Project xCloud kommt nach Österreich | Alle Infos zum Streaming-Dienst

Project xCloud – Alle Infos für Österreich

Microsoft mischt sich unter die Streaming-Anbieter und bringt mit Project xCloud einen neuen Dienst nach Österreich. Die Anmeldung ist international offiziell bereits gestartet, hierzulande dürfte es demnächst losgehen. Wir haben alle Informationen zum kommenden Streaming-Dienst Project xCloud und einen Guide, wie man sich für die Preview anmelden kann.

Ein erfolgreicher Streaming-Dienst für Spiele scheint ein großer Traum vieler Firmen zu sein. Nvidia hat GeForce Now, Google bietet uns seit kurzem Stadia an und Amazon arbeitet ebenfalls an einer eigenen Variante. Doch bislang hat sich keiner der Dienste richtig durchsetzen können. Zum einen liegt dies an den Anforderungen an die Internetverbindung, zum anderen an den mageren Bibliotheken. Nun betritt mit Microsoft ein weiterer Player den Ring.