Warzone | Bunker 11: Code knacken, Telefone aktivieren und öffnen

In Call of Duty Modern Warfare lassen sich mittlerweile alle Bunker öffnen. Bunker 11 ist in Warzone aber nur mit Code zu öffnen, den man knacken muss, um die Telefone richtig zu aktivieren. Klingt kompliziert? Zugegeben, ist es auch. Vor allem, wenn ihr kein Russisch sprecht! Aber alles der Reihe nach…

Warzone Bunker 11 mit Code die Telefone aktivieren

Wie wir bereits an anderer Stelle berichtet haben, kann man die Bunker im Spiel nun alle mit einer Schlüsselkarte öffnen. Bunker 11 ist in Warzone aber eine besondere Herausforderung – dieser lässt sich nur mit dem richtigen Code knacken, der euch verrät, welche Telefone aktiviert werden müssen. Es zahlt sich aus, denn ihr bekommt darin eine wertvolle Waffen-Blaupause der MP7.

Wo befindet sich Warzone Bunker 11?

Warzone Bunker 11 öffnen

Tipp: Möchtet ihr in Warzone den Bunker 11 öffnen und betreten, steht euch ein etwas längerer Weg bevor. Versucht es am besten im Spielmodus „Beutegeld“.

Telefone aktivieren

Überall auf der Map findet man Telefone, die sich mit einem Knopfdruck aktivieren lassen. Anschließend bekommt ihr einen von drei verschiedenen Tönen zu hören: Verbindungs-Verlust, Fehler-Signal, gut-gemacht-Geräusch ähnlich einer Telefon-Warteschleife. Zunächst müsst ihr Telefone zufällig aktivieren und hoffen, den gut-gemacht-Sound zu hören.

Bunker 11 Code entschlüsseln

Nach dem positiven Signal bekommt ihr in schlechter Qualität und in einer anderen Sprache ein 3 Wörter zu hören. Jedes dieser Worte steht für eine Zahl. Jede Zahl bedeutet einen Standort, wo das nächste Telefon steht. Ihr müsst diese Orte in der Reihenfolge wie sie am ersten Telefon genannt werden aufsuchen und das Telefon dort aktivieren und weiter zum nächsten gehen.

Reddit hat schon einige Zahlen entschlüsselt:

Bunker 11 betreten

Nach jedem aktivierten Telefon hört ihr Morsezeichen und ein Beep. Nach dem dritten aktivierten bekommt ihr wieder den gut-gemacht-Warteschleifen-Sound zu hören. Das bedeutet, der Bunker 11 in Warzone ist nun geöffnet und kann betreten werden – auf geht’s!

Was ist drin? Im Inneren des Bunker 11 in Warzone findet ihr Loot, eine MP7-Blueprint, Geld und weitere Dinge, die man aktivieren kann. Ihr könnt Rauch aus einem Raim ablassen, einen Computer neustarten und einen roten Knopf drücken. Außer kleine Auswirkungen passiert aber nichts weiter. Was könnte dahinter stecken? Erfahren wir das erst in Season 4? Können wir bald eine Atombombe zünden? In Verdansk gibt es jedenfalls viele Computer-Terminals, die noch keine Funktion haben….

