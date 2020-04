Animal Crossing New Horizons | 3 Sterne Bewertung erhalten

Ihr braucht in Animal Crossing New Horizons eine 3 Sterne Bewertung, um beispielsweise K.K. Slider anzulocken. Wenn ihr auf dem Weg seid, die Story vom neuen Nintendo-Abenteuer zu spielen oder K.K. Slider auf die Insel locken wollt, um das Terraforming zu aktivieren, um eure Insel zu verändern, steht ihr bald vor einer Herausforderung. Das geht mit etwas Aufwand gar nicht so schwer. Hier erfahrt ihr alles was ihr wissen müsst.

3 Sterne Bewertung in Animal Crossing New Horizons

Um in Animal Crossing New Horizons eine 3 Sterne Bewertung für eure Insel zu bekommen, müsst ihr einige Anforderungen erfüllen. Der Weg dahin zahlt sich aber auf jeden Fall aus, denn mit dem Insel-Image lockt ihr K.K. Slider an, der einen Auftritt spielt und Tom Nook veranlasst, euch die Insel-Designer App auf dem Phone zu aktivieren. Dann könnt ihr das Land um euch herum einfach bearbeiten und verformen. Alles dazu haben wir euch hier detailliert beschrieben.

Voraussetzung: Ihr braucht auf eurer Insel ein ausgebautes Service-Center, acht Bewohner und unterschiedliche Fruchtbäume sowie Deko-Gegenstände. Um die Bewertung herauszufinden, sprecht mit Melinda. Sie befindet sich im Rathaus und gibt euch auch gleich passende Tipps um das Insel-Image zu verbessern.

Ausreichend Bewohner: Wenn ihr den Tipps folgt und ganz viele schöne Dinge eurer Insel hinzufügt, werdet ihr jedoch dennoch erst dann einen weiteren Stern bekommen, wenn ihr einen weiteren Bewohner bekommt. Ihr geht zu Tom Nook, wählt den Reiter Infrastruktur und anschließend Grundstücksverkauf. Dann wählt ihr einen passenden Ort, speichert ab und wartet auf den nächsten Tag.

Erneut bewerten: Das macht ihr so lange, bis drei neue Grundstücke da sind und ihr daher drei neue Sterne bekommen habt. Seid ihr auf der Insel mindestens zu acht, sprecht nochmal mit Melinda und sie gibt euch in Animal Crossing New Horizons die 3 Sterne Bewertung. Folgendes könnt ihr tun, um die Insel schöner zu machen:

Fruchtbäume anpflanzen

Deko-Gegenstände bauen

Zäune bauen

Blumen anpflanzen

Wenn man in Animal Crossing New Horizons die Drei Sterne Bewertung bekommen hat, meldet sich K.K. Slider, der dann von Tom Nook auf die Insel gelockt wird, um ein Konzert zu spielen.