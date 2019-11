Pokemon Schwert und Schild – So funktioniert das Tauschen!

Gotta Catch Em All! Das ist das Motto der Pokemon-Serie. Weil es aber in den beiden Editionen Schwert und Schild ganz unterschiedliche Pokemon gibt, ist eines ganz unerlässlich: Tauschen! Aber wie genau funktioniert das? Wir helfen euch in unserem Guide zum Tauschen in Pokemon Schwert und Schild. Was gibt es für Tauschoptionen? Wieso läuft die Suche so lange? Was muss man überhaupt für einen erfolgreichen Tausch machen? Kann ich auch mit meinen Freunden tauschen? Dies und viel mehr verraten wir euch in unserer Bildergallerie zum Tauschen in Pokemon.

Tauschen in Pokemon Schwert und Schild – Die Grundlagen!

Bild: Zock Around The Clock

Das Tausch-Menü, den sogenannten YPSI-COM könnt ihr schon sehr früh im Spiel mit dem Drücken der Y-Taste aufrufen. Dort stehen euch dann unterschiedliche Optionen zur verfügung. Dabei sind der Link-Tausch, der Zaubertausch, der Kartentausch, der Link-Kampf, das Profil und das Sticker-Filtern. Ihr wundert euch, warum ihr rechts in der Stickerleiste nur eure eigenen Aktivitäten seht? Und ihr habt einen Tausch ausgewählt, die Suche läuft, aber es passiert einfach ewigkeiten nichts? In Zeiten in denen man allzeit Online ist mag es ein wenig befremdlich klingen, aber für einen erfolgreichen Tausch in Pokemon Schwert und Schild müsst ihr mit der +-Taste zunächst den Online-Modus aktivieren! Simpel? Ja! Aber wir mussten auch erstmal suchen. Habt ihr den Online-Modus aktiviert, dann könnt ihr sämtliche Funktionen uneingeschränkt ausprobieren. Einfach anklicken und abwarten. In Pokemon Schwert und Schild läuft das Tauschen größtenteils automatisch ab. Was für Vor- und Nachteile das hat, könnt ihr in unserem Review lesen.