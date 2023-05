Der Xbox Controller in der Stellar Shift Special Edition

Controller sind im Grunde genommen nichts besonderes und meist nur in langweiligen Versionen erhältlich. Microsoft geht schon länger einen anderen Weg und bietet in regelmäßigen Abständen viele spezielle Editionen des Xbox Controllers an. Bei so einer großen Auswahl ist sicherlich für jeden Fan etwas dabei. Ob der Xbox Controller in dieser Stellar Shift Special Edition etwas für euch ist, erfährt ihr in unserem Review.

Schlichte Verpackung bei der Stellar Shift Special Edition

Das Gamepad ist, wie jeder andere Xbox Controller, in der gewohnten Verpackung erhältlich. Wie bei den Special Editions üblich, ist der Inhalt auf der Außenfläche des Kartons ersichtlich. So weiß man schon vorab, was genau einen erwartet. Im Paket selbst befindet sich lediglich der blauviolett-schimmernde Xbox Controller und eine Packung Batterien vom Typ AA, sodass wir auch gleich loslegen können. Zusätzlicher Inhalt wie zum Beispiel ein Kabel um ohne Batterien spielen zu können, liegt nicht bei. Da müssen wir schon zum Xbox Play & Charge Kit für ungefähr €22 greifen. Aktuell ist die Stellar Shift Special Edition für eine UVP von €64,99 im Geschäft erhältlich, wobei der Preis erwartungsgemäß ansteigen dürfte. Die von Microsoft angebotenen speziellen Editionen werden meist nur in limitierter Menge produziert, weshalb diese, sobald die Vorräte knapp werden, teurer werden. Das macht sie zu einem interessanten Objekt für Sammler und eventuell zu einem lohnenden Investment.

Die unendlichen Weiten des Weltraums in euren Händen

Die früheren Shift-Versionen wurden beispielsweise bei ihrem Design durch den Mond und das Wasser beeinflusst. Die Stellar Shift Special Edition des Xbox Wireless Controller wurde laut Microsoft wiederum von den unendlichen Tiefen des Weltraums inspiriert. Hier ein paar kleine Fakten zum Thema Universum. Das Universum selbst umfasst, nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, Milliarden von Galaxien. Jede einzelne dieser Galaxien enthält wiederum Millionen oder gar Milliarden von Sternen. Die genaue Größe des Universums ist nicht bekannt, da wir den Rand nicht sehen können. Was die Wissenschaftler lediglich in Erfahrung bringen konnten ist, dass das sichtbare Universum mindestens 93 Milliarden Lichtjahre (im Durchmesser) groß ist. Damit man sich diese Entfernung überhaupt vorstellen kann, habe ich ein kleines Beispiel herausgesucht. Proxima Centauri b ist der erdnächste Exoplanet. Dieser Planet im Nachbarsystem ist 4,2 Lichtjahre entfernt und eine Reise dorthin würde mit den verfügbaren Mitteln ungefähr 6300 Jahre dauern. Eine Crew bestehend aus mindestens 98 Menschen, dies haben Experten in einer Studie berechnet, bräuchte also Generationen für diese gefährliche Reise.

Diese Edition zeichnet sich besonders durch einen schönen blau-violetten Farbverlauf und den gummierten Griffen, welche mit einem einzigartigen Muster versehen sind, aus. Die Sticks, das D-Pad, die Rückseite, die Schultertasten und die Trigger sind in einem etwas dunkleren, matteren Farbton gehalten. Doch welche Bedeutung haben die ganzen Farben? Die Farbe Blauviolett steht für die nachdenkliche Introvertiertheit und im Gegensatz zu einem reinem Blau, wird diese Farbe erst durch das Rot greifbar. Zudem wird damit die nüchterne Gewissheit, Traurigkeit und Sensibilität symbolisiert. Selbstverständlich sind das eher negative Eigenschaften, doch es sind auch positive Eigenschaften mit Blauviolett verbunden. Die hellen Nuancen sind zum Beispiel die letzten farblichen Töne am abendlichen Himmel, bevor die dunkle Nacht hereinbricht. Diese Farbe sorgt für eine Stimmung der Einkehr und der Ruhe. Flieder, Lavendel und Mauve sind ebenfalls Farben mit unterschiedlichen violetten Anteilen, welche sowohl mit Abschied als auch mit dem Erreichen eines Ziels verbunden werden können. Des Weiteren stehen diese Farben für Schönheit, Sentimentalität und Nostalgie. Dies erklärt auch ein wenig die besondere Farbwahl der Designer bei der Planung des Stellar Shift Controllers. Wer also will, kann das gesamte Universum in seinen Händen halten.

Bei der Technik nichts Neues

Ist es eigentlich zwingend notwendig eine vorhandene Technik zu verändern? Nicht wenn sie sich als gut erwiesen und die Community diese akzeptiert hat. Bei dem Stellar Shift Xbox Wireless Controller sind der blau-violette Farbverlauf und die gummierten Griffe, welche ein einzigartiges Wirbelmuster besitzen, die einzigen Änderungen. Die Technik beziehungsweise die Ausstattung ist gleich geblieben. Die strukturierte Griff-Fläche überzieht jeden Trigger, Bumper und die Gehäuserückseite. Ein Hybrid D-Pad, eine 3,5-mm-Buchse für ein Headset und die Share-Taste sind ebenfalls wie gewohnt mit von der Partie. Qualitativ ist der Controller auf einem sehr guten Niveau. Der Xbox Wireless Controller fühlt sich in der Hand hochwertig an. Das Druckgefühl der Tasten und Thumbsticks ist gut und das Gewicht selbst ist angenehm. Sobald wir den Stellar Shift Controller das erste Mal mit der Xbox verbinden, steht uns ein dynamischer Hintergrund zur Verfügung. Der Hintergrund hat, passend zum Design des Controllers, violette und tiefblaue Farbtönen. Wie gewohnt können wir die Personalisierung in den Einstellungen unter „Mein Hintergrund“ vornehmen.