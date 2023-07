Skullcandy Crusher 2- So müssen basslastige Over-Ear-Kopfhörer sein

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir die Skullcandy Hesh Evo in der Transparency-Edition zum testen bekommen. Dieses Modell überzeugte nicht nur klanglich, sondern auch mit seiner einzigartigen auffälligen Optik. Was mir persönlich noch fehlte war unter anderem ein kräftigerer Bass. Nun haben wir das neue Premium-Modell, die Skullcandy Crusher ANC 2, zum testen erhalten. Können die Premium-Over-Ear-Kopfhörer von Skullcandy halten, was sie uns versprochen haben? Das und noch viel mehr erfährt ihr in diesem Review.

Verpackung und Preiskategorie

Was macht eigentlich Kopfhörer zu einem Premium-Modell? Der Preis selbst? Nein. Es ist eine Kombination aus den verwendeten Materialien, die Verarbeitung, die verbaute Technik und selbstverständlich die Tonqualität. Aus diesen verschiedenen Faktoren ergibt sich dann der jeweilige Preis. Die Skullcandy Crusher ANC 2 gibt es aktuell für einen UVP von €229,99 zu kaufen. Die Kopfhörer kommen in einer schlichten weiß und hellgelben Verpackung daher. Schon beim öffnen des Kartons haben wir ein Premium-Feeling und entdecken etwas erfreuliches- ein Hardcase. Der Skullcandy Crusher ANC 2 liegt schön zusammengeklappt im stabilen gräulichen Hardcase, welches perfekt für unterwegs ist. Des Weiteren sind noch ein USB-C Ladekabel, ein Back-up AUX-Kable, ein Quick Start Guide und eine Anleitung enthalten.

Premium-Optik mit dem richtigen Feeling

Premium-Over-Ear-Kopfhörer gibt es viele auf dem Markt und das schlimmste was ein Hersteller machen kann, ist es billige Materialien zu verbauen. Zum Glück ist es bei den Skullcandy Crusher ANC 2 nicht der Fall. Die Kopfhörer sind sehr gut verarbeitet und machen einen stabilen Eindruck. Das mattschwarze Design ist nicht nur stylisch, sonder auch durchaus praktisch. Die meisten schwitzigen und fettigen Fingerabdrücke werden durch die Oberfläche gut unterdrückt. Die Ohrmuscheln besitzen einen Memory-Effekt, haben eine angenehme Größe und umschließen das gesamte Ohr. Der Schaumstoff ist bequem und selbst ich als Brillenträger habe keine Probleme mit der Polsterung. Sollte die Polsterung der Ohrmuscheln irgendwelche Beschädigungen davontragen, können diese auch ausgetauscht werden (ein großer Pluspunkt). Das Kopfband ist mit einem dunkelgrauen Stoff überzogen, welcher ebenfalls einen Memory-Effekt besitzt. Das Gewicht des Testgerätes beträgt stolze 332g, sitzt bequem und wirkt selbst nach einem längerem Zeitraum nicht störend am Kopf. Das moderne und rundliche Design spricht mich optisch an und selbst beim Sport ist das Material gut schweißabweisend.

Gute Technik mit einfacher und durchdachter Bedienung

Wie gut lassen sich die Skullcandy Crusher ANC 2 bedienen und welche Technik wurde verbaut? Die Verarbeitung der Bedienknöpfe ist gelungen und auch der Druckpunkt aller einzelnen Tasten ist on point. Die Bedienung befindet sich sowohl hinter der linken als auch hinter der rechten Ohrmuschel. Auf der linken Seite gibt es einen orangefarbenen Multifunktionsknopf, welcher nicht nur das Ein- und Ausschalten, sondern auch das Pairing übernimmt. Gleich darunter ist ein Highlight platziert- der Endlosdrehregler. Dieser hat mehrere Einrastpunkte und steuert den sogenannten „Sensory Bass“. Doch dazu kommen wir etwas später. Auf der rechten Seite befinden sich insgesamt drei Knöpfe, welcher für die Steuerung der Lautstärke, der Wiedergabe von Musik und für eingehende Anrufe zuständig sind. Direkt darunter aktivieren wir mit einem einfachen Schieberegler den ANC (Active Noise Cancelling), wechseln zum Transparenzmodus, oder deaktivieren wieder alles. Alle Elemente sind leicht zugänglich, benötigen jedoch eine kleine Eingewöhnungsphase zur einwandfreien Bedienung. Das integrierte Mikrofon leistet gute Dienste beim telefonieren und mein Gegenüber hat mich selbst bei stärkeren Windverhältnissen gut verstanden. Auch die Sprachaufnahmen haben mich mit ihrem klaren Sound qualitativ überzeugt. Der Treiberdurchmesser beträgt 40mm, die Impedanz (der elektrische Widerstand der Schwingspulen im Schallwandler) liegt bei 32Ω, der Frequenzbereich geht von 20Hz – 20KHz, der THD (Total Harmonic Distortion / Oberschwingungsgesamtverzerrung) ist <3% und die Empfindlichkeit liegt bei guten 100±3dB@1khz. Die Skullcandy Crusher ANC 2 können dank Bluetooth 5.2 mit allen Bluetooth-fähigen Geräten (Smartphones, PC, Tablets etc. inklusive Multipoint) verbunden werden. Selbst per Plug & Play können wir diese mit dem Xbox- oder PlayStation-Controller verbinden und unkompliziert benutzen.

