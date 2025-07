HyperX Pulsefire Haste Pro 4K Wireless im Test- für kompetitive Spieler?

Bei vielen Videospielen, vor allem bei kompetitiven, ist Präzision sehr oft der Schlüssel zum Sieg. Jede Millisekunde, jeder pixelgenaue Mausklick kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Mit der HyperX Pulsefire Haste Pro 4K Wireless Maus hat HP nun eine verbesserte Variante seines Vorgängers auf den Markt gebracht. Das Modell verpricht nicht nur die bewährte Leichtigkeit und Ergonomie, sondern auch eine 4K-Hz-Polling-Rate. Wie schlägt sich die HyperX Pulsefire Haste Pro 4K Wireless in der Praxis und ist sie wirklich die Empfehlung für kompetitive Spieler?

Was macht die Pulsefire Haste Pro 4K so besonders?

Die HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wireless Maus wurde speziell für die Bedürfnisse von kompetitiven Gamern entwickelt und versucht neue Maßstäbe in puncto Geschwindigkeit, Präzision und Ausdauer zu setzen. HP hat versucht, mit einer Reihe besonderer technischer Spezifikationen, ein interessantes Paket für die hohen Ansprüche heutiger Gamer zusammenzustellen. Ein Herzstück der Pulsefire Haste 2 Pro ist selbstverständlich der HyperX 26K optische Sensor. Der Sensor bietet eine Auflösung von bis zu 26.000 DPI und lässt sich über die firmeneigene Software auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Dabei gibt es vordefinierte DPI-Einstellungen (400, 800, 1600, 3200 DPI), welche bei Bedarf einen schnellen Wechsel ermöglicht. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 650 IPS (Inches per Second) und einer Beschleunigung von 50 G, reagiert die Maus blitzschnell auf jede meiner Bewegungen. Dies kann in hektischen Spielsituationen, vor allem in kompetitiven Games, ein entscheidender Vorteil sein. Die Maus verfügt über insgesamt 6 programmierbare Tasten, welche ich mit einer von mir gewünschten Funktion belegen kann. Ebenfalls ein kleiner Hingucker sind die HyperX Optical Switches für die linke und rechte Maustaste. Diese optischen Switches bieten zwei Vorteile. Eine extrem schnelle sowie präzise Auslösung der Klicks und eine hohe Langlebigkeit, was sie ideal für intensives Gaming macht.

Flexibilität trifft auf Ausdauer

Ein weiteres Highlight der Pulsefire Haste 2 Pro 4K ist die variable Polling-Rate, also die sogenannte Abfragerate. Im kabellosen 2,4 GHz Modus erreicht die Maus eine beeindruckende 4000 Hz (4K) Polling-Rate über den mitgelieferten Dongle. Bei kompatiblen OMEN Laptops ist dies sogar ohne Dongle über „Instant Pair“ möglich, was die Latenz noch weiter minimiert. Im kabelgebundenen Modus, steht mir eine Polling-Rate von bis zu 1000 Hz (1K) zur Verfügung. Bei einer Bluetooth 5.2 Verbindung hingegen gibt es nur eine maximale Polling-Rate von 125 Hz, was ideal für den mobilen Einsatz oder weniger anspruchsvolle Aufgaben ist. In meinem Test gab es dennoch einige Probleme. Ich habe zur selben Zeit Dune Awakening getestet und selbstverständlich die Haste Pro 4K benutzt. Leider hatte das Spiel mit der Schnelligkeit der Maus seine Probleme. Nach einer gewissen Zeit begann ein Mikro-Stutter, als ob die Dune-Server nicht mit der schnellen Eingabe der Maus zurechtkommen würde. Auch eine Reduktion der Polling-Rate brachte keine Verbesserung des Problems. Bei anderen kompetitiven Games wie zum Beispiel Counter-Strike 2, Fortnite etc., lief die Haste Pro 4K wie erwünscht. Auch die Akkulaufzeit ist mehr als ordentlich und kann sich sehen lassen. Mit einer Polling-Rate von 1000 Hz hält der Akku bis zu 90 Stunden (eher 80). Selbst bei der hohen 4000 Hz Polling-Rate sind noch ungefähr 30 (circa 26) Stunden Spielzeit möglich. Diese Angaben des Herstellers sind ganz gut zutreffend und werden fast erreicht, was für ausgedehnte Gaming-Sessions mehr als genug ist.

Design, Haptik und Lieferumfang der Haste Pro

Mit einem Gewicht von 61 Gramm ist die Pulsefire Haste 2 Pro 4K leicht und gerade einmal 2 Gramm schwerer als die HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless. Die simple und symmetrische Form ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet und ermöglicht eine komfortable Handhabung. Die Abmessung von 124,3 mm Länge x 38,2 mm Höhe x 66,8 mm Breite sind für die meisten Handgrößen vollkommen OK und ermöglicht lange Spielesessions. Für ein reibungsloses Gleiten auf nahezu jeder Oberfläche sorgen die reibungslosen PTFE-Gleitpads. Ein Ersatzset ist praktischerweise im Lieferumfang enthalten. Das abnehmbare HyperFlex 2 USB-C auf USB-A Kabel hat eine Länge von 1,8 m und bietet Flexibilität beim Laden und im kabelgebundenen Betrieb. Sollte euch während einer Session der Saft ausgehen, steckt ihr einfach das mitgelieferte Kabel an und schon kann es weiter gehen. Die integrierte LED RGB-Beleuchtung und der Onboard-Speicher für 1 Profil ermöglichen es zudem, die gewünschten Einstellungen direkt an der Maus zu speichern. Die hauseigene HyperX NGENUITY Software bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten für die Tastenbelegung, DPI-Einstellungen, die Beleuchtung und mehr. Sollte das bereits installierte Programm eure Maus nicht erkennen, stellst sicher das die neueste Version verwendet wird. Die Pulsefire Haste 2 Pro 4K ist mit fast allen gängigen Plattformen kompatibel. Dazu zählen der PC, PS5 und Xbox Series X|S. Im Lieferumfang ist natürlich die HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K, die HyperX selbstklebenden Grips, die Low-Friction Skates, das USB-C auf USB-A Kabel, den USB 4K Wireless Receiver, einen USB Extension Adapter und eine Schnellstartanleitung enthalten. Die Haste 2 Pro 4K Wireless wird zum Testzeitpunkt für einen Preis von 121 Euro bis 160 Euro angeboten und zählt somit schon zur Premium-Klasse. Wer eine Maus mit hoher Präzision und einer angenehmen Ergonomie sucht, sollte sich die Haste 2 Pro 4K genauer ansehen.