Warzone Stimulus | Neuen BR-Modus im einzel richtig spielen

Mit dem letzten Update hat Warzone BR mit Stimulus einen neuen Modus erhalten. Dabei gibt es einige Unterschiede zum bisherigen Solo-Modus. Wir verraten euch die Unterschiede und zeigen worauf es beim Spielen ankommt und mit welchem Loadout ihr die besten Chancen habt.

Warzone BR Stimulus ist neuer Einzel-Modus

Aktuell gibt es im Spiel den gewohnten Solo-Modus nicht mehr. In Warzone BR wurde Stimulus als neuer Einzel-Modus hinzugefügt. Der große Unterschied: Es gibt keinen Gulag mehr. Das bedeutet, wenn ihr getötet werdet, seid ihr entweder direkt wieder in der Lobby oder unter den richtigen Umständen könnt ihr euch einen Wiedereinstieg kaufen.

Wiedereinsteigen unter Bedingungen

Nachdem der Gulag deaktiviert wurde, könnt ihr euch eine zweite Chance im neuen Modus Stimulus in Warzone BR also nicht erspielen. Mit etwas Vorsicht habt ihr allerdings einen Wiedereinstieg laufend aktiviert. Der Wiedereinstieg kostet nämlich 4.500 $ – was genau dem Betrag entspricht, mit dem ihr in eine Runde startet. Ihr habt zu Spielbeginn also die Wahl, Ausrüstung zu kaufen und das Geld zu investieren oder das Geld für eine zweite Chance aufzubewahren.

Tipps zum neuen Warzone BR Solo-Modus Stimulus

Im Unterschied zu den anderen Modi seid ihr ganz auf euch allein gestellt. Das bedeutet, ihr seid auch alleine auf der Suche nach Loot und Gegnern und werdet im Spielverlauf weniger oft ein Loadout kaufen können. Es empfiehlt sich daher dringend, den Perk Overkill zu aktivieren und eine zweite Primärwaffe in euer Loadout hinzuzufügen. Dann könnt ihr euch Sniper und Assault Rifle im Drop holen und investiert das Geld in die wichtigen UAV-Drohnen, mit denen ihr Gegner spottet.

Außerdem habe ich im Stream schon erklärt, wie man sich im Spiel am besten bewegt. Die Rotation und das richtige vorkämpfen am Zonenrand ist wichtig, um ein Match abwechslungsreich zu halten, auf Gegner zu treffen und gleichzeitig eine gute Platzierung zu erhalten – das gilt natürlich auch für den neuen BR-Modus in Warzone Stimulus. Fragt ruhig im Stream mal nach:

Schaut mal im Stream vorbei