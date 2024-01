Baldur‘s Gate 3 im Test: Ein Must Have für jeden Rollenspieler!

Nachdem Baldur‘s Gate 3 auf dem PC sowie der PlayStation 5 veröffentlicht wurde, dürfen endlich auch Xbox-Spieler in den Genuss des RPG-Hits kommen. Larian Studios hat sich bereits mit der Divinity: Original Sin-Reihe einen Namen gemacht, hohe Wertungen erhalten und viele Fans für sich gewinnen können. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass nach der Ankündigung von Baldur‘s Gate 3 eine hohe Erwartungshaltung vorhanden war. Der aktuelle dritte Teil der Baldur’s Gate-Reihe generierte durch seinen Early Access einen immensen Hype, erhielt nach Veröffentlichung ebenfalls Bestwertungen und räumte viele Preise bei den diesjährigen Game Awards ab. Ich habe eine Testversion von Baldur’s Gate 3 für die Xbox erhalten und sehe mir einmal genauer an, ob das Spiel diesem Hype tatsächlich gerecht wird.

Die Qual der Wahl

Im Mittelpunkt von Baldur´s Gate 3 steht, wie in jedem guten Rollenspiel auch, natürlich die Identität des Charakters. Welcher Rasse und Klasse wollen wir angehören? Insgesamt gibt es 11 spielbare Völker und 31 Untervölker inklusive verschiedener Körpertypen. Des Weiteren gibt’s 12 Klassen und wiederum 46 Unterklassen aus welchen wir wählen müssen. Der umfangreiche Editor erlaubt es uns Anpassungen am Aussehen, den Werten und dem Hintergrund des Protagonisten durchzuführen. Egal ob der Protagonist ein Held, ein Schurke, ein Magier oder ein einfacher Barde ist, der Editor bietet uns mehr als genügend Spielraum. Ich habe mich für einen rechtschaffenen Kampf-Zwerg entschieden. Der Kämpfer ist der Allrounder des Nahkampfs. Ich kann mit ihm kräftige Hiebe ausführen, schwere Rüstungen tragen aus und auf kritischen Trefferschaden spezialisieren. Mit der Unterklasse „Mystischer Ritter“ darf ich sogar ein wenig Magie nutzen, weshalb ich nicht ganz auf diese Fähigkeit verzichten muss. Mein Primärattribut ist selbstverständlich die Stärke selbst. Sollte ich im Kampf verletzt werden, kann ich mich mit der Aktion „Durchschnaufen“ selber versorgen, sollte mein Heiler keine Punkte mehr für mich übrig haben. Solltet ihr keine Lust auf die Erstellung eines eigenen Charakters haben, dann könnt ihr aus sieben spielbaren Origins-Protagonisten wählen. Diese haben eigene Geschichten, Persönlichkeiten, Wünsche und Ziele.

Quelle: Larian Studios

Die Geschichte hinter Baldur‘s Gate 3

Bevor wir die komplette Welt von Baldur’s Gate 3 erkunden dürfen, spielen wir noch den äußerst gelungenen Epiloge. Dir Story spielt im Jahre 1492 DR, in welchem sich die Mächte der Finsternis erneut erheben. Unser soeben erstellter Zwerg wurde von den Gedankenschindern gefangen genommen, die eine Invasion von Faerûn gestartet haben. Diese Wesen haben dem Protagonisten und anderen Kreaturen sogenannte Illithid-Larven eingepflanzt. Diese kleinen Parasiten geben uns psionische Kräfte und verbinden alle Infizierten mit dem gesamten Kollektiv. Nach dem Prozess der Zeremorphose verwandeln wir uns ebenfalls in so einen Gedankenschinder. Noch bevor die Verwandlung abgeschlossen ist, wird das nautiloide Flugschiff, auf welchem wir uns befinden, von Githyanki-Kriegern und ihren roten Drachen angegriffen. Das Flugschiff bricht seinen Angriff auf die Stadt ab und flieht durch mehrere Existenzebenen, darunter Avernus, die erste der Neun Höllen. Wir werden während der Kämpfe befreit und steuern das beschädigte Schiff, nachdem wir einige Gefangene in unser Team aufgenommen haben, zurück nach Faerûn. Dort angekommen stürzen wir in einer spektakulären Zwischensequenz ab. Unser Protagonist Björngrim, sowie alle anderen aus unserem Team überleben den Absturz. Unser neues Ziel ist die Heilung und Entfernung des Parasiten, bevor wir uns selbst in einen Gedankenschinder verwandeln. Werden wir rechtzeitig eine Heilung finden können und welche Abenteuer wird unser Team noch bestreiten müssen?

