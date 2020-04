Gute Neuigkeiten für alle Inselbewohner: In Animal Crossing New Horizons kommt am 23 April ein neues Update mit gratis Inhalten. Neben zeitlich begrenzten Frühlingsevents können die Spieler zahlreiche Kunstwerke, ein erweitertes Museum sowie eine blühende Pflanzenwelt erleben. Zudem können sie sich auf ein Wiedersehen mit zwei bekannten Charakteren aus der Animal Crossing-Serie freuen.

Bei dem Inhalt des neuen Update in Animal Crossing New Horizons handelt es sich um Content, der bereits in älteren Teilen dabei war und jetzt nachgereicht wird (Reiners Zelt, Museumserweiterung, Büsche). Neu ist das Fotoevent

Gerds fahrende Gärtnerei: Der naturverbundene Gerd besucht regelmäßig mit seiner fahrenden Gärtnerei die Insel. Dort verkauft er ein buntes Sortiment an Sträuchern und Blumensamen. Sobald sie grünen und blühen machen die dekorativen Pflanzen das Inselparadies noch ein Stück liebens- und lebenswerter.

Reiners Schatzkutter: Sobald man das neue Update von Animal Crossing New Horizons geladen hat, taucht der rasende Reiner gelegentlich mit seinem Boot auf, um den Bewohnern Kunstwerke sowie Möbel zu verkaufen, die man nicht in Nooks Laden bekommt. Wie in früheren Spielen gilt es herauszufinden, welche Kunstwerke echt und welche gefälscht sind. Wer ein echtes Werk erstanden hat, kann es im Anschluss dem Inselmuseum spenden. So entsteht mit der Zeit eine Galerie, die von Gemälden bis Skulpturen verschiedene Kunstwerke ausstellt.

Tag der Natur (23. April – 4. Mai): Passend zum Tag der Natur wird es spezielle Aufgaben geben, mit denen sich Nook-Meilen sammeln lassen. Dabei dreht sich alles um den grünen Daumen: So müssen etwa Bäume gepflanzt oder Blumen gegossen werden.

Mai-Feierei (1. – 7. Mai): In der ersten Maiwoche können die Spieler einmalig ein Mai-Feierei-Ticket nutzen. Damit können sie vom Inselflughafen aus, einen Ausflug zu einer Insel unternehmen, die ganz anders aussieht als diejenigen, die man bei den üblichen Inselrundfahrten kennenlernt. Gut möglich, dass sie dabei auf einen besonderen Besucher stoßen, der ihnen vertraut vorkommen dürfte…

Internationaler Museumstag (18. – 31. Mai): Zur Feier des Internationalen Museumstages können die Inselbewohner mit dem neuen Update in Animal Crossing New Horizons an einem besonderen Event im Museum teilnehmen. Sobald sie eine Stempelkarte erhalten haben, können sie sich im Museum Fische, Insekten und Fossilien anschauen und dabei Stempel sammeln, die zu den jeweiligen Exponaten passen. Auf alle Teilnehmer, die genug Stempel gesammelt haben, wartet eine Belohnung.

Hochzeitssaison (1. – 30. Juni): Im Juni sollten die Spieler Harveys Insel besuchen. Dort treffen sie das Ehepaar Björn und Rosina und helfen den beiden dabei, schöne Erinnerungsbilder anlässlich ihres Hochzeitstags zu schießen. Zum Dank schenkt ihnen das Paar Gegenstände rund um das Thema Heiraten.

Animal Crossing New Horizons ändert sich mit den Jahreszeiten und das neue Update weckt Frühlingsgefühle – und erweitert den Inselspaß um Natur, Kunst und Kultur.