Mit dem sensorischen Bass auf eine anderes Level!

Die verarbeiteten Materialien und die verbaute Technik können durchaus überzeugen. Doch wie sieht es bei dem Skullcandy Crusher ANC 2 in der Praxis aus? Unterwegs benutze ich Kopfhörer meist nur um Musik oder Podcasts hören zu können. Das Pairing funktioniert unkompliziert und schnell. Dank Bluetooth 5.2 kann sich der Crusher ANC 2 gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden und setzt auf die Codecs SBC sowie AAC. Spotify ist bei der Bitrate mit seinen maximalen 320 Kbit/s limitiert. Aus diesem Grund habe ich für den Test erneut Tidal abonniert (wie beim Skullcandy Hesh Evo), um die CD-Qualitat der Songs ausprobieren zu dürfen. Im Basisabo reicht die Qualität der Lieder von 160 bis 1411 Kbit/s (HiFi). Wer gerne Master-Qualität genießen möchte, muss etwas mehr pro Monat bezahlen und HiFi-Plus abonnieren (2.304–9.216 Kbit/s). Einen Unterschied in der Klarheit merkt man mit den Crusher ANC 2 auf jeden Fall, aber bei der höchsten Qualitätsstufe, höre ich diesen nicht mehr. Dafür sind meine Ohren einfach nicht gut genug geschult. Nichtsdestotrotz sind diese Premium-Kopfhörer und Tidal, vor allem in der höchsten Qualitätsstufe, eine perfekte Kombination für Musikliebhaber.

Selbst bei Streaming-Anbietern wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder Sky X schlagen sich die Crusher ANC 2 sehr gut. Dank dem großen Frequenzbereich von 20Hz – 20KHz hört sich der Ton sauber und klar an. Eigentlich genauso wie es die Produzenten mit ihrer Musik oder dem Film im Sinn hatten. Ein großes Highlight und das Aushängeschild der Skullcandy Crusher 2 ist der sensorische Bass. Der kräftige Bass kann über einen Endlosdrehregler, welches eine zehnstufige Rasterung besitzt, eingestellt werden. Basslastige Lieder, Filme, Serien, oder Trailer hören sich gleich viel intensiver an. Stellt euch vor ihr sitzt im Kino mit Dolby Atmos und die Vorstellung beginnt. Genauso fühlen sich die Crusher ANC 2 an und diese Qualität hat mich förmlich umgehaut. Wird der Bass zu sehr ausgereizt, sprich voll aufgedreht, kann sich das Frequenzbild verzehren und Nuancen verschlucken. Hier muss jeder für sich selbst die optimale Einstellung finden. Bei mir war es eine 50 prozentige Bassauslastung. Dank der Skull-IQ App können wir, sofern wir mit den vorhandenen Klangprofilen nicht zufrieden sind, eigene erstellen. Das Active Noise Cancelling (ANC) ist über eine Taste regelbar und arbeitet sehr gut mit den tiefen Frequenzen. Ab den mittleren Frequenzen fängt das ANC an zu schwächeln und lässt etwas nach. Der Transparenzmodus hingegen verstärkt nur leicht die Umgebungsgeräusche, sodass wir diese besser warnhemen können.

Der Akku hält bis zu 50 Stunden und dank der Schnellladetechnologie können wir unsere Kopfhörer rasch aufladen beziehungsweise in nur 10 Minuten weitere 4 Stunden herauskitzeln. Mithilfe der Tile-Technologie ist es uns möglich die Crusher ANC 2 per Smartphone zu tracken. Da ich Dolby Access auf der Xbox Series X besitze, habe ich die Crusher selbstverständlich auch dort probiert. Dolby Atmos ermöglicht die präzise Projektion von Sound in einen dreidimensionalen Raum, was theoretisch bedeutet, dass wir dadurch ein besseres Erlebnis erhalten, wenn es um Audio in der Position geht. Das klappt auch mit diesen Kopfhörern gut und bietet auch hier sehr gute Ergebnisse. Die Sprachsteuerung der Skullcandy Crusher ANC 2 ist ein weiteres kleines Highlight des Gesamtpakets. Damit können wir Spotify bedienen, Anrufe annehmen/ ablehnen, Active Noise Cancelling steuern und so weiter. Das klappt nach einer kurzen Eingewöhnungsphase auch ganz gut und es gab keinerlei Probleme.