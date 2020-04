Red Bull Solo Q sucht Österreichs besten LoL-Spieler in neuem Turnier

Am Solo Q teilnehmen dürfen alle, die mindestens 16 Jahre alt sind, in keinem anderen Land bereits die Quali spielen, ein gültiges Reisedokument (Pass) besitzen, ein League of Legends-Konto haben.

Die vier Qualifikationsturniere finden online am 25. April, sowie am 2., 9. und 10. Mai 2020 online statt. Die Sieger arbeiten sich in die Gruppenphase hoch. Außerdem gibt es die Möglichkeit, im Quali-Zeitraum mehrmals mitzumachen. Wer einmal verloren hat, versucht sein Glück einfach nochmal. Pro Qualifikationsrunde steigen je zwei Gamer in die Gruppenphase auf, in der die Top 8 am 16. und 23. Mai 2020 um die Teilnahme am Finalturnier kämpfen.