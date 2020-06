Endlich da: CoD Warzone Season 4 und Multiplayer | Das ist neu!

Das neue Update für Warzone und den CoD Multiplayer bringt Season 4 und damit jede Menge Loot, Bugfixes, neue Herausforderungen, Aufträge und Belohnungen.

Patchnotes von Season 4 in Warzone und Multiplayer

Weapon Mastery Challenges!

Mit dem Season 4 Update für Warzone und Multiplayer kommen in CoD MW die Weapon Mastery Challenges. Um diese zu starten, müsst ihr für eine Waffe zunächst den Gold-Skin freispielen. Anschließend gibt 8 neue Herausforderungen für die Waffe, um Belohnungen wie Playercards oder Embleme freizuschalten. Die Herausforderungen bestehen aus 2 Kill Challenges, 2 Headshot Challenges und 4 weiteren Challenges. Wer so verrückt ist, alle Weapon Mastery Challenges für 51 Waffen zu absolvieren, bekommt einen Sticker und eine Playercard.

Warzone In-Match Events!

Mit den In-Match Events von Warzone in Season 4 kommt nach dem Update neuer Wind in das Battle Royale-Game. Die Events können während einer Warzone-Runde einfach starten – gegebenenfalls auch ohne Vorwarnung. Sie finden immer in der Mitte einer Partie statt – also bevor der Gulag schließt aber nach dem ersten Loadout-Drop. Mit dem Start von Season 4 gibt es in Warzone drei verschiedene In-Game-Events: Jailbreak,‘Fire Sale undSupply Chopper.

Jailbreak Event

Bei einem Jailbreak Event in Warzone kommen automatisch alle gestorbenen Spieler, die noch als Zuschauer dabei sind wieder ins Spiel. Das bedeutet, alle getöteten Spieler werden automatisch wiederbelebt. Vor dem Start des Events gibt es eine 1-minüzige Warnung, damit man sich darauf vorbereiten kann.

Fire Sale Event

Beim Fire Sale Event in Warzone Season 4 werden die Preise für die meisten Items wie Killstreak-Belohznungen, die man in der Kaufstation erwerben kann um 80% reduziert. Auch kostenlose Gegenstände können dabei sein! Ihr könnt also auch eure Mates für wesentlich weniger Geld wieder ins Spiel holen. Loadout-Drops werden allerdings nicht im Preis reduziert und das Fire Sale Event dauert nur 60 Sekunden.

Supply Chopper Event

Das Suppl Chopper Event in Warzone bringt einen nicht tödlichen aber stark gepanzerten Helikopter ins Match, der jede Menge Lebenspunkte besitzt. Wird er zerstört, fällt hochwertiger Loot und jede Menge Geld zu Boden, das von eurem Team oder auch anderen aufgehoben werden kann. Dazu gehören drei UAVs, zwei Rüstungsboxen und Munitionskisten, eine Gasmaske und ein Granatwerfer.

Contraband Contract System

Das Contraband Contract System bringt neue Herausforderungen ins Spiel, die dauerhafte Blueprints versprechen. Ein Contraband Auftrag kann nach Abschluss eines anderen Auftrags in einer Warzone Season 4 Runde erscheinen. Schnappt euch den Aktenkoffer und bringt ihn, ähnlich wie bei Beutegeld, zu einem Helikopter. Ihr könnt diesen Koffer natürlich auch anderen Spielern wegnehmen, wenn ihr diesen tötet und den Auftrag dann selbst abschließen.

Playlist-Update

Playlist in Season 4 Modern Warfare

Barakett Promenade hinzugefügt zu Ground War.

Trench Mosh Pit (2v2).

Scrapyard 24/7.

Blueprint Gunfight.

Playlist in Season 4 Warzone

Quads

Trios

Duos

Solos

Blood Money

Warzone Rumble

Warzone Rumble neuer Spielmodus

Warzone Rumble kommt mit dem Season 4 Update und bringt einen neuen Spielmodis nach Verdansk. Dabei springen zwei Teams zu je 50 Spielern über der Map ab und kämpfen in verschiedenen Gebieten um den Sieg. Euch erwartet hohe Action mit Custom Loadouts, Fahrzeugen und schnellen Respawns.

Modified Special Operations

Just Reward – Veteran

Just Reward – Regular

Warzone Festplattengröße reduzieren

Der Download von Season 4 ist bis zu 45 GB groß. Insgesamt wird Warzone mit dem Modern Warfare Multiplayer nun also noch mehr Platz auf eurer Festplatte beanspruchen. Konsolenspieler können, um Daten zu sparen, die nicht verwendeten Inhaltspakete für einige Modi auch wieder löschen. Wie das funktioniert erfahrt ihr hier.

Allgemeine Fixes in Season 4 Warzone und Multiplayer

Fix for some players not receiving their Season 3 emblem

Fixes to help reduce players encountering Error Code 13-71. If you still experience this after today’s update, please reach out to Activision Customer Support

Fix for a bug where the Ghost Perk was not hiding players from the Heartbeat Sensor when viewing the Killcam

Fixed an issue where some players were unable to activate a Nuke after getting the appropriate number of kills

Fix for a bug where the 4th Operator Mission for Talon, “Complete 2 Warzone Plunder Matches” was not tracking as intended

Fix for an issue where some players could find long wait times when attempting to load into Ground War matches

Fix for a bug where neutral Hardpoints were appearing yellow instead of grey

Various exploit fixes across multiple maps

Fix for the Officer Challenge, “Get 20 kill while crouched” not tracking properly for some players

Fixed a bug where the white health regen was triggering on downing other players even if Quick Fix wasn’t equipped

Fix for an exploit where players could sometimes call in duplicate UAVs

Added new weapon perks to the Specialist Bonus (the bonus earned after getting 8 kills while specialist is active): Frangible-Disabling, Frangible-Wounding, Mo’Money, Recon, Heavy Hitter, FMJ, Presence of Mind

Fixed a bug where players were unable to perform executions when on some elevated surfaces

Fixes to help prevent an issue where players were able to move before the match countdown timer completed

Fixes to help prevent against black graphical corruption issues some players were seeing

Fix for the “For the Cause” grip tape not appearing properly on the base M4

Improved stability fixes for PC

Fixes to help prevent issues with voice chat

Waffen Update in Season 4

Nachladewarnung wird bei einigen LMGs nun später angezeigt.

Bug behoben der bei der HDR und Sleight of Hand dazu führte, dass keine Munition nachgeladen wurde.

Warzone Update Neuheiten in Season 4

Loot-Update: Neue Waffen und aktualisierte Blueprints: Fennec, CR-56 Amax, Renetti, und mehr.

Bugfix, wo der Recon-Auftrag in einer Munitionskiste erscheinen konnte.

Bugfix, wo Spieler ihre Waffe im Gulag droppen konnten.

Bugfix, wo Spieler die Self Revive Kits verdoppeln konnten.

Special Operations Update Neuheiten in Season 4

Bugfix, wo man die 3rd-Person-Ansicht nicht verlassen konnte.

Tägliche Herausforderungen wurden nicht richtig angezeigt.

Bugfix, wo das Freischalten eines Operator Skins in Co-Op nicht zur Freischaltung des Base Skins führte.

Bugfix, wo das Spiel nicht richtig endete, wenn der letzte lebende Spieler Team Revive unmittelbar vor dem sterben nutze.

Special Operations: Survival Update Neuheiten in Season 4