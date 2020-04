CoD Warzone | Alles über Splitscreen-Modi [Modern Warfare]

In diesem Beitrag wollen wir euch über die Modern Warfare und Warzone Splitscreen Modi und den verfügbaren Koop am Laufenden halten und verraten, auf welchen Plattformen es möglich ist, mit Freunden auf einem Gerät zu spielen. Nicht alle Modi des neuen Call of Duty unterstützen nämlich Koop und Splitscreen.

CoD Warzone Splitscreen und Koop

Zum jetzigen Stand ist es auf keiner Plattform möglich, Warzone im Splitscreen oder Koop-Modus zu spielen. Das mag vermutlich an der hohen Anforderung an die Hardware und das hohe Alter der aktuellen Konsolengeneration liegen. Fortnite, das allerdings auch deutlich Ressourcen-schonender ist, kam ein Splitscreen-Modus erst einige Zeit nach Release. Die Hoffnung besteht also nach wie vor, dass Warzone einen Splitscreen-Modus bekommen wird. Falls dem so ist, werden wir euch hier darüber informieren.

CoD Modern Warfare Splitscreen und Koop

Anders sieht es hingegen aus, wenn ihr Besitzer des Hauptspiels sowie einer Konsole seid. Hier habt ihr bereits im Hauptmenü die Möglichkeit, einen weiteren Controller/Spieler hinzuzufügen. Ein Anmelden als Gast ist hingegen nicht möglich, der zweite Account muss über ein normales Konto verfügen und eine Verbindung zum PlayStation Network (PSN) bzw. Xbox Live herstellen. Danach könnt ihr ausschließlich im Multiplayer-Modus von Modern Warfare im Splitscreen spielen. In der Kampagne ist dies nicht möglich und auch der Koop-Modus kann nur auf dem ganzen Bildschirm gespielt werden.

Die Spec-Ops von Modern Warfare können im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern auf allen Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One gespielt werden. Die Missionen verlängern die Geschichte der Kampagne und bieten drei unterschiedliche Spielvarianten Operations, Missionen und Survival, das exklusiv auf der PS4 bis Oktober 2020 gespielt werden kann.

Auf welchen Plattformen gibt es den Modern Warfare Splitscreen? Aktuell gibt es den Splitscreen-Modus von Modern Warfare nur auf den Konsolen Xbox und PlayStation. Auf dem PC steht dieser Modus nicht zur Verfügung! Sobald Warzone einen Splitscreen-Modus bekommt, geben wir euch Bescheid!