Animal Crossing: New Horizons | Alle Goldenen Werkzeuge erhalten

Wenn ihr in Animal Crossing: New Horizons auf der Suche nach den Goldenen Werkzeugen seid, lest euch am besten diesen Beitrag durch. Wir verraten wie ihr im Spiel alle Goldenen Wekzeuge freispielen könnt, die deutlich länger halten, als die normalen Werkzeuge.

Animal Crossing: New Horizons – Das bringen Gold Werkzeuge

Goldaxt: Für die Anleitung zum ersten Goldenen Werkzeug in Animal Crossing: New Horizons, der Goldaxt, müsst ihr 100 Äxte zerstören. Am besten geht das mit der Wackelaxt, da hier keine Bäume gefällt werden. Aus einer Steinaxt und einem Golderz baut ihr danndie Goldaxt.

Goldschaufel: Der gute Gulliver wird am Strand angespült. Redet so lange mit ihm, bis er aufwacht und helft ihr ihm, Elektronikteile am Strand auszugraben. Nach 30 Mal helfen erhaltet ihr die Bau-Anleitung für die Goldschaufel. Sie entsteht aus einer Schaufel und einem Golderz an der Werkbank.

Goldkescher: Für ein weiteres Goldenes Werkzeug müsst ihr die entsprechende Insekten-Sammlung im Museum komplettieren. Wenn alle Insekten gefangen sind, kommt das Rezept per Post. Der Goldkescher entsteht aus einem Kescher und einem Golderz.

Goldangel: Hierfür müsst ihr alle Fische fangen. Wenn geschafft, kommt am nächsten Morgen ein Brief mit der Anleitung. Die Goldangel entsteht am Werktisch aus der Angel und einem Golderz.

Goldschleuder: Bei den Nook-Meilen findet ihr die Aufgabe Ballonschütze. Holt 300 Geschenke mit Hilfe eurer Schleuder vom Himmel, mit der Anleitung für die Goldschleuder belohnt zu werden. Die Goldschleuder entsteht aus der Schleuder und einem Golderz.

Gold-Gießkanne: Hierfür müsst ihr in Animal Crossing: New Horizons eine 5-Sterne-Bewertung für eure Insel erhalten. Sprecht Melinda an und bittet sie, eine Bewertung abzugeben. Sobald fünf Sterne erreicht sind, erhaltet ihr das Rezept der Gold-Gießkanne, die aus der Gießkanne und einem Golderz entsheht. Nun habt ihr alle Goldenen Werkzeuge erhalten!