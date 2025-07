HyperX Cloud III Wireless im Test- ein solides Gaming-Headset?

Die Welt der Gaming-Headsets ist hart umkämpft und mit der Cloud-Serie hat sich HyperX einen Namen gemacht. Komfort, Klangqualität und Langlebigkeit sind für essentielle Eigenschaften des Produktes. Mit dem neuen HyperX Cloud III Wireless Headset will der Hersteller diese Tradition fortzusetzen. Doch kann das neueste kabellose Modell, der beliebten Reihe, den noch höheren Erwartungen gerecht werden? Wir haben das HyperX Cloud III Wireless für ein Review zur Verfügung gestellt bekommen und wollen herausfinden, ob sich die Investition für euch lohnt. In diesem Review werden wir die Verarbeitungsqualität, den Tragekomfort, die Klangperformance, die Mikrofonqualität und die Akkulaufzeit unter die Lupe nehmen. Kann das HyperX Cloud III Wireless Headset in allen Kategorien Punkten, oder gibt es auch Schwächen?

Ein schönes und bequemes Stück Hardware

Schon beim ersten Anfassen fällt die hochwertige Verarbeitung auf. Der Rahmen aus Stahl und Aluminium mit Gabeln aus Edelstahl fühlt sich robust an. Mit einem Gewicht von circa 328 Gramm (342 Gramm mit Mikrofon) ist es nicht das leichteste Headset auf dem Markt. HP hat die Gewichtsverteilung besonders gut hinbekommen und die großen Memory-Schaumstoff-Ohrpolster mit Premium-Kunstleder, sorgen für einen sehr angenehmen Tragekomfort. Selbst nach einer stundenlangen Dune Awakening Session habe ich keinen unangenehmen Druck empfunden. Das ohrumschließende Design trägt zudem zu einer guten passiven Geräuschisolierung bei. Das Headset ist in den Farboptionen Schwarz (Testmuster) und Schwarz-Rot erhältlich. Die wichtigsten Bedienelemente, wie etwa die Lautstärke, eine Multifunktionstaste und die Mikrofon-Stummschaltung, sind direkt am Headset angebracht und leicht zugänglich. Solltet ihr das Headset am PC nutzen, dann bietet die HyperX NGENUITY Software zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten mit etlichen Profilen für jede Situation. Geht es um die Kompatibilität, ist das Headset mit allen gängigen Plattformen kompatibel (PC, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch mit Mobilgeräten).

Eine gelungene Klangqualität mit solidem Mikrofon

Das Herzstück des Cloud III Wireless sind die dynamischen 53-mm-Treiber mit Neodym-Magneten. Diese Treiber sind abgewinkelt, um ein optimiertes Hörerlebnis zu ermöglichen und dynamischen Klänge im Gaming zu verstärken. Die Impedanz beträgt 64 Ω und die Empfindlichkeit liegt bei 111,94 dBSPL/mW bei 1 kHz. Ein geringer Klirrfaktor (THD) von unter 2 % sorgt für klare Audioqualität. Die 53-mm-Treiber liefern einen sehr breiten Frequenzbereich von 10 Hz bis zu 21 kHz. Das zeigt sich, je nach Profil, in satten Bässen, klaren Mitten und soliden Höhen. Eigentlich genauso wie es die Produzenten mit ihrer Musik oder Filmen im Sinn hatten. Spatial Audio ist ebenfalls mit an Board und erzeugt einen immersiven virtuellen Surround Sound, welcher besonders in kompetitiven Spielen viele Vorteile bietet. Die Position der Gegnern kann ich in Spielen ganz gut orten. Ich persönlich nutze gerne Dolby Atmos, was jedoch in der Positionsbestimmung keinen Unterschied macht. Spatial Audio zielt darauf ab, ein räumliches Erlebnis mit standardmäßigen Stereolautsprechern oder Kopfhörern zu ermöglichen, während Dolby Atmos auf fortschrittlichere Soundsysteme mit mehreren Lautsprechern zugeschnitten ist und ein präziseres, dreidimensionales Klangerlebnis bietet. Einen großen Unterschied habe ich zwischen beiden Systemen nicht gemerkt. Für Online-Gaming ist ein gutes Mikrofon unerlässlich, und hier ist das Cloud III Wireless sehr solide. Das abnehmbare 10-mm-Elektret-Kondensatormikrofon verfügt über eine uni-direktionale, geräuschunterdrückende Richtcharakteristik. Das bedeutet, dass die Umgebungsgeräusche effektiv minimiert und die eigene Stimme klarer übertragen wird (ähnlich dem ANC). Kleine Information nebenbei. Im Gegensatz zum dynamischen Mikrofon gibt es beim Elektret-Kondensatormikrofon keine Spule und keinen Magneten. Stattdessen befindet sich hinter der beweglichen Membran eine feste Gegenelektrode. Diese Technik wird bei kleineren Aufnahmegeräten zur Tonaufnahme verwendet. Die LED-Stummschaltanzeige erhöht den Nutzungskomfort und zeigt mir an ob ich aufnehme oder nicht. Der Frequenzbereich des Mikrofons liegt zwischen 100 und 10.000 Hz, was für die Sprachkommunikation mehr als ausreichend ist. Wollt ihr die Qualität eures Mikrofons noch ein wenig steigern, müsst ihr folgendes machen:

– Windows Einstellungen öffnen

– Eigenschaften des Mikrofons auswählen

– Reiter erweitert auswählen

– Format von 16000 auf 32000 Hz ändern

Lange Akkulaufzeit und eine einfache Verbindung

Das HyperX Cloud III Wireless bietet viele verschiedene Verbindungsmöglichkeiten. Die Hauptverbindung erfolgt mittels eines USB-Dongles (USB-C) und einer 2,4 GHz Wireless-Verbindung, welcher eine Reichweite von bis zu 20 Metern bietet. Dies gewährleistet eine stabile und latenzarme Verbindung. Ich wohne auf drei Ebenen und konnte eine Etage ohne Probleme wechseln, bis die Verbindung unterbrochen wurde. Für mobile Geräte oder andere kompatible Plattformen steht Bluetooth 5.3 zur Verfügung, das eine breite Palette an Codecs und Profilen unterstützt. Dazu zählen SBC, MPEG-2, AAC-LC und sogar LE Audio. Des weiteren bietet Bluetooth 5.3 eine verbesserte Kommunikationseffizienz, sorgt für schnellere, stabilere und intelligentere Verbindungen, reduziert den Verlust der Klangqualität und ermöglicht unterbrechungsfreie Anrufe und Musikgenuss. Ein besonderes Highlight ist die lange Akkulaufzeit. Der Hersteller verspricht bis zu 120 Stunden Nutzungszeit bei einer 2,4 GHz-Nutzung. Diese Angaben werden gut eingehalten und ich musste im Testzeitraum von einem Monat nur einmal aufladen. Das Laden erfolgt unkompliziert über USB-C und dauert etwa 4 – 4,5 Stunden.