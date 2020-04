CoD Warzone | Das sind die besten Waffen im Spiel und ihr Loadout

Wenn ihr im neuen Call of Duty Warzone die besten Waffen im Spiel sucht, um besser zu werden und mehr Siege einzufahren, seid ihr hier genau richtig. In unserem Guide erfahrt ihr alles, was ihr über die Waffen und das Loadout wissen müsst.

Call of Duty Warzone ist der neueste Battle Royale-Shooter, der derzeit sowohl Fortnite, als auch Apex Legends und PUBG Konkurrenz macht. Das liegt unter anderem am ausgezeichneten Gunplay. Das Spiel ist schnell und kurzweilig und die Möglichkeit, gefallene Mitspieler wiederzubeleben oder sich selbst im Gulag eine zweite Chance zu verpassen, machen das Game derzeit so beliebt.

Es ist natürlich nicht möglich eine eine eindeutige Aussage über die absolut beste Waffe in Warzone zu machen. Das liegt an den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und daran, dass kommen Updates, die Balance wieder ändern können. Der Artikel kann also nur für den jetzigen Zeitpunkt gelten. Achtet darauf, wenn ihr den Text lest.

Schaut man sich einige YouTuber an, die sich auf Warzone spezialisiert haben, kristallisieren sich jedoch eine Waffen heraus. TheXclusiveAce hat beispielsweise Daten der Waffen in Call of Duty: Warzone ausgewertet (und hier veröffentlicht). Er hat wichtige Werte wie die Feurrate und den Schaden pro Treffer miteinander in Verbindung gebracht und kommt zu folgendem Ergebnis:

Warzone – beste Waffe aller Klassen

Die overall beste Warzone Waffe ist die Maschinenpistole AUG mit dem 5,56-NATO-Magazin-Aufsatz. Sie hat eine durchschnittliche Feurrate im Vergleich zu anderen MPs, einen starken Wert bei „Schaden pro Treffer“, der mit Sturmgewehren vergleichbar ist und gleichzeitig den niedrigsten Wert bei „time to kill“ aller automatischen Waffen.

Tipps zu jeder Waffengattung

Das sind die besten CoD Warzone Waffen:

Sturmgewehr: RAM-7 mit Schalldämpfer (Monolith), XRK-Ranger, Geneigtes Hybridvisier, 50-Schuss-Magazin und Granuliertes Griffband.

mit Schalldämpfer (Monolith), XRK-Ranger, Geneigtes Hybridvisier, 50-Schuss-Magazin und Granuliertes Griffband. Maschinenpistole: AUG mit Schalldämpfer (Monolith), 622mm Langer Lauf, Integriertes Hybridvisier, Kommando Vordergriff und 5.56 NATO 60 Schuss Trommel.

mit Schalldämpfer (Monolith), 622mm Langer Lauf, Integriertes Hybridvisier, Kommando Vordergriff und 5.56 NATO 60 Schuss Trommel. Schrotflinte: R9-0 mit Würgebohrung, FORGE TAC Geschütz, FTAC Nahkampf Pro, Gemustertes Griffband und Fingerfertigkeit.

mit Würgebohrung, FORGE TAC Geschütz, FTAC Nahkampf Pro, Gemustertes Griffband und Fingerfertigkeit. Leichtes Maschinengewehr: PKM mit Schalldämpfer (Monolith), Verlängerter 26,9″ Lauf, Geneigtes Hybridvisier, Söldner Vordergriff und 200-Schuss-Gurt.

mit Schalldämpfer (Monolith), Verlängerter 26,9″ Lauf, Geneigtes Hybridvisier, Söldner Vordergriff und 200-Schuss-Gurt. Werfer: PILA

Scharfschützengewehr: AX-50 oder HDR

Die beste Sniper Waffen in Warzone – HDR gegen AX-50

Auch hier gehen die Meinungen im Internet unter den Experten auseinander. Feststeht, die beiden Sniper Waffen gehören zu den besten in Warzone. Beide weisen ähnliche Werte auf und sind bei Spielern sehr beliebt. Die AX-50 besitzt eine höhere Feuerrate, die HDR schießt hingegen auf Distanz stabiler. Die AX-50 lädt schneller nach und der Recoil nach oben ist geringer. Ist die HDr mit passenden Aufsätzen ausgestattet, habt ihr schneller anvisiert. Beide Waffen töten bei einem Headshot den Spieler – egal, wie viele Platten der hatte.

Wir streamen Warzone auf Twitch