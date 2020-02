Snack World: Die Schatzjagd- Gold: Fast Food mit interessanten Facetten

Habt ihr Heißhunger auf Snacks und seid unersättlich wie die Raupe Nimmersatt? Dann könnte „Snack World: Die Schatzjagd- Gold“ für die Nintendo Switch genau das richtige für euren großen Appetit sein. Snack World ist ein Rogue-like Dungeon Crawler, wurde vom 3DS auf die Nintendo Switch portiert und besitzt einen eigenen Humor. Was genau das in Japan beliebte Spiel besonders macht und ob die Portierung gelungen ist, erfährt ihr in unserem Review.

Big in Japan

2017 erschien „Snack World: Die Schatzjagd- Gold“ in Japan auf den Nintendo 3DS und erfreute sich großer Beliebtheit. Deshalb erschuf der Entwickler Level 5 nicht nur ein Videospiel, sondern gleich ein ganzes Multimediaprodukt. Dieses beinhaltet neben dem Spiel eine Anime-Serie, ein MMORPG für Smartphones, zwei Mangareihen und eine passende NFC-Spielzeugreihe. Ob auch der westliche Raum in den Genuss des gesamten Snack World-Universums kommt, steht noch in den Sternen geschrieben. Bisher ist nur bestätigt, dass die NFC-Spielzeugreihe nicht unterstützt wird und es stattdessen eine Wahrsagerin gibt. In Japan kann man sogenannte „Jara-Boxen“ erwerben, das darin enthaltene NFC-Spielzeug (Waffen und Snackies) scannen und anschließend im Spiel verwenden. Da dies im Westen nicht möglich ist, schenkt euch die Wahrsagerin kostenlos täglich neue nützliche Items. Für Sammler und einige Fans ist dies dennoch eine schlechte Nachricht.

Ein Rpg der etwas anderen Art

Bevor wir die Geschichte von Snack World erleben und genießen dürfen, müssen wir unseren Charakter gestalten. Wir wählen das Geschlecht, entscheiden uns für eine Körperform und bestimmen das Aussehen unseres Gesichtes. Fehlt nur noch der Name unseres tapferen Helden. Unser Charakter ist weiblich und hat violettes Haar- wir nennen sie einfach Viola. Nach einem gelungenen Intro in Cartoon-Optik, werden wir dem Tode nahe vor den Toren Croquettas gefunden und zum König Büfett gebracht. Seine Tochter, Prinzessin Melonia, erzählt etwas von einer alten Legende und einem gefundenen Helden. Laut König Büfett ist solch eine Legende in einem normalen Rollenspiel üblich (nicht hier) und man solle uns nur auf die Krankenstation bringen. Wir merken schnell, „Snack World: Die Schatzjagd- Gold“ ist anders und hat zudem einen speziellen Humor.

Nach unserer Genesung haben wir erneut eine Audienz beim König und seiner Tochter. Wir werden in die missliche Lage des Königreiches und der bevorstehenden Bedrohung eingeweiht. Croquetta wird vom dunklen Sultan Balsamico bedroht, welcher einen Drachen wiedererwecken möchte, damit dieser das komplette Königreich auffressen kann. Selbstverständlich stellen wir unsere Dienste zur Verfügung und treffen zum ersten Mal auf eine andere tapfere Heldentruppe. Diese besteht aus dem Anführer Chup, einer Hexe Mayona, dem Muskelpaket Béarnaise und einem Goblin. Uns fällt sofort auf- Chup hat ein Auge auf die Prinzessin geworfen und deshalb versucht er ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Da es uns nach Ruhm und Anerkennung durstet, erfüllen wir ihr ebenfalls jeden ihrer lächerlichen Wünsche. Es tut uns Leid Chup, aber hier geht es nur ums Geschäft.

Suchtgefahr trotz simpler Mechanik

In „Snack World: Die Schatzjagd- Gold“ trifft gewöhnliche Fantasy auf einige Elemente unserer echten Welt. Die Einwohner besitzen ein Smartphone mit Apps und Lizenzen darauf, um beispielsweise Geschäfte benutzen zu können. Die Angebote und die benötigten Lizenzen werden stetig größer, je weiter wir in der Story voranschreiten. Es gibt auch einige Verkaufsautomaten in der Stadt, damit wir uns bei Bedarf mit „Buffs“ für die nächste Missionen eindecken können. Der Minimarkt, ein Waffen- und Ausrüstungsladen, sowie das Zelt der Seherin runden das Angebot ab.

