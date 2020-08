EAFL-Finale: Der heiße Pro Cup 2020 endet am 16. August

Das Finale der EAFL steht vor der Tür. Seid live dabei auf Twitch bei der großen Show und erlebt spannende Football-Matches auf PlayStation 4 und Xbox One. Dazu gibt es ein heißes Rahmenprogramm inklusive exklusiver Gewinne und Auftritte der ACSL Cheerdancer. So kann der erste Österreichische Pro Cup 2020 fulminant enden.

Das große Finale kommt

Am 18. Juni 2020 schickten 28 American Football & Flag Football Teams des American Football Bund Österreich (AFBÖ) gesamt 57 Spieler in den ersten EAFL PRO CUP 2020. Wir haben mit Zock Around The Clock das Turnier unterstützt und bei der Organisation geholfen. Wer die Live-Übertragungen auf dem offiziellem Twitch-Kanal von ElectronicAFL mitverfolgt hat, konnte Gregor als Kommentator erleben. Wer nicht eingeschaltet hat, hat einige spannende Madden-Partien und unzählige Interceptions verpasst. Aber keine Sorge, ihr habt noch einmal die Chance EAFL-Luft zu schnuppern. Am 16. August 2020 steigt das große Finale.

Seit dem Turnier-Start wurden auf Xbox One und PlayStation 4 insgesamt acht Runden gespielt. Das Teilnehmerfeld hat sich schließlich auf acht Spieler reduziert, die am kommenden Sonntag, dem 16. August ab 17:30 Uhr die Podestplätze des ersten EAFL PRO CUP ausspielen werden. Es werden spannende Spiele erwartet, da die Spieler bewiesen haben, dass sie nicht nur auf dem echten Rasen wissen, wie man mit einem Football umgeht.

Alle Infos zum Wettbewerb findet ihr auf der offiziellen Webseite der EAFL. Dort findet ihr das offizielle Regelwerk sowie Infos über kommende Turniere. Außerdem könnt ihr euch den Spielplan und alle Ergebnisse in Ruhe ansehen.

Mit den SsangYong Danube Dragons und den Dacia Vikings gibt es zwei EAFL-Teams, die jeweils noch zwei Spieler im Turnier haben. Alle kämpfen um den begehrten Pro Cup. Ebenfalls im Kampf um Medaillen befinden sich die Predators Steyr, die Upper Styrian Rhinos, die Vienna Vipers und die Rangers Mödling. Der AFBÖ überträgt mit den Streamingpartnern volume.at und uns alle Finalspiele in einer großartigen Liveshow auf Twitch. Gregor, Dave und Stefan führen durch die Show, kommentieren die Games und bereiten euch einen geilen EAFL-Nachmittag.

Rahmenprogramm des EAFL-Finales

Ergänzt werden die vier spannenden Spiele des Pro Cup von einem feinen Rahmenprogramm. Euch erwarten erstklassige Preise (Madden NFL 21 und weitere Games, NFL-Merchendise, Gutscheine, und vieles mehr). Um die Stimmung noch mehr anzuheizen, haben die ACSL Cheerdancer einen Videoauftritt vorbereitet, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Außerdem werden wir per Skype mit den Spielern verbunden sein und auch den ein oder anderen Gast per Videoeinspielung begrüßen dürfen.

Zeitplan der Finalspiele

18 Uhr – Spiel um 3. Platz auf Xbox One: Be49nny (AFC Rangers Mödling) vs. superbienemaya (Dacia Vikings)

19 Uhr – Finale auf Xbox One: Universe Red (Danube Dragons) vs. nussaugejulian (Danube Dragons)

20 Uhr – Spiel um 3. Platz auf Playstation 4: Tizian14 (Vienna Vipers) vs. hnybadger49 (Upper Styrian Rhinos)

21 Uhr – Finale auf Playstation 4: DJ_BOBO_44 (Dacia Vikings) vs. L_C-Gun (Predators Steyr)