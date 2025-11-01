Crunchyroll kündigt Veröffentlichungsplan für Home Entertainment an!

Crunchyroll, eine Anlaufstelle für Animes weltweit, hat den Veröffentlichungsplan für Home Entertainment in Deutschland von November 2025 bis Januar 2026 angekündigt. Blu-ray- und DVD Ausgaben der Anime sind an allen üblichen Verkaufsstellen (im Handel und online) sowie im Crunchyroll Store erhältlich.
Veröffentlichungsplan für November
- 7. NOVEMBER
- 86: Eighty Six – Staffel 1 [Limited Edition] (Blu-ray Steelbook)
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt (Staffel 3) Vol.1 [Limited Edition] (Blu-ray)
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt (Staffel 3) Vol.1 [Limited Edition] (DVD)
- Die Tagebücher der Apothekerin (Staffel 1) Vol. 4 (Blu-ray)
- Die Tagebücher der Apothekerin (Staffel 1) Vol. 4 (DVD)
- The Hidden Dungeon Only I Can Enter (Blu-ray)
- 21. NOVEMBER
- BLUE LOCK: Der Film -EPISODE NAGI- [Limited Edition] (Blu-ray)
- BLUE LOCK: Der Film -EPISODE NAGI- [Limited Edition] (DVD)
- Die letzten Glühwürmchen (Blu-ray Steelbook)
- Die letzten Glühwürmchen (DVD Steelbook)
- WIND BREAKER (Staffel 1) Vol.2 (Blu-ray)
- WIND BREAKER (Staffel 1) Vol.2 (DVD)
Veröffentlichungsplan für Dezember
- 5. DEZEMBER
- Black Butler: Public School Arc (Staffel 4) Vol.2 (Blu-ray)
- Black Butler: Public School Arc (Staffel 4) Vol.2 (DVD)
- Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga (Staffel 3) Vol.2 (Blu-ray)
- Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga (Staffel 3) Vol.2 (DVD)
- Fairy Tail: 100 Years Quest (Staffel 1) [Limited Edition] (Blu-ray Steelbook)
- Fairy Tail: 100 Years Quest (Staffel 1) [Limited Edition] (DVD Steelbook)
- Horimiya (Staffel 1) Vol. 2 (Blu-ray)
- Horimiya (Staffel 1) Vol.2 (DVD)
- The World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat – Vol.1 [Limited Edition] (Blu-ray)
- The World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat – Vol.1 [Limited Edition] (DVD)
- Tsukimichi: Moonlit Fantasy (Staffel 2) Vol. 2 (Blu-ray)
- Tsukimichi: Moonlit Fantasy (Staffel 2) Vol. 2 (DVD)
- Wistoria: Wand and Sword (Staffel 1) Vol.2 (Blu-ray)
- Wistoria: Wand and Sword (Staffel 1) Vol.2 (DVD)
- 19. DEZEMBER
- One Piece – TV-Serie – Box 37 (Blu-ray)
- One Piece – TV-Serie – Box 37 (DVD)
Veröffentlichungsplan für Jänner
- 16. JANUAR
- Haikyu!! – Das Play-Off der Müllhalde (Blu-ray)
- Haikyu!! – Das Play-Off der Müllhalde (Blu-ray Steelbook)
- Haikyu!! – Das Play-Off der Müllhalde (DVD)
- Haikyu!! – Das Play-Off der Müllhalde (DVD Steelbook)
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt (Staffel 3) Vol.2 (Blu-ray)
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt (Staffel 3) Vol.2 (DVD)
- My Hero Academia – The Movie: You’re Next (Blu-ray)
- My Hero Academia – The Movie: You’re Next (Blu-ray Steelbook)
- My Hero Academia – The Movie: You’re Next (DVD)
- My Hero Academia – The Movie: You’re Next (DVD Steelbook)
- Orient Part.1 (Blu-ray)
- The Strongest Sage With the Weakest Crest (Blu-ray)