Ausgangspunkt einer jeden Mission ist die Hauptstadt des Königreichs Croquetta. Startet ihr die Mission, werdet ihr direkt an den jeweiligen Ort des Geschehens teleportiert. Eine offene Welt, wie es beispielsweise in Fantasy Life der Fall war, gibt es nicht. Gegen die etlichen Feinde, wie zum Beispiel einem Puddingmonster mit einem Becher auf dem Kopf, treten wir in einem Echtzeitkampfsystem an. In jeder Mission dürfen wir maximal sechs verschiedene Jaras, so werden die Waffen in Snack World genannt, verwenden. Damit wir nicht andauernd im Menü das richtige Jara für den jeweiligen Gegner auswählen müssen, dürfen wir mit der rechten Schultertaste automatisch auf die bestmögliche Waffe wechseln. Einfach und praktisch zugleich. Besiegte Monster lassen verschiedene Items oder gar Schatztruhen fallen. Die zerstörbaren Kisten und Fässer in den diversen Level beherbergen weitere nützliche Gegenstände.

Die Landschaften in Snack World sind abwechslungsreich und reichen von flauschigen Blumenwiesen, über verschneite Berge, bis hin zu trockenen Wüsten. Haben wir eine Mission erfolgreich beendet, bekommen wir je nach gebrachter Leistung weitere Schatzkisten. Diese Kisten beinhalten weitere für euch nützliche Items und eventuell sogar den Hauptpreis der jeweiligen Mission (z.B. ein Jara mit einer neuen Eigenschaft). Wozu wir den ganzen Kram gebrauchen können? Mit den Materialien verbessern wir unsere bestehenden Waffen und Rüstungen, sodass wir all die stärker werdenden Bosse besiegen können. Diese Verbesserungen werdet ihr auch dringend benötigen, da der Schwieigkeitsgrad, trotz des simplen Looks des Spiels, doch ein sehr knackiger ist. Eine kleine zusätzliche Information- Waffen und Rüstungen können identisch aussehen, jedoch komplett unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Eine Jara-Sammelsucht ist hier quasi vorprogrammiert!

Die Bosse könnten unterschiedlicher kaum sein und deren Bekämpfung benötigt stets eine leicht andere Vorgehensweise. Mal kämpfen wir gegen Schneewittchen höchstpersönlich und ein anderes Mal müssen wir uns einem wilden Phönix stellen. Die durchschnittliche Dauer eines Levels beträgt circa 20 Minuten. Aus diesem Grund eignet sich „Snack World: Die Schatzjagd- Gold“ hervorragend für kurze und knackige Spielesessions. Wollt ihr gemeinsam mit einem Freund auf Tour gehen, dann könnt ihr dies entweder lokal oder online tun. Leider dürft ihr lediglich die Nebenmissionen im Team bestreiten. Warum die Hauptmissionen ausgeschlossen wurden, ist mir nicht ganz ersichtlich. Hier wurde definitiv sehr viel Potenzial in den Sand gesetzt.

Was hat sich bei der Portierung geändert?

„Snack World: Die Schatzjagd- Gold“ ist zwar eine Portierung der 3DS-Version, dennoch wurden Verbesserung vorgenommen und einige nette Features eingebaut. Die offensichtlichste Verbesserung ist die an die Switch angepasste Grafik (schärfere Texturen wären dennoch schön gewesen). Ein weiteres Update ist die Unterstützung des 5.1 Surround Sounds, welcher die vorhandene gute Musik noch klangvoller ausgibt. Die Entwickler schraubten noch ein wenig an den Effekten, den Charakteranimationen und an der Kamera selbst. Diese lässt sich auf der Switch bis zu einem gewissen Winkel bewegen, damit wir mehr von der Umgebung sehen zu können.

Wie schon oben erwähnt, agieren die Gegner in der Switch-Version deutlich aggressiver und der Schwierigkeitsgrad wurde angepasst. Nach einer jeden Quest aktiviert sich der sogenannte „Trejarer Time Mode“. In diesem Modus erhalten wir verschiedene Belohnungen, abhängig unserer erbrachten Leistung. Zusätzlich zu den normalen Belohnung gibt es noch die Miracle-Belohnungen. Hier erhalten wir, sofern wir Glück haben, seltenere und mächtigere Items.

Leider wird das NFC-Spielzeug der Jara-Boxen nur in Japan unterstützt. Sammler und interessierte Fans können diese Spielzeuge zwar teuer importieren, jedoch nicht selbst im Spiel benutzen. „Snack World: Die Schatzjagd- Gold“ beinhaltet beide veröffentlichten DLC-Pakete aus der Nintendo 3DS-Version. Im Großen und Ganzen hat Level 5 ein gutes Spiel auf die Beine gestellt und die Portierung auf die Switch ist auch gut geglückt.

