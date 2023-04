Skullcandy Hesh Evo: Transparency-Edition im Alltagstest

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir den SLYR und PLYR für Gamer zum testen bekommen. Da man auch abseits des eigenen Gaming-Bereiches Musik, Podcasts, Serien oder Filme genießen möchte, sind gute Kopfhörer unerlässlich. Nun haben wir ein Testmuster der Hesh Evo-Kopfhörer in der Transparency-Edition von Skullcandy erhalten. Nach einer ausgiebigen zwei wöchigen Testphase, erfährt ihr in diesem Review, was die Kopfhörer alles können und ob es sich für euch eventuell lohnen könnte.

Umweltfreundlichkeit wird hier großgeschrieben

Die Skullcandy Hesh Evo-Kopfhörer gibt es aktuell für einen UVP von €99,99 (teilweise sogar günstiger) zu kaufen. Die Transparency-Edition, welche ich als Testmuster erhalten habe, ist hingegen ohne Importkosten nur noch sehr schwer zu bekommen. Die Kopfhörer kommen in einer schlichten blauen Verpackung und einigen Versprechungen auf den Seitenrändern daher. Skullcandy ist eine Partnerschaft mit TerraPass und EcoChain eingegangen, damit die Produkte und Produktionsketten umweltfreundlicher werden. Der Hesh Evo in der Transparency-Edition hat laut Hersteller einen Netto-CO2-Fußabdruck von Null. Jeder Kopfhörer enthält ein CO2-Emissionsäquivalent von 12,14 kg, welches dann über CO2-Kompensationsgutschriften neutralisiert wird. Skullcandy verspricht auch, dass ein Teil des Erlöses an „Protect Our Winters“ geht, eine gemeinnützige Organisation, welche sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben hat. Selbstverständlich ist die Verpackung zu 100 Prozent recycelbar, was- wie ich finde- ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung ist. In der Packung selbst befinden sich die Hesh Evo-Kopfhörer, ein Aux-Kabel, ein USB-C Ladekabel, ein Quick Start Guide und die Garantiekarte. Ich finde es sehr schade, dass keine Tasche für den Transport im Preis inkludiert ist. Dafür kann man die Hesh Evo sehr gut zusammenklappen und im Rucksack transportieren.

Die Transparency-Edition ist auffällig!

Was haben heutzutage die meisten Kopfhörer auf dem Markt gemeinsam? Richtig. Sie sehen gleich aus, können leicht verwechselt werden und es fehlt ein gewisses etwas. Die Transparency-Edition der Hesh-Evo Over-Ear-Kopfhörer sind mit der Farbe „Puderblau“ und den Limettgrünen Ohrmuscheln ein richtiger Blickfang. Die Kopfhörer selbst sind bei direktem Lichteinfall nahezu transparent, sodass ein zartes Gittermuster erkennbar ist. Natürlich ist die Farbe dieser Edition nicht für jeden geeignet, da man damit deutlich auffälliger im Alltag ist. Die Verarbeitung des Carbons ist gut, wirkt jedoch etwas billig gegenüber den teureren Produkten. Dafür ist das Material sehr leicht und robust. Das Gewicht des Testgerätes beträgt zarte 213g, sitzt bequem und wirkt selbst nach einem längerem Zeitraum nicht störend am Kopf. Die Ohrpolster der Over-Ear-Kopfhörer besitzen eine gute Festigkeit, welche selbst beim Sport angenehm den Schweiß abweisen. Im Fitnessstudio ist mir aufgefallen, dass diese beim Gewichtheben leicht knarzen. Das moderne und rundliche Design spricht mich optisch mehr an, als manch kantigere Formen der Konkurrenzhersteller. Die puderblaue Farbe der Transparency-Edition war selbst für mich zu Beginn der Testphase sehr gewöhnungsbedürftig, welche sich mit der Zeit zu meinem persönlichen Highlight entwickelt hat.

