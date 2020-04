Guide: CoD Warzone Crossplay ausschalten in 3 Schritten

Es gibt mehrere Gründe, warum man in Call of Duty Warzone Crossplay ausschalten wollen würde. Entweder möchtet ihr nicht mit Konsolen-Spielern zusammengewürfelt werden (weil ihr vielleicht denkt, diese wären schlechter, weil sie mit einem Controller spielen) oder spielt selbst auf der Xbox oder PS4 und wollt euch nicht mit PC-Spielern umgeben, da dort der Anteil an Cheatern deutlich höher ist. Wir zeigen euch, wir in CoD Warzone Crossplay ausschalten könnt – für PS4 und den PC.

CoD Warzone Crossplay ausschalten

Seit Release des Spiels wurden bereits über 50.000 Spieler dauerhaft gebannt. Wie in jedem anderen beliebten Online-Game gibt es auch in Call of Duty Warzone einige Cheater, die sich einen unfairen Vorteil verschaffen wollen. Es kann also sein, dass ihr euch von PC-Spielern, wo die meisten Cheater zu finden sind, distanzieren wollt.

Auf der anderen Seite, sind viele Spieler immer noch davon überzeugt, dass man Shooter nur mit Maus und Tastatur richtig gut spielen kann und ein Controller automatisch einen Nachteil mit sich bringt. Ehrgeizige PC-Spieler könnten also auf der Suche nach dem besten Squad Crossplay ausschalten wollen, um sich nur mit ihres Gleichen zu paaren.

Aus welchen Gründen auch immer, mit diesen drei einfachen Schritten könnt ihr in Warzone Crossplay ausschalten:

Startet Call of Duty Modern Warfare und geht in den Warzone Spielmodus. Öffnet links unten die Einstellungen und wechselt in den Tab Account, der sich ganz rechts befindet. Gleich in der ersten Einstellung könnt ihr hier mit Hilfe des Schiebereglers das Warzone Crossplay Feature ausschalten.

Nicht für alle Plattformen möglich

Achtung nicht für Xbox: Angeblich ist dies nur für PC-Spieler und Gamer auf der PS4 möglich. Xbox-Gamer haben keine Möglichkeit, das Crossplay in Warzone zu deaktivieren. Die Spielmodi Bodenkrieg und Warzone laufen nur mit aktiviertem Crossplay. Sollte sich dies ändern, schreibt uns doch ein Kommentar und wir ändern die Infos im Beitrag.

Wir streamen