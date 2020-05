CoD Warzone | Rote Zugangskarten finden und verwenden

Die roten Zugangskarten in CoD Warzone sind seit dem neuen Update im Spiel zu finden und sollen versteckte Orte öffnen, an denen es unglaublichen Loot gibt. Wir verraten euch, wo ihr die roten Zugangskarten finden könnt, wie man sie verwendet und wo sie einzusetzen sind.

Rote Zugangskarten finden in CoD Warzone

Seit dem neuesten Update 1.20 (hier alle Infos) berichten immer mehr Spieler über rote Zugangskarten, die sie in Apex, sorry, Warzone finden. Genauer gesagt tauchen die Schlüsselkarten in orangen Kisten auf, die immer schon für wertvollen Loot bekannt waren. Wenn ihr also auch welche finden wollt, dann sucht die orangenen Kisten!

Bunker öffnen mit Zahlencode

Nun gut, dann hat man also so eine rote Zugangskarte gefunden. Was nun? Momentan nicht viel. Werft mal einen Blick auf die (wirklich geile) offizielle Kartenansicht von Warzone. Da findet ihr immer wieder als geheim / classified eingestufte Bereiche. Das sind die Bunker, dort gibt es den Loot, den alle wollen. Aber. Momentan kann man mit den roten Zugangsdaten diese Bunker noch nicht öffnen. Die verlangen nämlich nach einem Zahlencode und nicht nach einer Karte – kacke gelaufen.

Was kann man machen? Gar nix, sorry. Activision und ihre Server-Spezialisten möchten noch nicht, dass man diese Bunker öffnet. Das kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ihr könnt euch aber schon mal ausmalen wie geil der Loot da drin sein wird und wie ihr damit alle Gegner niedermetzelt und jedes Spiel gewinnt. Oder wie alle nur noch hinter den roten Zugangskarten her sind, und ihr jede Runde beim Versuch den Bunker zu öffnen, drauf geht. Bleibt dann euch überlassen. Wir aktualisieren den Text hier, wenn es mehr Infos gibt.

