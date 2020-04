Animal Crossing New Horizons – schnell Meilen sammeln

Besonders am Anfang von Animal Crossing New Horizons möchte man gerne schnell vorankommen. Um besstimmte Verbesserungen freizuschalten, braucht man neben Sternis aber auch noch die Nook-Meilen. Während man nach einer Weile sehr viele Meilen ansammelt, sind sie am Anfang noch sehr rar. Deshalb geben wir euch hier eine komplette Liste mit allen Aufgaben des NookMeilen+-Programms, mit deren Hilfe ihr schnell Meilen sammeln könnt.

Meilen-Ticket 2.000 Meilen. Werkzeugrad 800 Meilen. Taschenvergrößerung 5.000 Meilen. Anleitung für eine Feldsteinmauer 1.000 Meilen. Besonders am Anfang von Animal Crossing New Horizons sind Meilen rar. Ihr könnt aber mit zwei verschiedenen Methoden schnell Meilen sammeln um euch auch schon am Anfang viel leisten zu können. Die eine Methode, die ihr schon früh bekommt, sind die normalen Meilensteine. Schon bald bekommt ihr auch Zugriff auf die zweite Methode, nämlich die NookMeilen+.

Schnelle Meilen durch Meilensteine

Die normalen Meilensteine bekommt ihr, sobald Tom Nook euch euer NookPhone gibt und euch erklärt hat, wie das Meilensystem funktioniert. Ihr bekommt gleich einen Stempel für das bennenen eurer Insel und damit auch die ersten Meilen. Das Meilen sammeln über Meilensteine dauert meistens ein bisschen länger, da die Aufgaben ein bisschen größer sind. Ihr müsst z.B. 100-mal Unkraut verkaufen oder 10 Insekten fangen, euer Haus ausbauen oder einen Brief schreiben. Schon am Anfang von Animal Crossing New Horizons stehen euch viele Meilensteine zur verfügung, so dass ihr schnell viele Meilen sammeln könnt. Mit der Zeit werden die Ziele immer größer und schwerer zu erreichen, deshalb solltet ihr auf die NookMeilen+ umsteigen.

Schnelle Meilen durch NookMeilen+

Eine noch bessere Möglichkeit Meilen in Animal Crossing New Horizons zu sammeln ist das NookMeilen+-Programm. Nach einiger Zeit schaltet euch Tom Nook dieses Bonusprogramm frei. Es handelt sich um kleinere Aufgaben, für die Ihr zwischen 100 und 300 Meilen bekommen könnt. Die ersten fünf Aufgaben pro Tag bringen doppelte Meilen ein. Manchmal habt ihr sogar Glück und bekommt fünf-fach Punkte für die Aufgaben. Diese Aufgaben sind oft schnell und lassen sich gut nebenbei im normalen Insel-Alltag erledigen. Hier ist könnt ihr die Komplette Liste aller NookMeilen+-Aufgaben sehen.

