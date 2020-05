CoD Warzone | Freunde adden und Crossplay einstellen

Wenn ihr in Call of Duty Warzone Freunde adden und zu eurer Liste hinzufügen wollt, ist das ganz einfach – wenn man weiß, welche Punkte man im Menü auswählen muss. Es kann nämlich sein, dass ihr zunächst Crossplay aktivieren müsst oder die Profilnummer eurer Freunde oder von euch selbst herausfinden müsst. Wir zeigen euch, wie ihr am besten vorgeht.

CoD Warzone: Freunde adden und ID herausfinden

Zunächst ist es wichtig festzustellen, ob ihr das Game auf der gleichen oder einer anderen Plattform wie eure Freunde spielt. Solltet ihr nämlich vom PC aus mit Konsolen-Zockern spielen wollen, müsst ihr zuerst Crossplay aktiveren, bevor ihr in Warzone Freunde adden und zur Freundesliste hinzufügen könnt. Außerdem solltet ihr eure eigene ID wissen. Dem Benutzernamen ist nämlich noch eine Zahenfolge angehängt, die man gegebenenfalls auch eingeben muss!

Wie alles genau funktioniert, seht ihr auch in diesem Video

Crossplay aktivieren: Die Einstellung um Crossplay zu aktivieren findet ihr in den Optionen unter dem Reiter Account: Crossplay => aktivieren.

ID herausfinden: Möchtet ihr eure Freunde in Warzone adden und zur Freundesliste hinzufügen, solltet ihr wissen, wie ihr im Game heißt. Dazu geht wieder in die Optionen und wählt den Reiter Account aus. Hier wählt ihr „Activision Account“. Dort finden sich alle Informationen, die ihr zum Adden eines Freundes braucht.

Freunde adden: Zum hinzufügen eines Freundes in Warzone wechselt ihr in den Social-Reiter (auf dem PC rechts oben) und klickt dort auf „Freunde hinzufügen“. Anschließend müsst ihr im Dropdown-Menü noch auswählen, ob ihr einen Battle.net, Activision, Xbox oder PlayStation Account adden wollt. Gebt die Account-Infos ein und sendet dem Freunde eine Anfrage. Dieser bestätigt und kann dann eurem Squad beitreten!

Bei Fragen, schaut im Stream vorbei: