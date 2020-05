CoD Warzone | Bunker finden und öffnen für besten Loot

Bunker 0: am südwestlichen Ufer, südlich von Zozsni Spomenik

Bunker 1: am westlichen Rand, zwischen Kart Racing Track und Junkyard

Bunker 2: im Westen, nördlich von Junkyard

Bunker 3: durch eine Falltür direkt neben Bunker 2

Bunker 4: in den Bergen im Nordwesten, östlich von Gora Dam

Bunker 5: mittig und zentral im Norden, direkt bei Crash Site

Bunker 6: am östlichen Rand der Map, über dem Tunnel zwischen Lumber Yard und River Quarry

Bunker 7: durch eine Falltür nordöstlich von Stadium

Bunker 8: direkt neben Bunker 7

Bunker 9: ganz im Südosten der Karte, etwas nordöstlich von Prison

Bunker 10: zentral im Süden der Karte, östlich von Styor Spomenik

Bunker 11: relativ zentral im Norden, nordwestlich von Military Base