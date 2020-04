Valorant Fehlercodes und Server Down? Das kann helfen!

Der neue Shooter von Riot Games erfreut sich in der Closed Beta aktuell bereits großer Beliebtheit. Wie bei allen (unfertigen) Spielen kann es aber auch hier zu Problemen kommen. Wir verraten, wie man in Valorant die Fehlercodes beheben kann und was hilft, wenn der Server Down ist.

Twitter und Discord checken

Erste Anlaufstelle bei Problemen beim Einloggen in Valorant sollte immer der offizielle Twitter Account sein. Hier findet man entweder bereits einen neuen Post, der über Probleme informiert oder ähnliche Erfahrungsberichte anderer User in den Kommentaren veröffentlichter Posts. Zum gleichen Zweck bietet Valorant auch einen eigenen Discord-Server, wo man sich über Fehlercodes austauschen und informieren kann, ob der Server Down ist.

Wir kümmern uns um die momentanen Probleme, es ist auf jeden Fall kein verfrühter Patch! — VALORANT (@valorantde) April 21, 2020

Valorant Fehlercodes beheben