Animal Crossing New Horizons | Größere Tasche bekommen

Wir verraten euch, wie ihr schnell eine größere Tasche in Animal Crossing New Horizons bekommt und mehr Plätze zum Verstauen zur Verfügung habt. Im neuen Nintendo-Abenteuer gibt es nämlich viel zu sammeln: Blumen, Insekten, Fische, Fossilien, Holz, Steine, Möbel und noch vieles mehr.

Animal Crossing New Horizons größere Tasche in 2 Stufen

Grade am Anfang ist die Tasche schneller voll als die Sammellust. Mit nur 20 Plätzen muss man also häufig zum Laden laufen oder Gegenstände im Zelt verstauen. Aber keine Angst: Eine größere Tasche in Animal Crossing New Horizons ist nicht fern.

Schon früh im Spiel werdet ihr merken, dass eure Tasche einfach viel zu klein ist. Sobald eure Werkzeuge in der Tasche sind ist sie auch schon quasi voll. Insgesamt gibt es zwei Upgrades mit denen ihr eine größere Tasche bekommen könnt.

Die 1. größere Tasche

Sobald Tom Nook euch in das NookPortal gezeigt hat könnt ihr im Untermenü „Nook-Meilen einlösen“ die erste größere Tasche kaufen. Für 5000 Meilen könnt ihr die blaue Karte mit der Glühbirne drauf erstehen und schon bekommt ihr weitere 10 Plätze in der Tasche dazu. 5000 Meilen ist erstmal recht viel. Doch es lohnt sich diese zusammenzusammeln und eure Tasche zu vergrößern. Hier könnt ihr für 800 Meilen auch das Werkzeugrad kaufen. Mit dem Werkzeugrad könnt ihr eure Werkzeuge schneller auswählen, ohne dass ihr dafür in die Tasche müsst.

Die 2. größere Tasche

Für die nächste größere Tasche in Animal Crossing New Horizons müsst ihr ein paar Tage spielen. Die bekommt ihr nämlich erst, wenn das Servicecenter umgebaut wurde. Dafür müsst ihr insgesamt drei Häuser gebaut haben.

Neue Bewohner findet ihr, wenn ihr zu einer Meilen-Insel fliegt. Ein Meilenticket im Shop kostet 2000 Meilen. Dort findet ihr jeweils ein Tier, welches ihr auf eure Insel einladen könnt. Sobald alle drei neuen Bewohner eingezogen sind, wird das Servicecenter für einen Tag umgebaut. Danach sind im NookPortal jede Menge neue Dinge zu kaufen. Darunter auch die nächste größere Tasche.

Diesmal kostet das Upgrade ganze 8000 Meilen. Ihr solltet also fleißig Meilen sammeln, um eure Tasche zu vergrößern.