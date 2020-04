Animal Crossing New Horizons – Gibt es einen Laden von Schubert?

Die Animal Crossing Fans unter euch kennen das Stinktier Schubert bereits aus Animal Crossing New Leaf. Und auch im neusten Ableger Animal Crossing New Horizons darf Schubert nicht fehlen. Er verkauft euch, wie der Name vielleicht schon verrät, besondere Schuhe, Strümpfe und neuerdings auch Rucksäcke und Taschen. Aber macht Schubert auch einen Laden auf?

Mode ist wichtig in Animal Crossing New Horizons und damit ihr immer schick ausseht, gibt es jede Menge Shoppingmöglichkeiten. Nicht nur die beiden Schneider-Igel Tina und Sina schlagen ihr Zelt auf eurer Insel auf und verkaufen allerhand Kleidung und Assessoires für euren Charakter. Auch Schuster Schubert kommt auf eure Insel um euch mit schicken Items zu beglücken. Zwar haben Tina und Sina auch Schuhe und Strumpfe im Angebot, jedoch kann Schubert mit einigen speziellen Items aufwarten, die die beiden Igelinnen nicht haben: Taschen und Rucksäcke. Diese Items gibt es erst seit New Horizons und verschönern euch noch zusätzlich. Schubert hat sie in allen möglichen Varianten und Farben. Darüber hinaus bekommt ihr bei ihm auch einige Schuhe, die es bei Tina und Sina nicht gibt, wie z.B. Samurai-Stiefel. Die Items, die ihr bei Schubert kauft, können später auch noch im Katalog bestellt werden.

Macht Schubert einen eigenen Laden in Animal Crossing New Horizons auf?

Schubert kommt einmal in der Woche an einem zufälligen Wochentag zu euch zu besuch. Ihr könnt ihn dann auf eurem Marktplatz besuchen und seine Items kaufen. Aber macht Schubert auch einen Laden auf, so wie Tina und Sina? Bisher hat noch kein Spieler (auch die Zeitreisenden nicht) einen eigenen Laden für Schubert bekommen. Die Chancen stehen also eher schlecht, dass Schubert einen Laden auf eurer Insel in Animal Crossing New Horizons aufmacht. Ihr müsst also weiterhin ausschau nach dem Stinktier halten und shoppen gehen, wenn er zu besuch ist.