Neben Super Mario Odyssey hat die Nintendo Switch noch nicht viel 3D-Mario Material gesehen. Das ändert sich zum Glück am 18. September für euch. Denn da erscheint Super Mario 3D All-Stars. Zum 35-jährigen Jubiläum kommt diese zeitlich limitierte Sammlung, bestehend aus Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy, auf die Switch. Bis Ende März 2021 wird sie im e-shop und als Retail-Version käuflich zu erwerben sein. Wir schauen uns die drei Games und ihre Soundtracks für euch in unserem Super Mario 3D All-Stars Review an.

Super Mario 3D All-Stars enthält drei unterschiedliche Spiele der 3D Mario Games. Darunter das allererste 3D Mario überhaupt: Super Mario 64, welches ursprünglich auf dem Nintendo 64 erschien. Ihr konntet dieses Spiel schon auf dem Nintendo DS sowie der Virtual Console nachholen. Auch mit dabei ist Super Mario Sunshine, welches seinerzeit auf dem Nintendo Game Cube erschien. Seidem wurde Super Mario Sunshine noch nicht neu aufgelegt oder auf andere Konsolen protiert. Jetzt kommt ihr endlich auch in den Genuss. Aus der Ära der Wii stammt Super Mario Galaxy. Neben den Spielen an sich, könnt ihr euch im Titelmenü auch die Soundtracks der drei Games anhören. Und was können die einzelnen Games so? Im nachfolgenden dürft ihr unser Kurz-Review zu den einzelnen Titeln von Super Mario 3D All-Stars lesen.

Super Mario 3D All-Stars Review: Super Mario 64

Super Mario 64 erschien ursprünglich für den Nintendo 64 und war damals das erste 3D Super Mario Spiel. Für viele der Einstieg in 3D-Jump-n-Runs und deshalb auch besonders von nostalgischem Wert. Aber auch für Neueinsteiger oder Nachholer lohnt sich ein Blick in die Retroecke. In Super Mario 64 haltet ihr euch im Schloss von Prinzessin Toadstool auf und könnt in verschiedenen Räume in die unterschiedlichen Level reisen. Das Spiel etablierte die Levelgestaltung, die wir einige Zeit in den Super Mario Games vorfinden. Jedes Level kann mehrmals besucht werden um dort unterschiedliche Augaben zu Lösen. Ihr sammelt rote Münzen ein, müsst Geschicklichkeitspassagen überstehen oder einen Boss besiegen. Am Ende gibt es immer einen Stern zur Belohnung, wodurch neue Level freigeschaltet werden. Abwechslung ist definitiv gegeben!

Bild: Zock Around The Clock

Bild: Zock Around The Clock Links seht ihr das Game im Handheld-Modus, rechts ist der Docked-Modus zu sehen.

Super Mario 64 sieht in der Allstars-Version dem Original recht ähnlich. Lediglich die Kanten sind ein wenig geglättet worden. Auch gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen Grafik- und Performance zwischen Handheld-Modus und Docked-Modus. Die Infoboxen wurden ein wenig der Switch-Steuerung angepasst. Im – Menü könnt ihr euch die Buttonbelegung sowie die Tastenkobinationen für diverse Kunststücke und Sprünge anschauen. Die Steuerung ist von allen drei Games auf Super Mario 3D All-Stars noch am empfindlichsten. Das flotte Gameplay Tempo wird einigen SpielerInnen gefallen. Leider wurde der 4:3 Modus schlichtweg übernommen ohne modernere Bildoptionen bereitzustellen. Auch die Kamera ist eine Katastrophe und hätte überarbeitet werden können. Man kann für und wider diskutieren, ob der rohe Retro Ansatz der richtige ist oder eine kleine Aufbesserung besser gewesen wären. Ein bisschen mehr Mühe hätte man in Super Mario 64 aber schon stecken können.

Bild: Zock Around The Clock

Bild: Zock Around The Clock

Super Mario Sunshine

Super Mario Sunshine zählt bald seine 20 Jahre und hatte seit dem original Release auf dem GameCube noch einmal außerhalb dieser Platform gespielt zu werden. Für viele wird dieser Titel wahrscheinlich einer der Grüne sein, warum sie sich die Super Mario 3D All-Stars Collection zulegen. Der zweite 3D-Ableger der Mario Reihe bringt Mario und Prinzessin Peach in ganz andere Gefilde. Es geht mit dem Hofstaat der Toads auf die Urlaubsinsel Isla Delfino, wo eine böse Überaschung wartet. Mariomorgana, ein finsteres Abbild von Mario hat die ganze Insel verschmutzt und Mario muss diese jetzt wieder reinigen. Dazu hat Mario die wasserspritzende Maschine Dreckweg 08/17 zur Verfügung.

