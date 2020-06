Animal Crossing New Horizons | Insel richtig auswählen!

Eine der ersten Dinge, die man in Animal Crossing New Horizons machen muss, ist eine Insel auswählen. Dabei sollte man einige Dinge beachten, um einen guten Start in das Spiel sicherzustellen. Wir zeigen euch, welche Tipps nützlich sind.

Animal Crossing New Horizons: Insel auswählen!

Animal Crossing New Horizons lässt euch zu Spielbeginn eine von vier Inseln auswählen, die ihr anschließend besiedeln dürft. Jede Insel hat dabei ihre eigenen Vorteile und kann mehr oder weniger gut zu eurem Spielstil passen. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, wenn ihr mit der Startinsel nicht zufrieden seid. Das Spiel lässt euch im Verlauf weitere Inseln besiedeln. Gegen Ende des Spiels könnt ihr zusätzlich mit dem Terraforming-Tool alle Details eurer Insel beliebig anpassen.

An dieser Stelle ist ein guter Zeitpunkt für die vielen Tipps zu Animal Crossings New Horizons, die wir bereits geschrieben haben. Vielleicht ist etwas hilfreiches für euch dabei:

Beste Insel in Animal Crossing New Horizons

Bevor ihr ins Abenteuer startet, entscheidet ihr euch für ein Insel-Layout. Achtet dabei auf viele dunkelgrüne Flächen auf der Insel. Das bedeutet niedrige Höhenunterschiede auf der Insel und ihr könnt euch möglichst frei bewegen.

Landschaften wählen

Auf einer Insel gibt es unterschiedliche viele Flüsse, Teiche, Wasserfälle und Strände. Ein Augenmerk solltet ihr vor allem auf Teiche, Wasserfälle und vor allem Strände legen. Denn dort gibt es viele Fische, mit denen ihr anfangs auch viele Sternis bekommen könnt. Animal Crossing New Horizons zeigt euch beim Insel auswählen außerdem das Logo eines Blattes an, was die Position des Servicecenters bedeutet. Dort werden Gegenstände hergestellt, gekauft und verkauft. Dies sollte im besten Fall zentral auf der Karte sein, damit man es von überall aus gut erreichen kann.

Neustart bringt neue Vorschläge

Wem keine der vier gezeigten Vorlagen passt, muss das Spiel neustarten und aus neuen Ideen wählen. das gilt auch für die Farbe des Flughafens. Diese ist im Vorhinein festgelegt und kann nicht verändert werden. Stellt, bevor ihr in Animal Crossing New Horizons die Insel auswählen wollt sicher, dass euch die Farbe gefällt.