Quelle: Larian Studios

Eine glaubwürdige Fantasy-Welt

Kennt ihr die erfolgreiche Serie „Stranger Things“ auf Netflix, in welcher die Jungs am Abend das berühmte Pen-&-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons spielen? Sie spielten es über Stunden und dennoch war kein Ende in Sicht. Wenn ihr Baldur’s Gate 3 spielen wollt, solltet ihr ebenfalls genügend Zeit für jede einzelne Sitzung einplanen. Hinter diesem Rollenspiel steckt ein ausgereiftes und durchdachtes Regelwerk, weshalb man es auch eher wie ein Pen-&-Paper behandeln sollte. Jede Aktion, Attacke oder Entscheidung wird meist im Hintergrund erwürfelt und berechnet. Kurze Sessions, von etwa ein bis zwei Stunden, sind wie in einem Skyrim oder Witcher 3 kaum sinnvoll. Ich war stets froh, wenn ich mir mindestens drei Stunden freigeschaufelt habe und so in die Welt und deren Charaktere eintauchen konnte. Die Welt ist nicht nur wunderschön und glaubwürdig gestaltet, sondern auch sehr groß. In Spielen möchte ich immer so viel wie nur möglich erkunden, durchsuchen und genau durchlesen. Aus diesem Grund habe ich schon im Startgebiet etliche Stunden verbracht. In Baldur’s Gate 3 ist es auch wichtig die Gegend genau zu beobachten und auf Auffälligkeiten zu achten. In einem Kampf zum Beispiel, standen zwei von drei Gegnern auf einem Untergrund mit einem großen Riss. Darüber pendelte ein tonnenschwerer Stein, welchen wir mit einem gezielten Pfeil zu Fall und den darunterliegenden Boden zum einbrechen brachten. So gelang es mir mit nur einem Streich fast die gesamten Feinden zu erledigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zusammenstellung des Teams. Wir sollten stets darauf achten, dass unser Team eine bunte Mischung an Klassen und Fähigkeiten beinhaltet. Selbstverständlich können wir nicht für alle Eventualitäten gewappnet sein, aber es sollte zumindest so viel wie möglich abdeckt sein. Die rundenbasierten Kämpfe sind typisch für Baldur’s Gate und sehr gut gelungen. Zu Beginn meiner Reise entschied ich mich für den mittleren der drei vorhandenen Schwierigkeitsgrade. Leider musste ich diese Entscheidung aufgrund meiner fehlenden Pen & Paper-Erfahrung revidieren und auf den leichtesten Grad umstellen. Ich holte mir Tipps und Tricks für Anfänger von Youtubern und schon bald konnte ich kleine Erfolge feiern. Damit die Kämpfe leichter von der Hand gehen, ist die Stellung unserer Teammitglieder auf dem Schlachtfeld wichtig. Sollten wir zum Beispiel mit einem unserer Helden den Rückzug antreten müssen, wäre es sinnvoll die Gegner in der Nähe zu Blenden. Würden wir dies nicht tun, hätte der Gegner einen freien Schuss auf unseren fliehenden Charakter. Auf unserer Reise darf man, neben der kleinen Rast, nicht die größere Rast in unserem Lager vergessen. In diesem Camp füllen wir nicht nur unsere Lebenspunkte auf, sondern können ebenfalls wichtige Gespräche führen. In der uns zur Verfügung gestellten Deluxe Edition gibt es in einer Reisetruhe unseres Lagers zusätzliche Items wie Proviant, Tränke oder Ausrüstung. Diese zusätzlichen Güter sind zwar nicht notwendig, jedoch bieten sie zu Beginn eine gewisse Erleichterung. Wer seine Chancen beim Würfeln deutlich verbessern möchte, sollte die Option mit den karmischen Würfeln deaktivieren.