Bild: Zock Around The Clock

Bild: Zock Around The Clock Zum Vergleich: Links das Bild im Docked-Modus, rechts das Bild aus dem Handheld-Modus.

Das besondere an diesem Mario Game ist die insgesamt sehr thematisch zusammenhängene Welt, die eine stimmige Atmosphäre schafft. Im Vergleich zu allen anderen 3D Mario Games hebt sich Super Mario Sunshine hier besonders hervor. In der Oberwelt, der Piazza Delfino, lassen sich jede menge Nebenaufgaben finden, kontinuierlich werden neue Ereignisse stattfinden und das Stadtbild verändert sich. Obwohl das Thema von Super Mario Sunshine klar umrissen ist, bieten die Level eine vielfältige Abwechslung. Ob im Hafen, einer versteckten Lagune, im Freizeitpark oder einem spukgeplagtem Hotel, die einzelnen Welten passen immer super zum Hauptthema. Auch dank des Dreckwegs hat man viel mehr Möglichkeiten im Gameplay, was Super Mario Sunshine zu einem der abwechslungsreichsten Titel der Serie macht.

Bild: Zock Around The Clock

Bild: Zock Around The Clock Bilder aus dem Handheld-Modus

Super Mario Sunshine unterscheidet sich hauptsächlich grafisch von der Originalversion auf dem GameCube. Auch hier wurden Kanten geglättet. Im Vergleich zwischen Handheld- und Docked-Modus finden sich kaum unterschiede. Die Docked-Version wirkt optisch minimal besser. Das größte Problem bei der Portierung von Super Mario Sunshine auf die Switch ist die Druckstärke des Dreckweg. Dank der Analog-Trigger der Schultertasten des GameCube-Controllers war es damal möglich die Druckstärke des Wasserstrahls des Dreckweg zu regulieren. Da die Switch keine Analog-Trigger hat, fällt dieses Feauture weg, was zu lasten des Gameplays geht. Besonders bei der Jagd nach Mariomorgana ist die Druckeinstellung des Wasserstrahls mehr als notwendig um die Scene nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Für dieses Problem hätte sich sicherlich eine Lösung finden lassen.

Bild: Zock Around The Clock

Bild: Zock Around The Clock Bilder aus dem Docked-Modus

Super Mario 3D All-Stars Review: Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy ist das dritte Spiel auf der SuperMario 3D All-Stars Collection und auch der dritte 3D Mario Ableger. Ursprünglich 2007 auf der Wii veröffentlich, nutzte das Spiel eine Steuerung über die Wii-Fernbedienung. Diesmal geht es hoch hinaus, nämlich ins Weltall. Dort trifft Mario auf Rosalina, die sich um die Sternenkinder, die Luma, kümmert. Um ihr zu helfen muss Mario verschiedene Galaxien und Planeten bereisen. Das Thema sorgt für sehr viel Abwechslung in der Levelgestaltung, da man die Planeten sehr frei und unterschiedlich designen konnte. Auch wird mit der Form deer Planeten und der Gravitation gespielt, was neue Möglichkeiten im Gameplay schafft.

Bild: Zock Around The Clock

Bild: Zock Around The Clock Zum Vergleich: Links das Bild im Docked-Modus, rechts das Bild aus dem Handheld-Modus.

Super Mario Galaxy ist von allen drei Spielen der Super Mario 3D All-Stars Collection dasjenige, welches am meisten von der Switch Portierung profitiert. Das Original bot auch ein kleines Zweispieler-Feature. Dabei konnte der zweite Spieler mit er Wii-Fernbedingung die Sternensplitter einsammeln, welche im galaktischen Abenteuer von Mario zu sammeln waren. Wer im Docked-Modus der Switch spielt, kann den rechten Joycon dafür nutzen. Im Handheld-Modus kann man dies über den Touch-Screen machen. Leider hat man bei dem Feature mal wieder nicht an die LinkshänderInnen gedacht. Mit dem linken Joycon kann man leider keine Sterneplitter sammeln. Optisch holt der Docked-Modus nochmal einiges aus der Gafik von Super Mario Galaxy raus, wie man in den oberen Vergleichsbildern sieht.

Bild: Zock Around The Clock

Bild: Zock Around The Clock Zum Vergleich: Links das Bild im Docked-Modus, rechts das Bild aus dem Handheld-Modus.