VIECC – Programm, Highlights und Infos zur Vienna Comic Con 2019

Am 23. und 24. November 2019 lockt die VIECC Vienna Comic Con mit vielen Highlights, einem abwechslungsreichen Programm und jeder Menge Aussteller Besucher auf das Wiener Messegelände. Die Veranstalter versprechen Stars aus Film, Comic und Cosplay sowie internationale und nationale Top-Spieler, die sich auf der VCA Vienna Challengers Arena in Games messen.

Stargäste auf der VIECC Vienna Comic Con 2019

Die Gästeliste mit Stars aus Entertainment, Cosplay und Comic ist lange und deckt unzählige Genres ab. Sean Astin, der in seiner Rolle als Sam in Herr der Ringe der stille Held ist, ist einer von ihnen. Ob Doctor Who oder Emergency Room, die fantastische Alex Kingston macht immer eine gute Figur. Actionlegende Steven Seagal darf natürlich keinesfalls fehlen. David Bradley wird schon ganz gespannt von Harry Potter- und Game of Thrones-Fans erwartet. Neben all den Hollywood-Stars ist auch ein ganz Großer der heimischen Szene im LineUp: Thomas Brezina wird für Erwachsene und Kinder zum Angreifen nahe! Die absolute Sensation landete Veranstalter Reed Exhibitions mit der Zusage der unangefochtenen Comic-Legende Frank Miller (Batman). Mit im Gepäck hat er für seine Fans in Wien 50 Stück seiner streng limitierten Covers von Dark Knight Returns #1. Mit ihm kommen weitere große Zeichner auf die VIECC Vienna Comic Con 2019: Mawil, der als erster Deutscher seinen Stift für Lucky Luke schwingt und Ulrich Schröder, der Entenhausen Leben einhauchte.

Bild: Faber Photography

Tolle Kostüme beim Cosplay-Wettbewerb

Doch nicht nur Berühmtheiten hält die VIECC Vienna Comic Con 2019 für Jung und Alt bereit. Am größten Cosplay-Contest in Zentral- und Osteuropa wird entschieden, wer Österreich beim Finale in Amerika vertreten darf. In einer der größten Artist Alley Europas können die Werke von mehr als 200 jungen talentierten Künstlern bestaunt und erworben werden. Verschiedenste Fangruppen präsentieren ihr Lieblings-Genre und ihre Passion. Roleplay Corner, Rätselspaß, Shows, Kids Cosplay Contest und vieles mehr sorgen für eine Mischung aus Action und Spaß.

Bild: Faber Photography

VCA Vienna Challengers Arena: E-Sport ganz groß

In der NAchbarhalle der VIECC Vienna Comic Con 2019 finden die Qualifikationsrunden mit den besten Super Smash Bros-Spielern auf der großen Bühne im Coca-Cola Breakpoint Ultimate The Major mit einem Pot-Bonus von 8.000 € plus Price-Pot statt. Das lockt auch internationale Größen nach Wien: Die Nummer 1 der Welt und die Nummer 1 Europas haben sich bereits für das Turnier angemeldet. Aber auch deutsche und österreichische Profi-Zocker sind mit dabei. Beim Coca-Cola eSoccer Cup duellieren sich die FIFA-Spieler um ein Preisgeld von 2.500 €. Free-to-Play-Areas, Streamer und YouTuber aus der Szene soll,en das Publikum begeistern. Wer zusätzlich was Gutes tun möchte, hatbeim Charity Royale by willhaben die Möglichkeit dazu.

Bild: Faber Photography

Exklusiver Marvel-Merch

T-Shirts im Marvel Design, wie zum Beispiel Spiderman, Thor und weitere Helden des Marvel Universe oder eine Specialedition zum 80-jährigen Marvel Jubiläum erwarten die Besucher der VIECC Vienna Comic Con 2019. Diese gibt es in Österreich nur exklusiv auf der Messe.

Zeitplan für Autogrammstunden

Den offiziellen Zeitplan für die Autogrammstunden mit den Stars für Samstag und Sonntag sowie Details für die Photo-Ops-Termine könnt ihr direkt herunterladen. Mehr Infos und Tickets auf der offiziellen Webseite der VIECC Vienna Comic Con 2019.

Allgemeine Infos zur VIECC Vienna Comic Con 2019

Öffnungszeiten und Veranstaltungsort

Sa, 23. November 2019 10:00 – 19:00 Uhr

So, 24. November 2019 10:00 – 17:00 Uhr

Einlass ab 08:00 Uhr

Messe Wien Eingang D,

Trabrennstraße 7, 1020 Wien