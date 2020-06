Animal Crossing New Horizons | Sternschnuppen und Sternensplitter

Wenn ihr in Animal Crossing New Horizons Sternschnuppen finden und Sternensplitter bekommen wollt, müsst ihr einige Dinge beachten. Die richtige Tageszeit und Vorgehensweise spielen eine wichtige Rolle. Wir haben alle Tipps zum Spiel für euch in der Übersicht!

Wo bekommt man Sternensplitter? Hört man in Animal Crossing New Horizons Sternschnuppen am Himmel, müsst ihr die A-Taste drücken, damit euer Charakter sich etwas wünscht. Am nächsten Morgen solltet ihr eure Insel ganz genau unter die Lupe nehmen. Ihr werdet mit etws Glück Sternensplitter oder Riesensternensplitter finden. Diese können mit der Y-Taste eingesammelt und anschließend weiterverarbeitet oder verkauft werden.

Wie fängt man Sternschnuppen? Zunächst müsst ihr auf eine klare Nacht in Animal Crossing New Horizons warten. Hier kann es dann jederzeit vorkommen, dass Sternschnuppen vom Himmelregnen. Diese treten aber immer in Schwärmen auf. Wenn man also eine verpasst hat, kann man auf die nächsten warten. Drückt dann die A-Taste und der Charakter wird sich etwas wünschen.

Wann kommen Sternschnuppen? Die Voraussetzung, um in Animal Crossing New Horizons eine Sternschnuppe zu sehen und dann zu Sternensplittern zu kommen, ist eine wolkenlose Nacht. Zwischen 19 Uhr und 4 Uhr in der Früh können Sternschnuppen dann vom Himmel regnen. Ihr solltet die Lautstärke der Nintendo Switch nach oben drehen, denn Sternschnuppen machen ein ganz eigenes Geräusch, an denen ihr sie erkennt!

Was bringen Sternschnuppen? Habt ihr eine Sternschnuppe in Animal Crossing New Horizons gesehen und den A-Knopf gedrückt, wird sich der Held etwas wünschen. Am nächsten Tag tauchen Sternensplitter oder Riesensternensplitter am Strand eurer Insel auf. Diese Items können zum Herstellen von Gegenständen wie den Zauberstab verwendet werden. Die Bastelanleitungen bekommt ihr von Eufemia bei ihren Besuchen. Ein Sternensplitter kann auch für 250 Sternis und ein Riesensternensplitter für 2.500 Sternis verkauft werden.

Wie viele Sternschnuppen fallen in einer Nacht? Eine Sternschnuppe kommt selten allein. In Animal Crossing New Horizons treten diese ganz gerne in Schwärmen auf – wenn man eine verpasst hat, sollte man noch einen kurzen Moment warten. Und auf jeden Fall die Lautstärke der Konsole nach oben drehen und auf das typische Geräusch achten! Mit etwas Glück sieht man sogar einen Meteorschauer bzw. Sternenschauer, wo in kurzer Zeit ganz besonders viele zu sehen sind. So etwas wird euch Melinda bei ihrer Durchsage ankündigen, wenn das Spiel zum ersten Mal an diesem Tag startet.