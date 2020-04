Animal Crossing New Horizons | Museums-Upgrade alle Infos

Jetzt bekommt ihr ein Upgrade für euer Museum in Animal Crossing New Horizons. Wir begleiten euch beim Upgrade-Prozess. Die fleißigen Museumsbesucher unter euch werden schon festgestellt haben, dass im Museum in Animal Crossing New Horizons noch etwas fehlt. Das ist zum einen die Sternwarte, zum anderen die Kunstgalerie.

Museums-Upgrade in Animal Crossing New Horizons

Das Museum in Animal Crossing New Horizons bekommt ein Upgrade in Form einer weiteren Kategorie: Die Kunstgalerie. Neben Fischen, Insekten und Fossilien könnt ihr ab sofort auch Kunstwerke einreichen. Darunter fallen Gemälde und Skulpturen, die ihr auf Reiners Schatzkutter kaufen könnt und dann Eugen im Museum spenden könnt.

Euch wird schon aufgefallen sein, dass es nach dem Update noch kein vergrößertes Museum gibt. Aktuell gibt es noch keine genau geprüfte vorgehensweise, wie ihr das Museum in Animal Crossing New Horizons upgraden könnt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden und aktualisieren jeden im Spiel überprüften Schritt in unserer Step-by-Step Anleitung. Darüber hinaus gibt es einen wahrscheinlichen Ablauf, den wir hier mit euch teilen möchten.

Spekulation – So läuft das Museums-Upgrade in New Horizons wahrscheinlich ab

Es ist wahrscheinlich, dass ihr, nachdem ihr das Update runtergeladen habt und mit Eugen gesprochen habt, innerhalb einer Woche Besuch von Reiner bekommt. Reiner ist ein Fuchs der vermutlich einmal pro Woche bei euch mit seinem Schatzkutter am geheimen Strand anhält. Dort bietet er eine Reihe von Kunstwerken an. Aber vorsicht! In früheren Animal Crossing Spielen war es so, dass meistens nur eines der Items ein Original war. Der listige Fuchs verkauft auch Fälschungen, die bei genauerer Betrachtung ein bisschen anders aussehen, als das Original. Fälschungen können nicht ins Museum aufgenommen werden.

So klappt’s vermutlich: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Reiner auch in Animal Crossing New Horizons Fälschungen anbietet. Es steht noch nicht genau fest, aber möglicherweise müsst ihr Eugen zunächst wieder fünf Kunstobjekte spenden, bevor das Museum in Animal Crossing New Horizons ein Upgrade bekommt, für einen Tag schließt und dann umgebaut wird, so dass ihr einen Teil für die Kunstgalerie erhaltet.

Schritt 1 – Update runterladen

Am 23.4 wurde das Update 1.2.0 für Animal Crossing New Horizons released. Startet ihr die Software, sollte automatisch die Aktualisierung kommen. Dafür muss das Spiel geschlossen werden, also solltet ihr euren Spielstand erst einmal speichern bevor ihr das Update macht. Sollte das nicht automatisch kommen, dann geht im Home-Menü auf das Icon von Animal Crossing New Horizons und drückt den +-Knopf. In der linken Spalte findet ihr den Reiter „Software-Update“. Hier könnt ihr das Update über das Internet runterladen.

Schritt 2 – Sprecht mit Eugen im Museum

Sobald ihr das geladen und installiert habt, geht für das Upgrade des Museums in Animal Crossing New Horizons ins Museum zu Eugen. Die Eule wird euch nun mitteilen, dass ab sofort auch Kunstwerke aufgenommen werden können. Zu diesem Zeitpunkt ist das Museum genau so wie ihr es kennt. Es wurde noch nicht ausgebaut. Dafür sind weitere Schritte notwendig.

Bild: Zock Around The Clock

Schritt 3: Reiner kommt auf die Insel

An dem Tag, auf dem Reiner auf die Insel kommt, werdet ihr im morgentlichen Update von Melinda darüber informiert, dass eine Schattenhafte gestalt auf der Insel ihr unwesen treibt. Ihr findet auf der Nordseite eurer Insel den geheimen Strand an dem Reiners Schiffkutter angelegt hat. Jedoch könnt ihr diesen noch nicht betreten. Auf eurem Stadtplatz findet ihr den Fuchs Reiner. Er möchte euch ein Kunstobjekt für 498.000 Sternis verkaufen. Das ist eine ganzschöne Summe Geld. Lasst euch nicht auf das Angebot ein sondern sagt Reiner, dass ihr das Objekt nicht kauft. Ihr könnt ihn somit auf 4.980 Sternis runterhandeln. Euer erworbenes Kunstobjekt bringt ihr dann zu Eugen ins Museum. Er wird das Objekt als Original anerkennen und sich Gedanken über das Museums-Upgrade machen. Sprecht auch noch ein paar mal mit Reiner, bis er euch sagt, dass sein Schiff einen guten Verkaufsraum darstellt.

Bild: Zock Around The Clock

Wir halten euch auf dem Laufenden und aktualisieren hier die Infos, sobald es Neuigkeiten gibt.