Bedienung und Technik

Die Verarbeitung der Bedienknöpfe ist ordentlich und auch die Druckpunkte der einzelnen Tasten fühlt sich gut an. Die gesamte Bedienung befindet sich hinter der rechten Ohrmuschel und ist mit einem limettengrünen Gummi überzogen. Die Elemente sind leicht zugänglich, so dass ich die Lautstärke jederzeit verändern kann. Leider ist der Pairing-Knopf oberhalb der Plus-Taste platziert, sodass es leicht zu Verwechslungen kommen kann. Ein andere Lösung wäre da optimaler gewesen. Das integrierte Mikrofon leistet gute Dienste beim telefonieren und mein Gegenüber hat mich stets gut verstanden. Auch die Sprachaufnahmen haben mich mit ihrem klaren Sound qualitativ überzeugt. Der Treiberdurchmesser beträgt 40mm, die Impedanz (der elektrische Widerstand der Schwingspulen im Schallwandler) liegt bei 32Ω, der Frequenzbereich geht von 20Hz – 20KHz, der THD (Total Harmonic Distortion / Oberschwingungsgesamtverzerrung) ist <3% und die Empfindlichkeit liegt bei lauten aber angenehmen 91,3dB. Die Hesh Evo-Kopfhörer können dank Bluetooth 5.0 mit allen Bluetooth-fähigen Geräten (Smartphones, PC, Tablets etc.) verbunden werden. Selbst per Plug & Play können wir diese mit dem Xbox- oder PlayStation-Controller verbinden und unkompliziert benutzen.

Wie gut schlagen sich die Hesh Evo-Kopfhörer im Alltag?

Ein gutes technisches Datenblatt ist schön und gut, aber viel wichtiger ist ein Praxistest. Aus diesem Grund habe ich die Hesh Evo-Kopfhörer in der Transparency-Edition über zwei Wochen auf Herz und Nieren getestet. Unterwegs benutze ich die Kopfhörer meist nur um Musik oder Podcasts hören zu können. Spotify ist bei der Bitrate mit seinen maximalen 320 Kbit/s limitiert. Aus diesem Grund habe ich für den Test Tidal abonniert, um die CD-Qualitat der Songs ausprobieren zu dürfen. Im Basisabo reicht die Qualität der Lieder von 160 bis 1411 Kbit/s (HiFi). Wer gerne Master-Qualität genießen möchte, muss etwas mehr pro Monat bezahlen und HiFi-Plus abonnieren (2.304–9.216 Kbit/s). Einen gewissen Unterschied in der Klarheit merkt man definitiv, aber ab einer bestimmten Qualitätsstufe, höre ich diesen einfach nicht mehr. Dafür müsste man schon einen kabelgebundenen Over-Ear-Kopfhörer für mindestens 300€ kaufen, wobei man selbst mit dieser Hardware eine gute Anlage besitzen und ein top Gehör haben müsste.

Selbst bei Streaming-Anbietern wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder Sky X schlagen sich die Kopfhörer ganz gut. Dank dem großen Frequenzbereich von 20Hz – 20KHz hört sich der Ton sauber und nicht blechern an. Eigentlich genauso wie es die Produzenten mit ihrer Musik oder dem Film im Sinn hatten. Der Bass ist auf allen Ebenen solide, hätte für meinen Geschmack jedoch noch ein bisschen mehr Bums vertragen können. Leider besitzen die Kopfhörer keine Active Noise Cancellation (ANC). Dafür hat es ein brauchbares Noise-Isolating Fit, welches die Umgebungsgeräusche auch so ganz gut abdämpft. Aufgrund des fehlenden ANC hält der Akku bis zu 36 Stunden. Dank der Schnellladetechnologie können wir unsere Kopfhörer rasch aufladen beziehungsweise in nur 10 Minuten weitere 3 Stunden herauskitzeln. Dank der Tile-Technologie ist es uns möglich die Hesh Evo per Smartphone zu tracken. Da ich Dolby Access auf der Xbox Series X besitze, habe ich die Hesh-Evo selbstverständlich auch dort probiert. Dolby Atmos ermöglicht die präzise Projektion von Sound in einen dreidimensionalen Raum, was theoretisch bedeutet, dass wir dadurch ein besseres Erlebnis erhalten, wenn es um Audio in der Position geht. Das klappt auch mit diesen Kopfhörern gut und bietet auch hier brauchbare Ergebnisse.