Quelle: Larian Studios Quelle: Larian Studios

Wie groß die Welt von Baldur’s Gate 3 wirklich ist, sieht man ganz gut an der gleichnamigen Stadt selbst. Die Stadt Baldur’s Gate ist eine große Metropole mit labyrinthischen Straßen, mit Gassen, Tempeln und überfüllten Gasthäusern, in denen es vor Leben nur so wimmelt. Es wurden viele Geschichten in das Leben eines jeden Einheimischen eingewoben, was die Fantasy-Welt noch glaubwürdiger wirken lässt. Jede Entscheidung die wir in unserem Spielverlauf treffen, hat irgenwie eine Auswirkung auf etwas. Wie die Konsequenzen unserer Entscheidungen letztendlich aussehen, wird sich mit der Zeit zeigen. Die Straßen, welche sich von den bedrohlichen Straßen der äußeren Stadt über die opulenten Anwesen der Oberstadt bis hin zu den dunklen Gassen der Unterstadt erstrecken, sind mit einer Vielzahl von Charakteren bevölkert, von denen jeder seine eigenen Geschichten, Geheimnisse und persönliche Reaktionen hat. Das Skript zum Beispiel beinhaltet mehr Dialoge als alle drei Herr der Ringe-Bücher zusammen und umfasst über 2 Millionen Wörter. Die Entwickler haben über 170 Stunden Filmsequenzen in das Spiel eingebaut, was somit doppelt so lang ist, wie alle Staffeln von Game of Thrones zusammen. Larian hatte Baldur’s Gate ursprünglich als Prototyp für eine Reihe kleinerer, in sich geschlossener Regionen konzipiert, die durch Teleporter miteinander verbunden waren. In der Entwicklungphase entschied man sich einige größere Änderungen vorzunehmen. Baldur’s Gate besteht nun aus drei nahtlosen Open-World-Distrikten. Egal, ob man unterirdische Krypten erforscht, durch die Kammern einer gewaltigen Zitadelle wandert oder in verborgene Keller hinabsteigt, es gibt keine sichtbaren Ladebildschirme, welche das Spielerlebnis unterbrechen. Durstet es euch vielleicht nach einem intimen Treffen mit einem Druiden, welcher sich in ein Tier verwandelt hat? Die Entwickler bei Larian haben sich entschlossen, den Leuten das zu geben, was sie wollen. Anscheinend war es eben eine zärtliche, einvernehmliche Romanze mit einem Mann, der sich vorübergehend in einen Grizzlybären verwandelt. Baldur’s Gate 3 bietet etliche Möglichkeiten für einzigartige Romanzen mit den Charakteren, welche uns am nächsten stehen. Freundschaftliche Beziehungen mit einem Gruppenmitglied können sich mit der Zeit zu einem gegenseitigem körperlichem Verlangen entwickeln. Schade nur das sich unsere Liebschaften nur in intimen Momenten wiederspiegelt. Warum darf ich nicht einfach ein Glas Met mit meiner Partnerin bei einem romantischen Lagerfeuer genießen und über unsere Erlebnisse plaudern? Das ist zwar Meckern auf hohem Niveau, aber es wäre eine schöne Alternative.

Quelle: Larian Studios Quelle: Larian Studios

So schön ist Baldur‘s Gate 3

Meine Version von Baldur’s Gate 3 habe ich auf der Xbox Series X getestet und auf dieser Plattform macht das Spiel eine gute Figur. Ich kann zwischen zwei grafischen Modi entscheiden- Qualitäts- und Performancemodus. Der Qualitätsmodus bietet eine 1440p-Auflösung, welche auf bis zu 4K hochskaliert und mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde läuft. Der Performancemodus hingegen bietet eine geringere Auflosung von 1080p, läuft jedoch mit angenehmen und flüssigen 60 Bildern pro Sekunde. Da ich eine höhere Framerate gegenüber einer hohen Auflösung bevorzuge, habe ich mich für den Performancemodus entschieden. Die Texturen, Effekte, Schatten und Kantenglättungen können sich ebenfalls sehen lassen und müssen sich nicht hinter der PC-Version verstecken. Der Soundtrack untermalt wundervoll das gezeigte auf dem Bildschirm und die komplexere Steuerung auf dem Gamepad wurde sehr gut umgesetzt. Ein Multiplayer mit eingebautem Coop-Modus ist vorhanden, welcher zu gemeinsamen D&D Abende einlädt. Jeder Dialog in Baldur’s Gate 3 wurde komplett vertont, was bei so einem Spiel mehr als beeindruckend ist. Leider ist die Vertonung nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln und unser Charakter bleibt durchgehend stumm. Bugs oder Abstürze habe ich selber keine erlebt. Im Testzeitraum kursierte auf der Xbox-Version ein gravierender Bug, welcher den kompletten Spielstand unwiderruflich löschte. Die Entwickler wusste von diesem Bug und ein Patch war bereits in Arbeit.

Quelle: Larian Studios

Umgehung des Speicherbugs: Im Testzeitraum meines Reviews gibt es leider einen gravierenden Speicherbug, welcher euren Spielstand löschen könnte. Hier das offizielle Statement:

„Wir sind uns bewusst, dass es auf der Xbox ein Speicherproblem gibt, das auch über die Feiertage bestehen bleibt. Es tritt auf, wenn man das Spiel nach dem Speichern verlässt. Das Spiel denkt, dass die Speicherung erfolgreich war, aber aufgrund eines Firmware-Problems wird die Speicherdatei noch nicht vollständig auf die Festplatte übertragen“, erklärt Larian.

Während an einem Patch gearbeitet wird, gibt es aktuell nur ein Workaround für dieses Problem. Ihr solltet die Cross-Save-Funktion aktivieren und euer Xbox- und Larian-Konto miteinander verknüpfen. So könnt ihr auf die letzten fünf Spielstände auf dem Larian-Server zugreifen und seid nicht ausschließlich auf die lokalen Speicherstände angewiesen. Bleibt nur zu hoffen, dass das Problem demnächst mit einem Patch behoben wird.