatten) ist sie zu dem für jedes Genre einsatzbereit. Für extrem schnelle, kompetitive FPS-Titel wie Counterstrike 2, könnte die Basilisk V3 Pro vielen Spielern schlicht etwas zu schwer sein. Wenn ihr die maximale Abtastrate voll ausnutzen wollt, profitiert die Maus von einem modernen Prozessor zum Beispiel einer AMD Ryzen der 7000/9000er Serie oder einem Intel Core i7/ i9 der 13. Gen. Zudem solltet ihr einen Monitor mit 240 Hz aufwärts besitzen. Bei schwächeren CPUs kann hohes Polling zu Micro-Stuttern im Spiel führen. Die Basilisk V3 Pro ist die perfekte All-in-One-Maus für euch, wenn ihr sie für Productivity & Gaming nutzen wollt.