Overwatch Echo | Alle Fähigkeiten und Skins im Überblick

Der neue Overwatch Hero Echo überzeugt durch tolle Skins und ein abwechslungsreiches Gameplay. Wir haben den Wespen-Roboter ausprobiert und zeigen euch, was ihr beim Spielen beachten müsst.

Overwatch Echo – frischer Gameplay-Wind?

Die neue Heldin Echo kommt in Form eines Roboters mit ausgeprägter Künstlicher Intelligenz ins Spiel und bringt jede Menge Fähigkeiten und frische Skins, die ihr freischalten könnt. Vor allem bei ihrem Ultimate-Angriff wird schnell klar, wie sich der Roboter seine Fähigkeiten zu Nutze machen kann. Aber alles der Reihe nach.

Echos neue Fähigkeiten

Wer mit Echo aufs Schlachtfeld zieht, wird feststellen, dass der neue Damage Dealer flink und agil ist. Die Angriffe verursachen keinen übermäßig großen Schaden, sie sind jedoch schnell und oft einsetzbar.

Hauptangriff: Mit der linken Maustaste schießt ihr mit Echo in Overwatch drei Projektile aus dem Arm, die sich mit der Zeit nicht sonderlich weit aufteilen. Das bedeutet, ihr könnt auch auf Distanz guten Schaden austeilen. Im alternativen Feuermodus (mit der linken Maustaste) werden fünf klebende Granaten aus dem linken Arm abgefeuert, die an der Oberfläche, auf der sie aufprallen anhaften, sich anschließend aufblähen und explodieren.

Ab in die Luft: Mit der Shift-Taste wird Echo einige Meter nach vorne katapultiert und kann anschließend für drei Sekunden durch die Luft fliegen. Damit man beim zu Boden Sinken mehr Kontrolle über den Charakter hat, gibt es mit der Leertaste noch die passive Fähigkeiten des Gleitens.

Energiestrahl: Die zweite Fähigkeit von Echo ist der Focusing Beam. Dabei handelt es sich um einen Energiestrahl, der einige Sekunden hält und Gegner in Reichweite Schaden zufügt. Der Schaden wird deutlich erhöht, wenn die Gesundheitsleiste des Gegners bereits unter 50% liegt. Also solltet ihr besonders auf angeschlagenen Feinde zielen.

Ultimate: Echos Ultimate-Fähigkeit sorgt für etwas mehr Abwechslung in Overwatch. Sie kann sich in einen beliebigen anderen Helden auf dem Schlachtfeld verwandeln, indem man einen gegnerischen Spieler anvisiert und die Ulti aktiviert. Anschließend hat man einige Sekunden, um in Form des gegnerischen Helden weiter zu spielen. Es steht alle Fähigkeiten und Angriffe des anderen zur Verfügung. Es ist also exakt so, als würde man den anderen Helden spielen. Zusätzlich ist es während dieser Zeit nicht möglich, während dieser Zeit den Helden zu wechseln.

Wann kommt Echo auf Deutsch? Aufgrund der Corona-Krise kommt es bei der Lokalisierung der deutschen Fassung derzeit zu Problemen. Mehr Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Overwatch Echo | Alle Skins und Emotes

Im Video zeigen wir euch alle Skins und Animationen, die ihr für den neuen Helden freischalten könnt. Lasst gerne eure Meinung über den Charakter in den Kommentaren.